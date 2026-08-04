EQS-News: Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH



04.08.2026 / 12:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH

Köln, 04. August 2026. Die Arbitrage Investment AG (WKN A3E5A2) gibt bekannt, dass Herr David Bolat mitgeteilt hat, mittelbar über die HBC Europa GmbH, Pfäffikon SZ (Schweiz), insgesamt 501.133 Aktien der Arbitrage Investment AG zu halten. Dies entspricht einer indirekten Beteiligung von ca. 23,17 % der ausgegebenen Stimmrechte.

Die HBC Europa GmbH (Handelsregister Kanton Schwyz, CHE-151.193.045, Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz) hält direkt 2.105.600 Aktien der Arbitrage Investment AG, entsprechend 97,37 % des Grundkapitals. Herr David Bolat ist mit 23,8 % an der HBC Europa GmbH beteiligt und hält damit mittelbar 501.133 Aktien der Arbitrage Investment AG (ca. 23,17 % der Stimmrechte).

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der freiwilligen Transparenz gegenüber den Anleihegläubigern (Unternehmensanleihe WKN A4DFCS) sowie Investoren und Platzierungspartnern der Gesellschaft.

Kontakt:

David Bolat

Vorstand Assistent

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen der Gesellschaft beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien oder Japan.