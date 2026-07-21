EQS-News: Argonaut: OHB setzt auf MDA Space-Technologie für autonome und sichere Mondlandungen

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Argonaut: OHB setzt auf MDA Space-Technologie für autonome und sichere Mondlandungen



21.07.2026 / 15:53 CET/CEST

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Argonaut: OHB setzt auf MDA Space-Technologie für autonome und sichere Mondlandungen



Autonome Mondlandungen „made in Europe“ rücken näher: Die OHB System AG hat MDA Space UK eine Pre-Authorisation to Proceed (PATP) im Rahmen der ESA-Mondmission Argonaut erteilt. Mit der Vereinbarung startet die Entwicklung einer Schlüsseltechnologie, die Europas künftige Mondlander dabei unterstützen soll, Gefahren auf der Oberfläche selbstständig zu erkennen und sicher zu landen. Vertreter von OHB, MDA Space, Thales Alenia Space und ESA trafen sich auf der Farnborough International Airshow und besiegelten den Beginn ihrer Zusammenarbeit.



„Die Rückkehr zum Mond gehört zu den bedeutendsten technologischen Herausforderungen unserer Zeit. Sie eröffnet neue Perspektiven für Wissenschaft, Innovation und die langfristige Präsenz des Menschen im All“, sagte Marco Fuchs, CEO der OHB SE. „OHB arbeitet seit vielen Jahren daran, Europas Fähigkeiten für die Exploration des Mondes auszubauen. Argonaut ist dabei ein Schlüsselprojekt. Wir freuen uns, mit MDA Space einen starken Partner an Bord zu haben, dessen Technologie einen wichtigen Beitrag zu sicheren und präzisen Mondlandungen leisten wird. Gemeinsam stärken wir die industrielle Basis, die Europa für eine unabhängige und nachhaltige Rolle auf dem Mond benötigt.“



Mit der PATP kann MDA Space bereits vor der erwarteten endgültigen Vertragsvergabe mit Entwicklungsarbeiten beginnen und langlaufende Komponenten für seinen Sensor LEIA (LiDAR for Exploration and Intelligent Autonomous Landing) beschaffen. Das System unterstützt den Lander bei Gefahrenerkennung und -vermeidung. Das Raumfahrzeug kann mit dem Sensor während des Abstiegs potenzielle Hindernisse auf der Mondoberfläche autonom erkennen, ihnen ausweichen und einen sicheren Landeplatz auswählen.



Argonaut ist das europäische Vorzeigeprogramm für den Transport von Nutzlasten zum Mond und soll Europa erstmals die Fähigkeit verschaffen, regelmäßig Fracht zur Mondoberfläche zu bringen. Das Lunar Descent Element wird unter der Leitung von Thales Alenia Space als Hauptauftragnehmer, einem Joint Venture von Thales (67 Prozent) und Leonardo (33 Prozent), entwickelt. Zum industriellen Kernteam des Programms gehört auch die OHB System AG.



OHB verantwortet innerhalb des Programms die Subsysteme Guidance, Navigation and Control (GNC), Telemetry, Tracking and Command (TT&C) sowie das Electrical Power Subsystem (EPS). Diese Systeme sind für die Navigation, Steuerung, Kommunikation und Energieversorgung des Landers und damit für eine sichere und erfolgreiche Mondlandung von zentraler Bedeutung.



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