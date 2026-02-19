EQS-News: ASTA Energy Solutions AG schließt Langzeitvertrag mit Prolec GE Vernova und baut Partnerschaft mit TSEA weiter aus

EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Vertrag

PRESSEMELDUNG

Oed, 19. Februar 2026



ASTA Energy Solutions AG schließt Langzeitvertrag mit Prolec GE Vernova und baut Partnerschaft mit TSEA weiter aus

Strategische Lieferabkommen stärken Position im lateinamerikanischen Markt für Hochspannungstransformatoren

ASTA Brazil hat einen Langzeitvertrag (Long-Term Agreement, LTA) mit Prolec GE Vernova abgeschlossen. Prolec war ein Joint Venture mit GE Vernova und wurde am 2. Februar 2026 vollständig von GE Vernova übernommen.

Bereits im Herbst 2025 wurde ein weiteres Abkommen mit dem brasilianischen Unternehmen TSEA Energy unterzeichnet. Mit diesen Vereinbarungen festigt ASTA seine Rolle als verlässlicher Partner führender Transformatorenhersteller für den Energiesektor in Lateinamerika.

Die Verträge umfassen die langfristige Lieferung von Continuous Transposed Conductors (CTCs) für Hochspannungstransformatoren. Diese kommen in Projekten der Stromübertragung und -verteilung zum Einsatz und sind zentrale Komponenten für leistungsfähige und effiziente Energieinfrastruktur.

Industrietrends, Marktdynamik, technologische Entwicklungen sowie Überlegungen zu Kapazitätserweiterungen sind die aktuell bestimmenden Themen am lateinamerikanischen Energiemarkt, ebenso wie die Notwendigkeit verlässlicher und leistungsstarker Lösungen, um die Energiewende voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund gewinnen langfristige, stabile Lieferbeziehungen und technologische Partnerschaften weiter an Bedeutung.

„Die Branche erlebt weltweit ein starkes und nachhaltiges Wachstum, und die ASTA Gruppe ist bestrebt, ihre Kunden bei ihrer Expansion aktiv zu unterstützen – insbesondere auch im strategisch wichtigen lateinamerikanischen Markt. Langfristvereinbarungen sind dabei ein wesentlicher Pfeiler unserer Wachstumsstrategie in dieser und anderen Regionen. So stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden auch künftig höchste Zuverlässigkeit, Kapazität und Innovationskraft bieten können“, sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe.

Die nun abgeschlossenen Langzeitverträge schaffen Planungssicherheit und Stabilität für die Lieferkette und bilden die stabile Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung und die technologische Zusammenarbeit zur Förderung von Effizienz und Nachhaltigkeit – getragen von einem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Verlässlichkeit und Performance.

Carlos Yanez, Business Unit Director bei Prolec GE Vernova betont: „Die mit ASTA geschlossene Vereinbarung stärkt unsere Partnerschaft mit einem strategisch wichtigen Lieferanten und sichert durch die kontinuierliche Versorgung mit essenziellen Komponenten den langfristigen Erfolg von Prolec GE Vernova. Diese Entscheidung steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, reduziert wesentliche Materialrisiken und erhöht zugleich unsere operative Leistungsfähigkeit bei höchsten Umsetzungsstandards.“

„Als ASTA Gruppe sind wir sehr stolz auf diese strategischen Abkommen. Sie zeigen die Stärke und nachhaltige Wirkung unserer Local-for-Local-Strategie. Durch regionale Wertschöpfung können wir näher an unseren Kunden agieren, schneller auf Anforderungen reagieren und Lösungen gemeinsam entwickeln. So schaffen wir stabile Partnerschaften und nachhaltigen Mehrwert in einem dynamisch wachsenden Energiemarkt“, so Thomas Schneider, VP Sales Strategy & global Key Account Manager der ASTA Gruppe abschließend.



Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 643 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova. Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende. www.astagroup.com

Über GE Vernova / Prolec GE Vernova

GE Vernova ist ein global tätiges Energieunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, USA und beschäftigt rund 85.000 Mitarbeitende in etwa 100 Ländern weltweit. Das Unternehmen bündelt Technologien in den Bereichen Power, Wind und Electrification. Mit der vollständigen Übernahme von Prolec GE stärkt GE Vernova seine Position im Transformatorensegment und erweitert seine Produktions- und Servicekapazitäten in den Americas. www.gevernova.com / www.prolec.energy

Über TSEA Energia

TSEA Energia ist ein brasilianischer Hersteller von Leistungs- und Spezialtransformatoren mit Sitz in Minas Gerais. Das Unternehmen entwickelt und produziert Transformatorenlösungen für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturprojekte und ist sowohl im brasilianischen Markt als auch international tätig. TSEA steht für technische Kompetenz, kundenspezifische Lösungen und langjährige Erfahrung im Transformatorenbau. www.tseaenergia.com.br