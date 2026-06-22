EQS-News: Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030

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Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030



22.06.2026 / 15:39 CET/CEST

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Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030: Fokus auf Working Capital, Premium-Neuware, Solar-/Speichertechnik, ReUse und Kapitalrotation.

Köln, 22. Juni 2026 - Die Arbitrage Investment AG präzisiert die Mittelverwendung zur bestehenden 8,25-%-Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN A4DFCS / ISIN DE000A4DFCS1). Im Fokus der Mittelverwendung stehen nach einem mehrstufigen Plan Working Capital, Warenbestand, Premium-Neuware, Solar- und Speichertechnik, Direct Supply, ReUse-/Second-Life-Komponenten sowie QENERA als ergänzende Produkt-, Sortiments- und Systemlogik.

Die Gesellschaft verfolgt damit eine klarere operative Investmentlogik: Kapital soll dort eingesetzt werden, wo Warenverfügbarkeit, Nachfrage, Marge, Kapitalrotation und dokumentierte Mittelverwendung zusammenkommen. Die erste operative Finanzierungsphase soll innerhalb des bestehenden 20-Mio.-EUR-Rahmens im Bereich von ca. 3-5 Mio. EUR liegen. Weitere Platzierungen sollen bedarfsorientiert erfolgen und an konkrete Waren-, Vertriebs-, Projekt-, ReUse- oder Beteiligungsmöglichkeiten gekoppelt werden.

Der Schwerpunkt liegt auf marktfähiger Solar- und Speichertechnik, Premium-Neuware führender Hersteller, ReUse- und Second-Life-Komponenten sowie ergänzenden QENERA-Systemlösungen. Die Anleihemittel sollen damit nicht abstraktes Wachstum finanzieren, sondern insbesondere Warenbestand, Einkauf, Vertrieb, Produktdaten, Lagerfähigkeit und operative Skalierung.

Rechtlich maßgeblich bleiben der Wertpapierprospekt, die Anleihebedingungen und die veröffentlichten Unterlagen der Gesellschaft.

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