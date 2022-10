EQS-News: artnet AG: Artnet Auctions startet mit Top Losen von Frankenthaler, Warhol und Pendleton in die Herbstsaison

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Marktbericht

artnet AG: Artnet Auctions startet mit Top Losen von Frankenthaler, Warhol und Pendleton in die Herbstsaison



13.10.2022 / 20:04 CET/CEST

Artnet Auctions startet mit Top Losen von Frankenthaler, Warhol und Pendleton in die Herbstsaison

Auktionen mit Fotografie sowie Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst

Spitzenwerke von Andy Warhol, Adam Pendleton, Helen Frankenthaler und Jonas Wood

New York/Berlin, 13. Oktober 2022: Die Artnet AG, führende Plattform für Kunst Markt Daten und -Medien sowie der globale Online-Marktplatz für bildende Kunst, eröffnete die Herbstsaison mit Highlights aus Nachkriegs- und Zeitgenössischer Kunst mit einem Wert von über 1 Million USD. In Zusammenarbeit mit der Expertin für Nachkriegskunst, Dakota Sica bot die Auktion GEMS: Collecting Post-War Abstraction eine spannende Auswahl an abstraktem Expressionismus und Farbfeldmalerei. Die Lose dieser Auktion umfassten führende Namen des Abstrakten Expressionismus und der Farbfeldmalerei und konnten internationale Bieter für sich gewinnen. Ein spektakuläres Werk von Wolfgang Tillmans Hermione,a erzielte USD 93,700. Weitere Höhepunkte waren eine großformatige Leinwand von Friedel Dzubas, die USD 175.000 erzielte, und ein signiertes Werk auf Papier von Frank Stella, das USD 137.500 erzielte.



Hans Hofmann, Composition No 2., Schätzpreis $250,000 - $350,000

Auch in diesem Herbst bietet Artnet Auctions in den kommenden Wochen eine Auswahl an wichtigen Kunstwerken an. Dazu gehört unter anderem Andy Warhols Queen Elizabeth II. Reigning Queens (Royal Edition), das auf USD 400.000 bis 600.000 geschätzt wird und angesichts des kürzlichen Ablebens Ihrer Majestät besonders ergreifend ist. Weitere Meisterwerke sind Helen Frankenthalers Four Pochoirs (kompletter Satz von 4 Werken), geschätzt auf USD 40.000-60.000, Hans Hofmanns Composition #2, geschätzt auf USD 250.000-350.000, Darren Almonds, Fullmoon Cape Verde Archipelago, geschätzt auf USD 30.000-50.000 sowie Adam Pendletons Untitled (Who We Are), geschätzt auf USD 150.000-200.000

Klicken Sie hier, um bei Artnet Auctions zu stöbern und zu bieten

Über Artnet

Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse einschließlich KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die online Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet bildet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Weitere Nachrichten zum laufenden Geschäftsjahr finden Sie hier: http://www.artnet.de/investor-relations/corporate-news

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Kontakt:

Sophie Neuendorf

sneuendorf@artnet.com