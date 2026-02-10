artec technologies Aktie
WKN DE: 520958 / ISIN: DE0005209589
|
10.02.2026 13:24:23
EQS-News: artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment
|
EQS-News: artec technologies AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment
Diepholz, 10. Februar 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für intelligente videobasierte Sicherheitslösungen und OSINT-gestützte Informationsanalyse, begrüßt das heute in Kraft tretende Standortfördergesetz (StoFöG) und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit dieser Entscheidung unterstreicht artec ihr langfristiges Bekenntnis zum Kapitalmarkt sowie zu den Prinzipien von Transparenz, Verlässlichkeit und einer aktiven Weiterentwicklung als börsennotiertes Technologieunternehmen.
„Wir wollen unseren Aktionärinnen und Aktionären Sicherheit geben. artec bleibt ein verlässlicher und transparenter Kapitalmarktteilnehmer. Das Scale-Segment bietet für artec als wachstumsorientiertes Unternehmen ein geeignetes Umfeld, um unsere strategischen Ziele und die nächsten Schritte unserer Unternehmensentwicklung optimal zu begleiten“, erklärt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG.
Scale als verlässliche Plattform für die artec-Aktie
Die Notierung im Scale-Segment trägt zur Stabilität sowie Reputation der artec-Aktie bei. Zudem bietet sie wichtige strukturelle Vorteile im Hinblick auf künftige Finanzierungsoptionen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im deutschen Kapitalmarktrecht und der künftig strengeren Anforderungen bei einem Rückzug aus registrierten KMU-Wachstumsmärkten sieht artec die Notierung im Scale als sinnvollen Schritt im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre.
Fokus auf strategische Weiterentwicklung und Unternehmenswachstum
artec arbeitet konsequent an der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie in den Bereichen sicherheitskritische Videoanwendungen, Behördenlösungen sowie cloudbasierte Media-Monitoring-Services. Die Gesellschaft sieht sich damit gut positioniert, um in den kommenden Jahren Umsatz und Ertrag nachhaltig zu steigern.
Über die artec technologies AG
Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.
>> www.artec.de
Kontakt Presse und Investor Relations:
10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|artec technologies AG
|Mühlenstr. 15-18
|49356 Diepholz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5441 / 599 50
|Fax:
|+49 (0)5441 / 599 570
|E-Mail:
|investor.relations@artec.de
|Internet:
|www.artec.de
|ISIN:
|DE0005209589
|WKN:
|520958
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2274190
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274190 10.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu artec technologies AG
|
10.02.26
|EQS-News: artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment (EQS Group)
|
08.12.25
|EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf (EQS Group)
|
03.12.25
|EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf (EQS Group)
|
03.12.25
|EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, sell (EQS Group)
|
01.12.25
|EQS-News: artec technologies baut Geschäft im Nahen Osten aus: Sales Office in Dubai eröffnet und Branchenexperte vor Ort gewonnen (EQS Group)
|
01.12.25
|EQS-News: artec technologies expands business in the Middle East: Sales office opened in Dubai and industry expert recruited locally (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf (EQS Group)
|
07.10.25
|EQS-News: artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,20 Euro (EQS Group)