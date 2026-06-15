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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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15.06.2026 11:58:33

EQS-News: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)

EQS-News: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Anleihe/Dividende
Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)

15.06.2026 / 11:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)

Der Wandlungspreis der Anleihe ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 10 der Anleihebedingungen angepasst worden, wirksam zum 15. Juni 2026. Der Wandlungspreis beträgt nun 107,2393 EUR (vorher 113,0871 EUR).

Die Geschäftsführung
LEG Properties B.V.

 


15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0
E-Mail: ir@leg-se.com
Internet: www.leg-se.com
ISIN: DE000LEG1110
WKN: LEG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate BSX
EQS News ID: 2346150

 
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