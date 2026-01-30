EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG

EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG (News mit Zusatzmaterial)



30.01.2026 / 10:30 CET/CEST

Erster IPO des Jahres an Frankfurter Börse im PRIME STANDARD

Die ASTA Energy Solutions AG (ASTA) gibt bekannt, dass sie seit heute erfolgreich an der Frankfurter Börse im Prime Standard notiert. ASTA ist damit als österreichisches Unternehmen der erste IPO des Jahres an der Frankfurter Börse sowie zugleich der erste Small-/Mid-Cap-IPO 2026 in Europa und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Offizieller Handelsstart

Insgesamt wurden rund 6,45 Mio. Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu einem Ausgabepreis von EUR 29,50 je Aktie (ISIN: AT100ASTA001) platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen belief sich auf rund 190 Millionen Euro. Die Emissionserlöse in Höhe von rund 125 Millionen Euro werden zur weiteren Beschleunigung des profitablen Wachstums des Unternehmens eingesetzt.

Um 09:20 Uhr läutete der ASTA-Vorstand die Börsenglocke zur Eröffnung des ersten Handelstages. Mit einem ersten Kurs von EUR 43,00 startete die ASTA-Aktie in den Handel, der Ausgabepreis lag bei EUR 29,50 Euro.

Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG: „Der heutige Börsengang markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Er stärkt unsere Marktposition und erweitert unseren Handlungsspielraum, um das durch langfristige Trends wie Energiewende , Elektrifizierung sowie den Ausbau von Netzen und Rechenzentren getragene Wachstum gezielt zu nutzen. ASTA ist operativ und strategisch so aufgestellt, dass wir unsere internationalen Kapazitäten weiter ausbauen und unsere Stärken in Fertigungstechnologie und Recycling konsequent weiterentwickeln können.“

Daniela Klauser, CFO der ASTA Energy Solutions AG: „Der Zugang zum Kapitalmarkt verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität und stärkt unsere Fähigkeit, strategische Investitionen gezielt umzusetzen. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Sichtbarkeit und schaffen mit der Börsennotierung eine transparente sowie verlässliche Grundlage für die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens.“

Globaler Technologieführer

ASTA ist ein österreichischer Hidden Champion und einer der weltweit führenden Anbieter von systemrelevanten Kupferkomponenten für Transformatoren und Generatoren im Hochleistungsbereich, ergänzt durch Produkte für den Elektromobilitätsmarkt. Die Lösungen der Gruppe sind essenziell für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität moderner Stromnetze sowie elektrischer Antriebssysteme.

Mit mehr als 210 Jahren industrieller Erfahrung, über 40 Patenten, 6 Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika sowie rund 1.400 Mitarbeitenden gehört ASTA zu den weltweit technologisch führenden Anbietern in diesem Segment.

Supercycle in Energieinfrastruktur

Mit dem heutigen Börsengang vollzieht ASTA den nächsten bedeutenden Entwicklungsschritt und richtet das Unternehmen konsequent auf weiteres Wachstum aus. Die globale Zunahme des Energiebedarfs, der Übergang zu elektrischer Energie sowie der umfassende Ausbau der Energieinfrastruktur markieren einen neuen industriellen und weltwirtschaftlichen Supercycle. ASTA ist in diesem langfristigen Investitionszyklus strategisch ideal positioniert und leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Energieversorgung.

Verwendung der Emissionserlöse

Die Erlöse aus dem Börsengang werden genutzt, um das globale Wachstum zu beschleunigen, die Produktionskapazitäten weiter auszubauen und strategische Initiativen in zukunftsweisenden Technologien zu fördern, um die steigende Kundennachfrage im Energiebereich im Zuge der Energiewende zu bedienen. Gleichzeitig werden die Inhouse-Kupferrecyclingkompetenzen weiterentwickelt und damit u.a. die „Local-for-Local“-Strategie gestärkt.

PRESSE KONTAKT:

Mag. Jürgen Beilein

Tel: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com

ÜBER ASTA

Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.