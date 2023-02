EQS-News: Askari Metals Limited: Hochgradige Lithium-, Zinn- und Tantalergebnisse aus Lithiumprojekt Uis, Namibia

EQS-News: Askari Metals Limited / Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht

Askari Metals Limited (ASX: AS2) (Askari Metals oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse der Due-Diligence-Proben bekannt, die während des Erwerbs der exklusiven Prospektionslizenz 8535 (EPL, Exclusive Prospecting Licence), Teil des Lithiumprojekts Uis in der Erongo-Region in Zentral-Namibia, entnommen wurden. Das Lithiumprojekt Uis umfasst sowohl die EPL 7345 als auch die EPL 8535 und erstreckt sich über eine Fläche von 308,12 km2 in einem hochgradig mineralisierten, spodumenreichen Pegmatitgürtel mit einer Geschichte früherer Produktions- und Explorationserfolge.



Wichtigste Punkte



Die Probenentnahme zu Erkundungszwecken der Phase 1, die während der Due-Diligence-Phase auf EPL 8535, einem Teil des Lithiumprojekts Uis in Namibia, durchgeführt wurde, lieferte Probenergebnisse von bis zu:



3,3 % Lithium-Oxid (Li 2 O)

O) 3,2 % Zinn (Sn)

4.280 ppm Tantal (Ta)

7.980 ppm Rubidium (Rb)



Die Pegmatite auf EPL 8535 sind spodumenhaltig und gehören zum LCT-Typ.



Eine Fülle von alteriertem Spodumen in Pegmatiten sichtbar - positiver Indikator für Lithiumexploration.



Die erste Phase der Bohrkampagne beginnt in Kürze - mehrere bedeutende Pegmatit-Ziele werden mittels Bohrungen überprüft, um die Kontinuität der hohen Lithium-Gehalte in der Tiefe zu bestätigen.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Während der Due-Diligence-Phase des Erwerbs der Konzessionsgebiete wurden auf EPL 8535 insgesamt 162 Gesteinssplitterproben entnommen. Die Proben wurden aus freiliegenden Pegmatiten entnommen und die Entnahmestellen schlossen mehrere alte handwerkliche Abbaustätten ein, in denen entweder Zinn oder Halbedelsteine abgebaut wurden.

Mehrere der Pegmatite zeichnen sich durch farbige Turmaline (vor allem grüne und blaue) sowie Beispiele für alterierte/verwitterte Spodumen- und Lepidolithkristalle aus. Es wurden auch einige verwitterte Kassiterite festgestellt.

Das Gesamtergebnis der Due-Diligence-Probenentnahmekampagne ist außerordentlich positiv und zeigte fünf Ergebnisse mit mehr als 3 % Li 2 O und acht Ergebnisse mit mehr als 1 % Li 2 O. Hervorragende Ergebnisse wurden auch bei der Zinnmineralisierung erzielt, wobei eine Probe einen Gehalt von 3,2 % SnO 2 aufwies und 10 Proben Ergebnisse von mehr als 1.875 ppm Sn (0,24 % SnO 2 ) lieferten.

Die Tantalergebnisse waren äußerst positiv, wobei 42 Proben Ergebnisse von mehr als 100 ppm Ta und zwei Proben Ergebnisse von mehr als 1.000 ppm Ta lieferten. Es gab auch Hinweise auf hohe Rubidiumgehalte mit Ergebnissen von bis zu 7.980 ppm Rb.

EPL 8535 ist Teil des Lithiumprojekts Uis (Projekt Uis) und befindet sich weniger als 17 km von der Stadt Uis entfernt und grenzt an die in Betrieb befindliche Mine Uis, die sich im Besitz der an der Londoner Börse notierten Andrada Mining Limited (LSE: ATM) befindet (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage der Projekte Uis und Infrastruktur in der Region



Johan Lambrechts, VP Geology and Exploration von Askari, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

Diese außergewöhnlichen Ergebnisse der Due-Diligence-Probenentnahmekampagne sind für Askari von großer Bedeutung, darunter fünf Ergebnisse mit mehr als 3 % Li 2 O, zehn Ergebnisse mit mehr als 0,24 % Zinn und zweiundvierzig Ergebnisse mit mehr als 100 ppm Tantal.

Das Unternehmen wurde für sein Engagement belohnt, das Mineralressourcenpotenzial so effizient wie möglich zu erschließen sowie für den strategischen Schritt, den Shareholder-Value durch den Erwerb des Lithiumprojekts Uis zu steigern, das direkt neben einer in Betrieb befindlichen Zinn-, Tantal- und Lithiummine von Weltklasse liegt.

Askari arbeitet sich auf seinem Weg zur Spitze des Lithium-Explorationsfeldes in Namibia weiterhin strategisch voran. Wir sehen ein immenses Potenzial in unserem wachsenden Portfolio in Namibia, da wir der Meinung sind, dass das Land bedeutende und unerschlossene Lithiumvorkommen und kritische Minerale beherbergt, die für die globale Energiewende hin zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft unerlässlich sind.

Die erste Phase der Bohrungen auf EPL 8535 steht unmittelbar bevor und die Explorationsarbeiten auf der benachbarten Lizenz EPL 7345 schreiten weiter voran. Wir sind sehr gespannt auf die Zukunft und freuen uns darauf, unsere Aktionäre über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.



Due-Diligence-Probenentnahmekampagne

Das Unternehmen beauftragte einen Geologen und ein technisches Team mit der Durchführung einer Erkundungsprobenentnahmekampagne als Teil des Due-Diligence-Prozesses für EPL 8535, Teil des Projekts Uis.

Dabei wurden 162 Proben aus freiliegenden Pegmatiten und alten Abbaustätten in Pegmatiten auf dem Projekt entnommen.

Die Pegmatite sind in mafischen Schiefern und Metasedimenten beherbergt. Sie drangen in diese Gesteine nach deren Ablagerung ein. Es wurden mehrere Einzelproben mit sichtbarem Spodumen, Lepidolith und Kassiterit gesammelt.



Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt einen der Pegmatitaufschlüsse auf dem Projekt.

Abbildung 2 zeigt: Pegmatitaufschluss auf dem Lithiumprojekt Uis



Abbildung 3 zeigt: Gesteinsprobe mit Lepidolith und grünem Turmalin



Besprechung der Ergebnisse



Die maximalen Analyseergebnisse für das Due-Diligence-Programm sind:

Lithium - 15.400 ppm Li - 3,3 % Li 2 O

Zinn - 25.000 ppm Sn - 3,2 % SnO 2

Tantal - 4.280 ppm Ta - 5.226 ppm Ta 2 O 5

Rubidium - 7.980 ppm Rb - 8.323 ppm Rb 2 O



Lithium-Ergebnisse

Lithium ist ein mobiles Element und wird nur selten in seinem ursprünglichen Zustand und Gehalt an der Oberfläche gefunden. Im Allgemeinen wird es ausgelaugt, und ein repräsentativerer Lithiumgehalt eines Pegmatits befindet sich in der Regel unterhalb des verwitterten Horizonts.

Vor diesem Hintergrund sind diese ersten Ergebnisse aus dem Lithiumprojekt Uis mit einem Höchstwert von 3,3 % Li 2 O sehr ermutigend, wobei 14 Proben Ergebnisse von mehr als 0,5 % Li 2 O und 26 Proben von mehr als 0,1 % Li 2 O lieferten.

Der hohe Anteil an Proben mit hochgradigen Lithiumgehalten in der Oxidzone korreliert gut mit der sichtbaren Lithiummineralisierung, die im Feld identifiziert wurde und in den Abbildungen 2 und 3 oben dargestellt ist. Dies ist ein guter Indikator für das Lithiummineralisierungspotenzial unterhalb der Oberfläche des Lithiumprojekts Uis.

In der nachstehenden Tabelle 1 sind die wichtigsten Ergebnisse der Lithiumproben aus dem Erkundungsprogramm auf EPL 8535 aufgeführt, während Abbildung 4 die Verteilung der Li 2 O-Ergebnisse auf dem Projekt zeigt. Bemerkenswert ist die große Anzahl von Proben mit Ergebnissen von mehr als 0,1 % Li 2 O.



Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Tabelle der besten Ergebnisse der Lithiumproben aus dem Due-Diligence-Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Uis.



Abbildung 4 zeigt: Karte mit den Lithiumergebnissen der Probenentnahmekampagne



Zinn-Ergebnisse

Der maximale Zinngehalt von 3,2 % Sn ist sehr ermutigend, und weitere 17 Proben, die während des Due-Diligence-Erkundungsprogramms entnommen wurden und einen Gehalt von über 0,1 % Sn aufwiesen, geben dem Unternehmen ein hohes Maß an Vertrauen in das Zinnmineralisierungspotenzial des Projekts Uis.

In der nachstehenden Tabelle 2 sind die besten Ergebnisse der Zinnproben aus dem Erkundungsprogramm auf EPL 8535 aufgeführt, während Abbildung 5 die Verteilung der Zinnergebnisse auf dem Projekt zeigt.



Tabelle 2 zeigt: Tabelle der besten Ergebnisse der Zinnproben aus dem Due-Diligence-Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Uis.



Abbildung 5 zeigt: Karte mit den Zinnergebnissen der Probenentnahmekampagne



Tantal-Ergebnisse

Die maximalen Tantalgehalte betrugen 4.280 ppm Ta, während 42 Proben Gehalte von mehr als 100 ppm Ta lieferten und der durchschnittliche Tantalgehalt für alle 162 Proben 118 ppm Ta beträgt. Dies deutet auf eine außergewöhnliche Tantal-Höffigkeit auf dem Projekt Uis hin und ist vergleichbar mit den Ergebnissen aus Andradas in Betrieb befindlicher Mine, die an die EPL 8535 angrenzt, wo der aktuelle Tantalgehalt in der Ressource 85 ppm Ta beträgt, was zeigt, dass auf der EPL 8535 höhere Gehalte identifiziert wurden.

Die nachstehende Tabelle 3 zeigt die besten Ergebnisse der Tantalproben aus dem Due-Diligence-Erkundungsprogramm auf dem Projekt Uis und Abbildung 6 zeigt die Verteilung der Tantalergebnisse.



Tabelle 3 zeigt: Tabelle der besten Ergebnisse der Tantalproben aus dem Due-Diligence-Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Uis.



Abbildung 6 zeigt: Karte mit den Tantalergebnissen der Probenentnahmekampagne.



Rubidium-Ergebnisse

Der maximale Rubidiumgehalt aus der Probenentnahmekampagne liegt bei 0,83 % Rb 2 O, 13 Proben lieferten Ergebnisse von mehr als 0,2 % Rb 2 O, während der durchschnittliche Rubidiumgehalt für alle 162 Proben 870 ppm Rb 2 O beträgt. Dies deutet auf eine ausgezeichnete Rubidium-Höffigkeit hin, die zusätzlich zu den äußerst positiven Lithium-, Zinn- und Tantalergebnissen einen zusätzlichen potenziellen Shareholder-Value darstellt.

Die nachstehende Tabelle Tabelle 4 zeigt die besten Ergebnisse der Rubidiumproben und Abbildung 7 zeigt die Verteilung der Rubidiumergebnisse auf dem Uis Lithium Projekt.



Tabelle 4 zeigt: Tabelle der besten Ergebnisse der Rubidiumproben aus dem Due-Diligence-Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Uis.



Abbildung 7 zeigt: Karte mit den Rubidiumergebnissen der Probenentnahmekampagne.



Zukünftige Arbeiten und geplante Explorationsaktivitäten

Phase I der RC-Bohrungen auf EPL 8535 steht unmittelbar bevor. Das Unternehmen plant zunächst 3.500 bis 4.000 m an RC-Bohrungen, um die Kontinuität der hohen Lithiumgehalte in der Tiefe zu überprüfen. Das Projekt weist im gesamten Projektgebiet eine Vielzahl von Pegmatiten auf, von denen viele in der Vergangenheit auf Zinn und Halbedelsteine abgebaut wurden.

In den Abbaustätten und freiliegenden Pegmatiten ist auch alterierter Spodumen sichtbar, was ein positiver Indikator für die weitere Lithiumexploration ist.

Weitere Informationen über die Bohrkampagne werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.



Über Askari Metals Limited

Askari Metals wurde mit dem primären Ziel gegründet, ein Portfolio von hochgradigen Batteriemetall- (Li + Cu) und Edelmetallprojekten (Au + Ag) in Namibia Western Australia, dem Northern Territory und New South Wales zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln. Das Unternehmen hat ein attraktives Portfolio von Lithium-, Kupfer-, Gold - und Kupfer-Gold-Explorations-/Entwicklungsprojekten in Western Australia, im Northern Territory, in New South Wales und Namibia zusammengestellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.askarimetals.com



Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Askari Metals Limited. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Tatsachen, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder in seinem Namen bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit zusätzlichem Finanzierungsbedarf, Metallpreisen, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördlichen Beschränkungen, einschließlich Umweltvorschriften und Haftung sowie potenziellen Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens Askari Metals Limited zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern sollten oder um anderen zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.



Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, beruhen auf Informationen, die von Johan Lambrechts, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist, zusammengestellt wurden. Herr Lambrechts ist ein Vollzeitangestellter von Askari Metals Limited, der über ausreichende Erfahrungen verfügt, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier betrachtet werden, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves in der Ausgabe des Jahres 2012 zu qualifizieren. Herr Lambrechts erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.



Hintergrund des Lithiumprojekts Uis- - Geologie und Mineralisierung



Die Gesteine der Erongo-Region und insbesondere des Wahlkreises Dâures umfassen Gesteine der Khomas-Untergruppe, einer Untergruppe der Swakop-Gruppe der Damara-Abfolge, in die zahlreiche zonierte und nicht zonierte mineralisierte Pegmatite, die reich an Kassiterit, Lepidolith, Petalit, Amblygonit, Spodumen, Tantalit, Kolumbit, Beryll, Turmalin in Edelsteinqualität und seltenen bis spärlichen Sulfiden, Wolframit, Scheelit, Pollucit oder Seltene Erden sind, eingedrungen sind.

Die Pegmatitschwärme von Uis und Nainais-Kohero stellen die Füllungen gestaffelter Dehnungsklüfte dar, die sich infolge einer regionalen Scherung gebildet haben. Diese Pegmatite können als durchgehend alteriert oder extensiv albitisiert beschrieben werden, wobei nur noch Reste der ursprünglichen Kalifeldspäte übrig sind, nachdem sie weitgehend durch Albit ersetzt wurden. Ihre Zusammensetzung ist bemerkenswert ähnlich, abgesehen von der unterschiedlichen Intensität der pneumatolytischen Effekte, und die Einführung oder Anreicherung von Spurenelementen in den letzten Phasen der Kristallisation hat zu einer komplexen Mineralogie der Pegmatite geführt. Diese Pegmatite befinden sich in schiefer- und quarzhaltigen Gesteinen der Khomas-Untergruppe, einer Untergruppe der Swakop-Gruppe, die einer starken tektonischen Deformation und regionalen Metamorphose unterworfen war.

Detaillierte geologische Kartierungen im Uis-Gebiet deuten darauf hin, dass der Uis-Pegmatitschwarm aus über 80 einzelnen Pegmatitkörpern besteht. Durch Scherung wurden in der Khomas-Untergruppe Räume geöffnet, in die anschließend Pegmatite oder Quarzgänge eindrangen. Innerhalb der Nainais-Pegmatite finden sich hohe Zinngehalte in kleineren, alterierten, glimmerreichen Pegmatiten in der Nähe der Pegmatitränder. Die Zusammensetzung der Pegmatitmineralisierung ändert sich mit der Entfernung vom Granitkontakt, wobei eine Mineralkristallisierungssequenz zu beobachten ist, die darauf hindeutet, dass Granat und Schörl in nächster Nähe zu den Granitkontakten vorkommen, Kassiterit und Lithium-Turmalin in größerer Entfernung davon und Tantalit in Verbindung mit Lithium-Turmalin- und Quarz-Ausstrichen.



Abbildung 8 zeigt: eine Karte mit der Geologie des Projekts Uis

Diese Meldung wurde von der Geschäftsleitung zur Veröffentlichung freigegeben.



