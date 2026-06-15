LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
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15.06.2026 11:58:33
EQS-News: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)
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EQS-News: LEG Immobilien SE
/ Schlagwort(e): Anleihe/Dividende
Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)
Der Wandlungspreis der Anleihe ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 10 der Anleihebedingungen angepasst worden, wirksam zum 15. Juni 2026. Der Wandlungspreis beträgt nun 107,2393 EUR (vorher 113,0871 EUR).
Die Geschäftsführung
15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 211 / 4568 - 0
|E-Mail:
|ir@leg-se.com
|Internet:
|www.leg-se.com
|ISIN:
|DE000LEG1110
|WKN:
|LEG111
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2346150
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2346150 15.06.2026 CET/CEST
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