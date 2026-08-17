EQS-News: ARI Motors Industries SE: SAB-Finanzierung über 450.000 EUR wird Wachstum und Umsatzentwicklung beschleunigen

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

ARI Motors Industries SE: SAB-Finanzierung über 450.000 EUR wird Wachstum und Umsatzentwicklung beschleunigen



17.08.2026 / 17:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

SAB-Finanzierung über 450.000 EUR wird Wachstum und Umsatzentwicklung beschleunigen

Borna, 17. August 2026 – Die ARI Motors GmbH, 100-prozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten ARI Motors Industries SE, hat von der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB) einen Kredit in Höhe von 450.000 EUR erhalten. Die Finanzierung mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 und einer Verzinsung von 6,69 Prozent steht der Gesellschaft zur Verfügung.

Die Finanzierung hat für ARI Motors eine besondere operative Bedeutung, da die zusätzlichen Mittel unmittelbar zur Vorfinanzierung von Fahrzeugen eingesetzt werden können, für die bereits Kundenbestellungen vorliegen. Die Geschäftsführung erwartet daher, dass sich die zusätzliche Liquidität zeitnah in Umsätze umsetzen lässt.

Finanzierung stärkt Working Capital für bestehenden Auftragsbestand

Das Geschäftsmodell von ARI Motors erfordert eine Vorfinanzierung eines Teils der Fahrzeuge beziehungsweise Fahrgestelle. Diese werden überwiegend aus China bezogen und anschließend an den ARI-Standorten in Borna sowie in der zur Unternehmensgruppe gehörenden Manufaktur in Rícany bei Prag veredelt und an die Anforderungen des europäischen Marktes angepasst. Nach Fertigstellung und Auslieferung erfolgt die Zahlung des Kaufpreises durch den Kunden beziehungsweise – bei bereits geleisteten Anzahlungen – die Zahlung des verbleibenden Kaufpreises.

Die daraus zurückfließende Liquidität kann anschließend erneut zur Finanzierung weiterer bereits bestellter Fahrzeuge eingesetzt werden. Die Geschäftsführung hält es bis zum Ende der Kreditlaufzeit für realistisch, das zur Verfügung gestellte Kreditvolumen auf diese Weise mehrfach einzusetzen und insgesamt bis zu fünfmal umzuschlagen.

Auf dieser Grundlage erwartet die Geschäftsführung aus der zusätzlichen Finanzierung einen Umsatzimpuls von rund 0,5 Mio. EUR bereits im laufenden Geschäftsjahr 2026 und von rund 1,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2027. Darüber hinaus wird aus den zusätzlich ermöglichten Fahrzeugauslieferungen ein entsprechend positiver Ergebnisbeitrag erwartet.

„Für uns ist nicht allein die Höhe des Kredits entscheidend, sondern die Möglichkeit, das Kapital mehrfach einzusetzen. Wir verfügen über konkrete Kundenbestellungen, für deren Umsetzung wir Fahrzeuge und Fahrgestelle vorfinanzieren müssen. Nach der Auslieferung fließt das eingesetzte Kapital zurück und kann unmittelbar für die nächsten Bestellungen verwendet werden. Die SAB-Finanzierung stärkt damit genau den Teil unseres Working Capitals, der unmittelbar mit der Realisierung von Umsatz verbunden ist“, erklärt Thomas Kuwatsch, geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE.

Bestelleingang zeigt seit dem zweiten Quartal positive Entwicklung

Die zusätzliche Finanzierung trifft nach Einschätzung der Geschäftsführung auf ein sich verbesserndes operatives Umfeld. Nachdem die Neubestellungen im vergangenen Geschäftsjahr und zu Beginn des laufenden Jahres rückläufig waren, ist seit dem zweiten Quartal 2026 wieder eine positive Entwicklung erkennbar.

Von Januar bis Juli 2026 verzeichnete ARI Motors insgesamt 96 Fahrzeugbestellungen. Auf 9 Bestellungen im Januar, 8 im Februar und 13 im März folgten 12 im April, 14 im Mai sowie jeweils 20 Bestellungen im Juni und Juli. Damit lagen die Bestellungen in den Monaten Juni und Juli jeweils doppelt so hoch wie der durchschnittliche monatliche Bestelleingang des ersten Quartals.

Parallel entwickelt sich auch das Service- und Ersatzteilgeschäft positiv. Hier erzielt ARI Motors inzwischen Umsätze von rund 20.000 EUR pro Monat.

„Wir sehen seit dem zweiten Quartal eine erfreuliche Belebung der Nachfrage. Das absolute Bestellniveau ist noch nicht dort, wo wir es langfristig sehen wollen, aber die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt klar in die richtige Richtung. Entscheidend ist jetzt, vorhandene Kundenaufträge möglichst schnell in Auslieferungen und damit in Umsatz umzusetzen. Genau dabei verschafft uns die neue Finanzierung zusätzlichen Handlungsspielraum“, so Kuwatsch weiter.

Finanzierung unterstützt operative Erholung

Die Bedeutung der zusätzlichen Finanzierung ist auch vor dem Hintergrund der Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres zu sehen. Rückläufige Umsätze hatten zu einer Verringerung der für die laufende Fahrzeugvorfinanzierung verfügbaren eigenen Mittel geführt. Dadurch reduzierte sich zugleich die Möglichkeit, das im operativen Geschäft gebundene Kapital durch wiederkehrende Bestellungen und Auslieferungen kontinuierlich umzuschlagen.

Parallel eingeleitete Maßnahmen zur Anpassung der Kostenstruktur – unter anderem im Personalbereich – entfalten aufgrund der damit verbundenen zeitlichen Vorläufe ihre volle Ergebniswirkung erst sukzessive.

Die nun zur Verfügung stehende Finanzierung verbessert die Möglichkeit von ARI Motors, die wieder anziehenden Kundenbestellungen zeitnah abzuarbeiten und den operativen Kreislauf aus Fahrzeugbestellung, Veredelung, Auslieferung, Zahlungseingang und erneuter Bestellung zu beschleunigen.

Vor diesem Hintergrund ist die Geschäftsführung zuversichtlich, Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessern zu können.

Über ARI Motors Industries SE

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige Mobilitätslösungen. Über ihre operative Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH entwickelt und vertreibt sie elektrische Nutzfahrzeuge für den urbanen Einsatz. Darüber hinaus arbeitet die Unternehmensgruppe am Aufbau weiterer Geschäftsfelder im Bereich innovativer Mobilitäts- und Logistiklösungen.