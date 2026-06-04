EQS-News: ASTA Energy Solutions AG steigt in den SDAX auf

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ASTA Energy Solutions AG steigt in den SDAX auf



04.06.2026 / 07:55 CET/CEST

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ASTA Energy Solutions AG steigt in den SDAX auf

Bedeutender Meilenstein für die internationale Kapitalmarktpositionierung

Die ASTA Energy Solutions AG wird zum 22. Juni 2026 in den SDAX aufgenommen. Damit gehört ASTA künftig zu den 70 im SDAX vertretenen börsennotierten Unternehmen – ein Beleg für die wachsende Relevanz des Unternehmens am Kapitalmarkt.

Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG, erklärt: „Die Aufnahme in den SDAX nur wenige Monate nach unserem Börsengang ist ein außergewöhnlicher Meilenstein und eine starke Bestätigung unserer Unternehmensstrategie und operativen Performance. Sie unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Technologiekompetenz, unsere internationale Aufstellung und unsere Positionierung am internationalen Energieinfrastrukturmarkt.“

Daniela Klauser, CFO der ASTA Energy Solutions AG, ergänzt: „Die Zugehörigkeit zum SDAX erhöht unsere Sichtbarkeit bei internationalen Investoren deutlich und stärkt unsere Positionierung am Kapitalmarkt nachhaltig. Die positive Entwicklung der Aktie seit dem Börsengang unterstreicht das Vertrauen des Marktes in unser Geschäftsmodell und unsere strategische Ausrichtung. Gleichzeitig verstehen wir die Aufnahme als Bestätigung unseres bisherigen Kurses und als Ansporn, unseren profitablen Wachstumspfad konsequent fortzusetzen.“

Nach dem erfolgreichen Börsengang Ende Jänner 2026 und der Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist ASTA aktuell eines von nur zwei österreichischen Unternehmen, das dem SDAX angehört. Damit stärkt ASTA Energy Solutions als der österreichische Hidden Champion seine Präsenz am internationalen Kapitalmarkt und unterstreicht zugleich seine Position als international führender und systemrelevanter Zulieferer für die globale Energieinfrastruktur.

Der Erfolg des Unternehmens basiert nicht zuletzt auf einer deutlich beschleunigten globalen Marktdynamik. Der weltweit steigende Strombedarf, der Ausbau und die Modernisierung der Energienetze, die Elektrifizierung von Industrie und Infrastruktur sowie die stark zunehmenden Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur treiben die Nachfrage nach leistungsfähigen Transformatoren und hochspezialisierten Kupferleiterlösungen nachhaltig an. ASTA positioniert sich dabei als technologisch führender Anbieter für anspruchsvolle Leiterlösungen in den Bereichen Energieübertragung, Energieverteilung und industrielle Elektrifizierung. Mit weltweiten Produktionsstandorten und einer klaren „Local-for-Local“-Strategie unterstützt das Unternehmen die zunehmende globale Energie- und Industrieunabhängigkeit.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com



Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 695 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende .

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