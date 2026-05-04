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WKN DE: A3D6Q4 / ISIN: DE000A3D6Q45

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04.05.2026 09:45:03

EQS-News: ARI Motors startet strategische Neuausrichtung: Einstieg in autonomes Fahren und Positionierung im E-Kleinwagensegment unter 10.000 EUR

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
ARI Motors startet strategische Neuausrichtung: Einstieg in autonomes Fahren und Positionierung im E-Kleinwagensegment unter 10.000 EUR

04.05.2026 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ARI Motors startet strategische Neuausrichtung: Einstieg in autonomes Fahren und Positionierung im E-Kleinwagensegment unter 10.000 EUR

Borna, 4. Mai 2026 – Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4 / ISIN DE000A3D6Q45) hat im Geschäftsjahr 2025 vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds eine Phase der strategischen Neuausrichtung durchlaufen und wichtige Grundlagen für zukünftiges Wachstum geschaffen.

Während sich die Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr rückläufig darstellte, konnte die Gesellschaft weiterhin ein positives Ergebnis erzielen. Gleichzeitig wurden wesentliche strukturelle und strategische Maßnahmen umgesetzt, die sich nach Einschätzung des Managements bereits im laufenden Geschäftsjahr zunehmend auswirken werden.

Fokus auf E-Kleinwagen unter 10.000 EUR

Ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Wachstumsstrategie ist der gezielte Ausbau des Angebots im Segment kompakter und besonders preisgünstiger Elektrofahrzeuge.

Mit der geplanten Positionierung eines Einstiegsmodells im urbanen Kleinwagensegment zu einem Verkaufspreis von unter EUR 10.000 adressiert ARI gezielt eine Marktlücke, da vergleichbare Elektrofahrzeuge etablierter Hersteller derzeit deutlich oberhalb dieses Preisniveaus angeboten werden.

Das Management sieht hierin erhebliches Potenzial, neue Kundengruppen zu erschließen und die Marktdurchdringung insbesondere im urbanen Bereich sowie bei preissensiblen Nutzern signifikant zu erhöhen.

Aufbau des autonomen Geschäftsbereichs und Börsengang der ARVIA SE

Parallel dazu treibt ARI den Aufbau des neuen Geschäftsfelds für autonome Lieferfahrzeuge konsequent voran.

Mit der Gründung der ARVIA SE wurde die Grundlage für ein eigenständiges, skalierbares Geschäft geschaffen. Für das Jahr 2026 sind die Fertigstellung erster Prototypen sowie die Aufnahme der operativen Tätigkeit geplant.

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums hat ARI zudem den Börsengang der ARVIA SE am schwedischen Kapitalmarkt initiiert. Im Zuge der Transaktion ist eine Kapitalmaßnahme in Höhe von rund EUR 2 Mio. vorgesehen.

Zusätzlich plant die Gesellschaft, bestehende Aktionäre der ARI Motors Industries SE durch die Zuteilung von Gratisaktien an der zukünftigen Entwicklung der ARVIA SE zu beteiligen.

Deutliche Nachfrageimpulse bei steigenden Energiepreisen

Die Gesellschaft konnte in Phasen deutlich gestiegener Energiepreise eine signifikante Zunahme des Kundeninteresses verzeichnen. Diese Entwicklung zeigte sich unter anderem in einem temporären, starken Anstieg der Fahrzeugkonfigurationen auf den eigenen Online-Plattformen.

Auch wenn diese Entwicklung nicht dauerhaft auf diesem Niveau blieb, sieht das Management darin einen klaren Indikator für das vorhandene Marktpotenzial im Bereich kosteneffizienter Elektromobilität.

Optimierung des Kerngeschäfts und neue Finanzierungsstruktur

Neben der strategischen Weiterentwicklung hat ARI im vergangenen Jahr auch operative Maßnahmen umgesetzt.

Mit der Einführung des weiterentwickelten Modells ARI 458 PRO wurde das bisherige Hauptproduktportfolio an die gestiegenen Marktanforderungen angepasst.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Finanzierungsstrukturen etabliert, die eine flexiblere Vorfinanzierung von Fahrzeugen ermöglichen. Dies verbessert die operative Abwicklung von Kundenaufträgen und schafft die Grundlage für eine höhere Absatzdynamik.

2025 als Übergangsjahr – Fokus auf Wachstum ab 2026

Das Management bewertet das Geschäftsjahr 2025 als ein Übergangsjahr, in dem wesentliche strukturelle Anpassungen vorgenommen wurden.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung, getragen durch die eingeleiteten Maßnahmen im Produktportfolio, den Ausbau neuer Geschäftsfelder sowie eine zunehmende Nachfrage nach kosteneffizienten Mobilitätslösungen.

Über die ARI Motors Industries SE

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen mit Fokus auf elektrische Nutzfahrzeuge für den urbanen Einsatz. Neben dem klassischen Fahrzeuggeschäft baut das Unternehmen aktuell ein neues Geschäftsfeld im Bereich autonomer Lieferfahrzeuge auf.

Kontakt

ARI Motors Industries SE
Thomas Kuwatsch
Telefon: 0049 341 978 569 33
E-Mail: invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com

 

 

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ARI Motors Industries SE
Lausicker Str. 20
04552 Borna
Deutschland
Telefon: 0341/97856933
E-Mail: Invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com
ISIN: DE000A3D6Q45
WKN: A3D6Q4
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate BSX
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