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22.06.2026 15:39:54

EQS-News: Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Anleihe
Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030

22.06.2026 / 15:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030: Fokus auf Working Capital, Premium-Neuware, Solar-/Speichertechnik, ReUse und Kapitalrotation.

 

Köln, 22. Juni 2026 - Die Arbitrage Investment AG präzisiert die Mittelverwendung zur bestehenden 8,25-%-Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN A4DFCS / ISIN DE000A4DFCS1). Im Fokus der Mittelverwendung stehen nach einem mehrstufigen Plan Working Capital, Warenbestand, Premium-Neuware, Solar- und Speichertechnik, Direct Supply, ReUse-/Second-Life-Komponenten sowie QENERA als ergänzende Produkt-, Sortiments- und Systemlogik.

Die Gesellschaft verfolgt damit eine klarere operative Investmentlogik: Kapital soll dort eingesetzt werden, wo Warenverfügbarkeit, Nachfrage, Marge, Kapitalrotation und dokumentierte Mittelverwendung zusammenkommen. Die erste operative Finanzierungsphase soll innerhalb des bestehenden 20-Mio.-EUR-Rahmens im Bereich von ca. 3-5 Mio. EUR liegen. Weitere Platzierungen sollen bedarfsorientiert erfolgen und an konkrete Waren-, Vertriebs-, Projekt-, ReUse- oder Beteiligungsmöglichkeiten gekoppelt werden.

Der Schwerpunkt liegt auf marktfähiger Solar- und Speichertechnik, Premium-Neuware führender Hersteller, ReUse- und Second-Life-Komponenten sowie ergänzenden QENERA-Systemlösungen. Die Anleihemittel sollen damit nicht abstraktes Wachstum finanzieren, sondern insbesondere Warenbestand, Einkauf, Vertrieb, Produktdaten, Lagerfähigkeit und operative Skalierung.

 

Rechtlich maßgeblich bleiben der Wertpapierprospekt, die Anleihebedingungen und die veröffentlichten Unterlagen der Gesellschaft.

 

Kontakt:

David Bolat

Vorstand Assistent

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

 

 



 

22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Arbitrage Investment AG
Max-Planck-Straße 38
50858 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 2924731-0
Internet: http://www.arbitrage-investment.de
ISIN: DE000A3E5A26
WKN: A3E5A2
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2351228

 
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2351228  22.06.2026 CET/CEST

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