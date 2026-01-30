ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|
30.01.2026 10:30:13
EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG
|
EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Börsengang
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG
Die ASTA Energy Solutions AG (ASTA) gibt bekannt, dass sie seit heute erfolgreich an der Frankfurter Börse im Prime Standard notiert. ASTA ist damit als österreichisches Unternehmen der erste IPO des Jahres an der Frankfurter Börse sowie zugleich der erste Small-/Mid-Cap-IPO 2026 in Europa und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.
Offizieller Handelsstart
Um 09:20 Uhr läutete der ASTA-Vorstand die Börsenglocke zur Eröffnung des ersten Handelstages. Mit einem ersten Kurs von EUR 43,00 startete die ASTA-Aktie in den Handel, der Ausgabepreis lag bei EUR 29,50 Euro.
Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG: „Der heutige Börsengang markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Er stärkt unsere Marktposition und erweitert unseren Handlungsspielraum, um das durch langfristige Trends wie Energiewende, Elektrifizierung sowie den Ausbau von Netzen und Rechenzentren getragene Wachstum gezielt zu nutzen. ASTA ist operativ und strategisch so aufgestellt, dass wir unsere internationalen Kapazitäten weiter ausbauen und unsere Stärken in Fertigungstechnologie und Recycling konsequent weiterentwickeln können.“
Daniela Klauser, CFO der ASTA Energy Solutions AG: „Der Zugang zum Kapitalmarkt verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität und stärkt unsere Fähigkeit, strategische Investitionen gezielt umzusetzen. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Sichtbarkeit und schaffen mit der Börsennotierung eine transparente sowie verlässliche Grundlage für die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens.“
Globaler Technologieführer
Mit mehr als 210 Jahren industrieller Erfahrung, über 40 Patenten, 6 Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika sowie rund 1.400 Mitarbeitenden gehört ASTA zu den weltweit technologisch führenden Anbietern in diesem Segment.
Supercycle in Energieinfrastruktur
Verwendung der Emissionserlöse
PRESSEFOTOS:
PRESSE KONTAKT:
ÜBER ASTA
Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: ASTA_Pressemitteilung_IPO_20260130_final
30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2268798
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2268798 30.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
|
30.01.26
|EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG (EQS Group)
|
30.01.26
|EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SUCCESSFULLY COMPLETES IPO (EQS Group)
|
29.01.26
|ASTA Energy-Aktie vor IPO: Preisspanne voll ausgereizt (APA)
|
29.01.26
|EQS-Adhoc: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST (EQS Group)
|
26.01.26
|ASTA Energy-Aktie vor IPO: Preisspanne festgesetzt (APA)