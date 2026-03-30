EQS-News: ASTA Energy Solutions AG positioniert sich auf der Coiltech Deutschland erneut als Schlüsselpartner für Europas Energiezukunft

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ASTA Energy Solutions AG positioniert sich auf der Coiltech Deutschland erneut als Schlüsselpartner für Europas Energiezukunft



30.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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Pressemeldung

Oed, 30. März 2026



ASTA Energy Solutions AG positioniert sich auf der Coiltech Deutschland erneut als Schlüsselpartner für Europas Energiezukunft



Die ASTA Gruppe präsentierte sich auch in diesem Jahr vom 25.-26. März auf der Coiltech Deutschland in Augsburg, der Fachmesse für die Coil-Winding-Industrie, in deren Fokus sämtliche Materialien und Maschinen für die Herstellung von Transformatoren, Generatoren und Elektromotoren stehen.

Mit einem eigenen Messestand und zahlreichen Exponaten aus den Bereichen Energieübertragung, Energieerzeugung und E-Mobility unterstreicht ASTA dort ihre technologische Führungsrolle in der Herstellung hochpräziser Kupferlösungen. Im Zentrum des Messeauftritts steht die Kernkompetenz von ASTA: innovative Flachdrahttechnologie mit hochpräziser Isolierung für maximale Belastbarkeit und höchste Effizienz.

Technologische Spitzenleistung bis ins Mikrometer-Level

ASTA zählt zu den führenden Experten in der Herstellung von CTCs, Roebelstäben und Flachdrähten für hochspezialisierte Anwendungen. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, Isolierungen im Mikrometerbereich präzise aufzubringen. Diese Kombination aus Materialkompetenz und Fertigungstiefe ermöglicht Lösungen, die höchste elektrische Leistungsfähigkeit, auch unter hohen elektrischen Lasten, sowie maximale Raumausnutzung bieten. Zu den technologischen Highlights gehören extra dünne Lackisolierungen (extra thin enamel), hochpräzise, besonders dünne Drähte (extra thin wires) sowie flexible Produktkonzepte – verfügbar als Einzeldrähte oder beispielsweise als CTCs oder Roebelstäbe. Auf der Messe zeigt ASTA eine Auswahl erprobter Kupferlösungen, die speziell auf die steigenden Anforderungen moderner Anwendungen, besonders im Bereich der Elektromobilität , ausgelegt sind.

Europäischer Markt im Fokus: steigender Strombedarf und regionale Wertschöpfung

Der europäische Markt ist aktuell von einem stark wachsenden Strombedarf geprägt – unter anderem durch den Ausbau von Rechenzentren, die zunehmende Elektrifizierung industrieller Anwendungen sowie die Transformation der Energieinfrastruktur. In diesem Umfeld positioniert sich ASTA als seit Jahrzehnten als Schlüsseltechnologieanbieter für leistungsfähige Kupferlösungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur technologischen Unabhängigkeit Europas.

Gleichzeitig verfolgt ASTA konsequent eine „local for local“-Strategie: Mit Produktionsstandorten in Österreich und in Bosnien, welcher sich aktuell im Ramp-up befindet, stärkt das Unternehmen gezielt regionale Lieferketten und die Nähe zu seinen europäischen Kunden.

Internationaler Treffpunkt der Branche

Die Coiltech Deutschland gilt als zentraler Branchentreffpunkt, an dem führende Industriebetriebe zusammenkommen, um mit relevanten Akteuren belastbare Entscheidungsgrundlagen zu gewinnen. Mit einem internationalen Anteil von 63 % bei den Ausstellern und rund 50 % internationalen Besuchern bietet die Messe zudem eine außergewöhnlich hohe globale Reichweite. Im Rahmen der Coiltech-Teilnahme erklärt Dr. Thomas Vogl, CTO der ASTA Energy Solutions AG: „Für ASTA ist die Coiltech eine wichtige Plattform für den Austausch mit einem hochkarätigen Fachpublikum sowie mit Kunden, Partnern und Lieferanten. Die internationale Präsenz und klare Branchenfokussierung ermöglichen einen gezielten fachlichen Dialog, neue Kontakte und wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Technologien und Geschäftsstrategien sowie die frühzeitige Identifikation von Trends und den Aufbau neuer Partnerschaften über Ländergrenzen hinweg.“

Mit ihrer Kombination aus technologischer Präzision, Flexibilität und Innovationskraft unterstreicht ASTA auf der Coiltech einmal mehr ihre Rolle als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Anwendungen in einer zunehmend elektrifizierten Welt. Mit seinen Lösungen leistet das Unternehmen hier nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des stark steigenden globalen Strombedarfs, sondern gleichzeitig auch zur Erhöhung der Effizienz und Leistungsfähigkeit elektrischer Systeme – erfolgskritische Parameter, die für das Gelingen der Energie- und Mobilitätswende unabdingbar sind.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: Juergen.Beilein@astagroup.com

Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 643 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende .

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