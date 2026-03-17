EQS-News: artec technologies AG steigert Umsatz im Jahr 2025 um 30 % und übertrifft Analystenprognose

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artec technologies AG steigert Umsatz im Jahr 2025 um 30 % und übertrifft Analystenprognose



17.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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artec technologies AG steigert Umsatz im Jahr 2025 um 30 % und übertrifft Analystenprognose

Diepholz, 17. März 2026: Die artec technologies AG, Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT), hat sich im Jahr 2025 positiv entwickelt und blickt positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen wurde im vergangenen Jahr der Umsatz um 30 % auf 3,2 Mio. EUR gesteigert.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird voraussichtlich bei 0,57 Mio. EUR liegen und damit leicht unter dem bereinigten EBITDA 2024 in Höhe von 0,62 Mio. EUR (bereinigt um 0,13 Mio. EUR aus einer rückwirkenden Forschungszulage). Damit hat artec die Analystenschätzung für den Umsatz in Höhe von 2,98 Mio. EUR und für das EBITDA in Höhe von 0,54 Mio. EUR übertroffen.

2025 investierte artec intensiv in Forschung und Entwicklung mit Schwerpunkten auf Künstlicher Intelligenz, Media Mining, Cloud-Technologien und zukunftsorientierten Videosicherheitslösungen.

Plattformen wie der BOS Manager und XENTAURIX wurden gezielt weiterentwickelt. Damit baut artec seine Position als innovativer Anbieter von Video- und Streamingtechnologie für kritische Infrastrukturen, behördliche Sicherheitsanwendungen sowie für die automatisierte Medienaufzeichnung und -analyse weiter aus.

Für das laufende Jahr 2026 ist die artec technologies optimistisch und erwartet weiteres Umsatzwachstum. Die Prognose wird voraussichtlich mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 konkretisiert werden.

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516