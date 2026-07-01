EQS-News: ASTA Energy Solutions AG stärkt Rolle als Zulieferer für kritische Energieinfrastruktur: Langfristvertrag mit dem internationalen Technologiekonzern ANDRITZ

EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Vertrag

ASTA Energy Solutions AG stärkt Rolle als Zulieferer für kritische Energieinfrastruktur: Langfristvertrag mit dem internationalen Technologiekonzern ANDRITZ



01.07.2026 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMELDUNG

Oed, 1. Juli 2026



ASTA Energy Solutions AG stärkt Rolle als Zulieferer für kritische Energieinfrastruktur: Langfristvertrag mit dem internationalen Technologiekonzern ANDRITZ

Vertrag bis Ende 2031 sichert die Lieferung systemkritischer Kupferleiterlösungen für ANDRITZ-Generatoren in Energieinfrastrukturprojekten weltweit.

Die ASTA Energy Solutions AG und der internationale Technologiekonzern ANDRITZ haben einen Langfristvertrag für Kupfer-Roebelstäbe für Generatorenwicklungen abgeschlossen. Die Fertigung dieser technologisch anspruchsvollen Komponenten stellt höchste Anforderungen an Präzision, Qualität und Know-how. Der Vertrag läuft bis Ende 2031 und sichert den steigenden Bedarf von ANDRITZ an systemkritischen Kupferleiterlösungen für Hydro- und Turbogeneratoren. Die entsprechenden Generatoren werden weltweit vor allem in Wasserkraftwerken, thermischen Kraftwerken sowie in rotierende Phasenschieber eingesetzt, die eine wichtige Rolle für die Stabilität von Hochspannungsübertragungsnetzen spielen. Damit unterstützt ASTA einen der weltweit führenden Anbieter von Wasserkraft- und Generatorentechnologien bei der Umsetzung zentraler Energieinfrastrukturprojekte.

„Die langfristige Zusammenarbeit mit ANDRITZ bestätigt unsere technologische Kompetenz und unsere Rolle als strategischer Partner für führende Industrieunternehmen in der globalen Energiewirtschaft. Gleichzeitig schafft der Vertrag die notwendige Planungssicherheit für weitere Investitionen und die konsequente Umsetzung unserer internationalen Wachstumsstrategie“, sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Group.

Hydro- und Turbogeneratoren bilden das Herzstück moderner Kraftwerksanlagen und spielen eine zentrale Rolle für die weltweite Stromversorgung. Die hierfür benötigten Roebelstäbe zählen zu den technologisch anspruchsvollsten Komponenten der elektrischen Energietechnik. Sie ermöglichen höchste Stromtragfähigkeit, optimale Effizienz und maximale Betriebssicherheit bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit.

ASTA verfügt in diesem Bereich über jahrzehntelange Erfahrung und zählt weltweit zu den führenden Herstellern hochpräziser und erfolgskritischer Kupferwickelmaterialien für u.a. Hochleistungstransformatoren und -generatoren. Mit gezielten Investitionen in Kapazitäten, Technologien und Know-how baut das Unternehmen seine globale Marktposition konsequent aus. Davon profitieren nicht nur Kunden weltweit, sondern auch die Standorte in Europa – insbesondere in Österreich und Bosnien und Herzegowina –, wo nachhaltige Wertschöpfung, Innovation und hochqualifizierte Arbeitsplätze gestärkt werden.

Dr. Thomas Vogl, Chief Technology Officer (CTO) der ASTA Group, erklärt: „Wir entwickeln unsere Technologie- und Produktionskompetenz stetig und gezielt weiter. Die langfristige Partnerschaft mit ANDRITZ ermöglicht uns, unsere Investitionen in moderne Fertigungskapazitäten konsequent voranzutreiben und damit die Grundlage für die nächste Generation leistungsfähiger Generatoren und Energieanlagen zu schaffen.“

Thomas Schneider, Chief Sales Officer (CSO) der ASTA Group, ergänzt: „Der weltweite Ausbau von Wasserkraft, die Modernisierung bestehender Kraftwerke sowie die steigenden Anforderungen an Netzstabilität und Versorgungssicherheit treiben die Nachfrage nach großen Generatoren und rotierende Phasenschieber nachhaltig an. Langfristige Partnerschaften wie jene mit ANDRITZ sind entscheidend, um diesen weltweit steigenden Bedarf zuverlässig und nachhaltig zu bedienen.“

Mit dem Vertrag bauen ASTA und ANDRITZ ihre langjährige Zusammenarbeit weiter aus und leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der globalen Energieinfrastruktur und zur erfolgreichen Umsetzung der weltweiten Energiewende . Gleichzeitig unterstützt die Partnerschaft die im Zuge des ASTA-Börsengangs kommunizierte Strategie, die globale Präsenz zu stärken und die Produktionskapazitäten entsprechend der erwarteten Marktentwicklung weiter auszubauen.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Telefon: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com



Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 695 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.

www.astagroup.com



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern. Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.

www.andritz.com