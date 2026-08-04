Lena Beteiligungs Aktie
WKN DE: A3E5A2 / ISIN: DE000A3E5A26
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04.08.2026 12:53:33
EQS-News: Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH
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EQS-News: Arbitrage Investment AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CORPORATE NEWS
Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH
Köln, 04. August 2026. Die Arbitrage Investment AG (WKN A3E5A2) gibt bekannt, dass Herr David Bolat mitgeteilt hat, mittelbar über die HBC Europa GmbH, Pfäffikon SZ (Schweiz), insgesamt 501.133 Aktien der Arbitrage Investment AG zu halten. Dies entspricht einer indirekten Beteiligung von ca. 23,17 % der ausgegebenen Stimmrechte.
Die HBC Europa GmbH (Handelsregister Kanton Schwyz, CHE-151.193.045, Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz) hält direkt 2.105.600 Aktien der Arbitrage Investment AG, entsprechend 97,37 % des Grundkapitals. Herr David Bolat ist mit 23,8 % an der HBC Europa GmbH beteiligt und hält damit mittelbar 501.133 Aktien der Arbitrage Investment AG (ca. 23,17 % der Stimmrechte).
Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der freiwilligen Transparenz gegenüber den Anleihegläubigern (Unternehmensanleihe WKN A4DFCS) sowie Investoren und Platzierungspartnern der Gesellschaft.
Kontakt:
David Bolat
Vorstand Assistent
Max-Planck-Str. 22
50858 Köln
Telefon: +49 221 292473-10
Fax: +49 221 292473-11
HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen der Gesellschaft beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien oder Japan.
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Arbitrage Investment AG
|Max-Planck-Straße 38
|50858 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 2924731-0
|Internet:
|http://www.arbitrage-investment.de
|ISIN:
|DE000A3E5A26
|WKN:
|A3E5A2
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|LEI Code:
|391200OEF0JSEMI6IH73
|EQS News ID:
|2377062
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2377062 04.08.2026 CET/CEST
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