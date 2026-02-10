EQS-News: artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment 

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment



10.02.2026 / 13:24 CET/CEST

artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment

Diepholz, 10. Februar 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für intelligente videobasierte Sicherheitslösungen und OSINT-gestützte Informationsanalyse, begrüßt das heute in Kraft tretende Standortfördergesetz (StoFöG) und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit dieser Entscheidung unterstreicht artec ihr langfristiges Bekenntnis zum Kapitalmarkt sowie zu den Prinzipien von Transparenz, Verlässlichkeit und einer aktiven Weiterentwicklung als börsennotiertes Technologieunternehmen.

„Wir wollen unseren Aktionärinnen und Aktionären Sicherheit geben. artec bleibt ein verlässlicher und transparenter Kapitalmarktteilnehmer. Das Scale-Segment bietet für artec als wachstumsorientiertes Unternehmen ein geeignetes Umfeld, um unsere strategischen Ziele und die nächsten Schritte unserer Unternehmensentwicklung optimal zu begleiten“, erklärt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG.

Scale als verlässliche Plattform für die artec-Aktie

Die Notierung im Scale-Segment trägt zur Stabilität sowie Reputation der artec-Aktie bei. Zudem bietet sie wichtige strukturelle Vorteile im Hinblick auf künftige Finanzierungsoptionen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im deutschen Kapitalmarktrecht und der künftig strengeren Anforderungen bei einem Rückzug aus registrierten KMU-Wachstumsmärkten sieht artec die Notierung im Scale als sinnvollen Schritt im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre.

Fokus auf strategische Weiterentwicklung und Unternehmenswachstum

artec arbeitet konsequent an der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie in den Bereichen sicherheitskritische Videoanwendungen, Behördenlösungen sowie cloudbasierte Media-Monitoring-Services. Die Gesellschaft sieht sich damit gut positioniert, um in den kommenden Jahren Umsatz und Ertrag nachhaltig zu steigern.

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516