EQS-News: ASTA China schließt Kapazitätserweiterung erfolgreich ab

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ASTA China schließt Kapazitätserweiterung erfolgreich ab



13.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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PRESSEMELDUNG - Oed, 13. Mai 2026

ASTA China schließt Kapazitätserweiterung erfolgreich ab

Jährliche Produktionskapazität in Baoying steigt signifikant

ASTA China hat ein umfassendes Kapazitätserweiterungsprojekt an seinem Standort in Baoying erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Projekt „Legacy Capacity Expansion“ erhöht das Unternehmen seine jährliche Produktionskapazität um mehr als 30 Prozent und stärkt damit gezielt seine Wettbewerbsfähigkeit in einem der wichtigsten Energiemärkte weltweit.

Der chinesische Markt ist geprägt von einer dynamischen Entwicklung im Energiesektor. Der kontinuierliche Ausbau der Strominfrastruktur sowie steigende Anforderungen an Effizienz und Leistungsfähigkeit treiben die Nachfrage nach hochwertigen Leitermaterialien nachhaltig an. Vor diesem Hintergrund schafft ASTA China mit der Erweiterung die Voraussetzungen, um Kunden künftig noch flexibler und zuverlässiger zu beliefern. Das Projekt steht damit sowohl im Einklang mit der konsequent verfolgten Local-for-Local-Strategie der ASTA Gruppe, die auf regionale Wertschöpfung und Kundennähe ausgerichtet ist, sowie auch mit der im Zuge des Börsegangs kommunizierten Wachstumsagenda zum gezielten Ausbau von Produktionskapazitäten in zentralen Märkten.

„Mit der erfolgreichen Erweiterung unseres Standorts in Baoying setzen wir die im Zuge des Börseganges angekündigten Vorhaben zeitgerecht in die Tat um, stärken dabei gezielt unsere globale Produktionsplattform und schaffen zusätzliche Kapazitäten in einem unserer wichtigsten Wachstumsmärkte. Das ist ein wesentlicher Baustein, um unsere internationale Aufstellung weiter zu skalieren und unsere Kunden weltweit noch effizienter und näher am Markt zu bedienen“, betont Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe.

Die Expansion umfasste sowohl infrastrukturelle Maßnahmen als auch gezielte Investitionen in moderne Produktionstechnologien. Dazu zählen unter anderem bauliche Erweiterungen, die Modernisierung des Stromversorgungssystems, neue Instandhaltungsbereiche sowie zusätzliche Produktionsanlagen, darunter eine Flachwalzanlage, weitere Isolierbeschichtungsanlagen sowie eine Verdrillungslinie zur Herstellung von CTCs (Continuously Transposed Conductors). Die am Standort gefertigten Produkte kommen als erfolgskritische Bestandteile in großen, zukunftsweisenden Projekten in China und Asien zum Einsatz.

„Diese Erweiterung ist ein strategischer Meilenstein für uns. Wir können unsere Kunden nun deutlich zuverlässiger und flexibler bedienen. Das Team hat hervorragende Arbeit geleistet und das Projekt trotz der Komplexität der Integration neuer Linien in ein aktiv produzierendes Werk termingerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen“, erklärt Peter Roseneder, Managing Director Area Asia.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: Juergen.beilein@astagroup.com

Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 695 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende .

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