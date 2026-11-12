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12.11.2026 11:30:03

EQS-News: artec technologies AG stärkt Position im BOS- und KRITIS-Markt durch ISO/IEC 27001-Zertifizierung und gewinnt Auftrag 

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges
artec technologies AG stärkt Position im BOS- und KRITIS-Markt durch ISO/IEC 27001-Zertifizierung und gewinnt Auftrag 

12.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

artec technologies AG stärkt Position im BOS- und KRITIS-Markt durch ISO/IEC 27001-Zertifizierung und gewinnt Auftrag 

  • ISO/IEC 27001 ist ein weltweit anerkannter Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS)
  • Zertifizierung verbessert Voraussetzungen für Ausschreibungen im In- und Ausland
  • Informationssicherheit war eine zentrale Anforderung bei Auftrag der Nationalbibliothek von Wales

Diepholz, 12. November 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat die international anerkannte ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung für ihr Informationssicherheitsmanagementsystem erhalten. Mit der erfolgreichen Zertifizierung durch die QAS International GmbH stärkt die artec ihre Wettbewerbsposition und schafft eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an anspruchsvollen nationalen und internationalen Ausschreibungsverfahren, insbesondere im Behörden- und Sicherheitssektor. Gerade Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellen hohe Anforderungen an den Schutz sensibler Informationen. Die Zertifizierung schafft einen international anerkannten Nachweis für das Informationssicherheitsmanagement des Unternehmens und unterstützt damit die weitere Erschließung sicherheitskritischer Märkte.

Die ISO/IEC 27001 ist ein weltweit anerkannter Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS). Er legt Anforderungen für den systematischen Schutz von Informationen und den Umgang mit Sicherheitsrisiken fest. Ziel ist es, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sicherzustellen. Die Zertifizierung von artec umfasst unter anderem die Entwicklung und Wartung von Systemen für Streaming-Technologien sowie das netzwerkgebundene Video- und Audio-Management einschließlich Fernmonitoring, Datenauswertung und Analyse.

Nationalbibliothek von Wales setzt auf artec-Technologie

Welche Bedeutung hohe Standards bei der Informationssicherheit für das internationale Geschäft von artec haben, zeigt ein Auftrag aus Großbritannien. artec hat eine öffentliche Ausschreibung der Nationalbibliothek von Wales (National Library of Wales) gewonnen. Eine Voraussetzung war der Nachweis entsprechender Standards bei der Cybersicherheit.

Im Rahmen des Auftrags stellt artec eine Systemlösung zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Fernsehprogrammen bereit. Die Mitschnitte dienen der Dokumentation und langfristigen digitalen Archivierung von Medieninhalten. Aus den laufenden Aufzeichnungen werden relevante Sendungen ausgewählt und zusammen mit den zugehörigen Metadaten für die Weiterverarbeitung und dauerhafte Archivierung bereitgestellt. Damit unterstützt artec die Nationalbibliothek bei der Pflege ihres digitalen Medienarchivs.

Über die artec technologies AG
Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de
>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:
artec technologies AG
Fabian Lorenz
E-Mail: investor.relations@artec.de
Tel.: +49 5441 599516
 


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: artec technologies AG
Mühlenstr. 15-18
49356 Diepholz
Deutschland
Telefon: +49 (0)5441 / 599 50
Fax: +49 (0)5441 / 599 570
E-Mail: investor.relations@artec.de
Internet: www.artec.de
ISIN: DE0005209589
WKN: 520958
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120071R60VADPVFW16
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