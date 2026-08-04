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04.08.2026 12:53:33

EQS-News: Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH

04.08.2026 / 12:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

CORPORATE NEWS

 

Arbitrage Investment AG: David Bolat hält mittelbar ca. 23,17 % der Stimmrechte über die HBC Europa GmbH

Köln, 04. August 2026. Die Arbitrage Investment AG (WKN A3E5A2) gibt bekannt, dass Herr David Bolat mitgeteilt hat, mittelbar über die HBC Europa GmbH, Pfäffikon SZ (Schweiz), insgesamt 501.133 Aktien der Arbitrage Investment AG zu halten. Dies entspricht einer indirekten Beteiligung von ca. 23,17 % der ausgegebenen Stimmrechte.

Die HBC Europa GmbH (Handelsregister Kanton Schwyz, CHE-151.193.045, Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz) hält direkt 2.105.600 Aktien der Arbitrage Investment AG, entsprechend 97,37 % des Grundkapitals. Herr David Bolat ist mit 23,8 % an der HBC Europa GmbH beteiligt und hält damit mittelbar 501.133 Aktien der Arbitrage Investment AG (ca. 23,17 % der Stimmrechte).

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der freiwilligen Transparenz gegenüber den Anleihegläubigern (Unternehmensanleihe WKN A4DFCS) sowie Investoren und Platzierungspartnern der Gesellschaft.

 

Kontakt:

David Bolat

Vorstand Assistent

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen der Gesellschaft beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien oder Japan.

 



 

04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Arbitrage Investment AG
Max-Planck-Straße 38
50858 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 2924731-0
Internet: http://www.arbitrage-investment.de
ISIN: DE000A3E5A26
WKN: A3E5A2
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
LEI Code: 391200OEF0JSEMI6IH73
EQS News ID: 2377062

 
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2377062  04.08.2026 CET/CEST

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