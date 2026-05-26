EQS-News: ASTA Group stärkt auf der CWIEME Berlin 2026 ihre Position als internationaler Technologiepartner der Energieindustrie

EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ASTA Group stärkt auf der CWIEME Berlin 2026 ihre Position als internationaler Technologiepartner der Energieindustrie



26.05.2026 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ASTA Group stärkt auf der CWIEME Berlin 2026 ihre Position als internationaler Technologiepartner der Energieindustrie

Die ASTA Group präsentierte sich auf der CWIEME Berlin 2026 gemeinsam mit führenden internationalen Unternehmen der Energie- und Elektroindustrie und unterstrich ihre Position als europäischer Technologiepartner für innovative und kundenspezifische Leiterlösungen. Im Fokus standen neue Projekte und Kundenpartnerschaften in den Bereichen Transformatoren, Hochspannungsanwendungen, Generatoren und E-Mobility sowie die vorzeitige Verlängerung der langfristigen Zusammenarbeit mit Siemens Energy bis 2032.

Die CWIEME Berlin gilt als weltweit wichtigste Plattform für technologische Entwicklungen, Innovationen und strategische Partnerschaften entlang der elektrischen Wertschöpfungskette. Für ASTA bot die Messe die Möglichkeit, sich mit internationalen Kunden, Industriepartnern und führenden Marktteilnehmern über aktuelle Anforderungen moderner Energieinfrastrukturen sowie über zukünftige Projekte und technologische Entwicklungen auszutauschen.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen hochperformante Kupferleiterlösungen für Transformatoren, Generatoren, Hochspannungsanwendungen und E-Mobility. Präsentiert wurden unter anderem Continuously Transposed Conductors (CTCs), Roebel Bars sowie individuell entwickelte Komponenten für anspruchsvolle Energie- und Industrieprojekte. Die Lösungen von ASTA kommen weltweit in systemkritischen Anwendungen der Energieübertragung und industriellen Elektrifizierung zum Einsatz.

Die zahlreichen Fachgespräche bestätigten insbesondere die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen, projektspezifischen Lösungen sowie nach verlässlichen Produktions- und Lieferkapazitäten. Die Dynamik im europäischen Markt wird derzeit vor allem durch Energiewende , Netzmodernisierung und Elektrifizierung sowie den stark steigenden Strombedarf aus Industrie, Infrastruktur und Rechenzentren geprägt. Gleichzeitig treiben weltweit große Energieinfrastrukturprojekte und Investitionen in Stromnetze, Transformatoren und industrielle Elektrifizierung die Nachfrage nach technologisch anspruchsvollen Leiterlösungen weiter voran.

Einen wichtigen Meilenstein während der Messe markierte zudem die vorzeitige Verlängerung der langfristigen Zusammenarbeit zwischen ASTA und Siemens Energy bis 2032. Damit stärken beide Unternehmen ihre langjährige Partnerschaft im Bereich moderner Energieinfrastruktur und setzen ihre enge Zusammenarbeit bei internationalen Energie- und Netzausbauprojekten fort.

„Die Energieinfrastruktur befindet sich weltweit in einer historischen Transformationsphase. Der Ausbau der Stromnetze, die Integration erneuerbarer Energien und die zunehmende Elektrifizierung erfordern leistungsfähige und technologisch hochentwickelte Leiterlösungen. ASTA verfügt über die industrielle Kompetenz, die technologische Expertise und die Produktionskapazitäten, um diese Entwicklung langfristig mitzugestalten“, erklärt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Group.

Thomas Schneider, CSO der ASTA Group, ergänzt: „Die hohe Nachfrage nach leistungsfähigen und kundenspezifischen Leiterlösungen zeigt deutlich, dass technologische Exzellenz, eine hervorragende und stabile Produktionsqualität sowie verlässliche Partnerschaften die Erfolgsparameter der Zukunft sein werden."

Mit ihrer globalen Produktionsbasis, hoher Fertigungstiefe und langjähriger Expertise in der Kupferverarbeitung positioniert sich die ASTA Group in Berlin erneut als verlässlicher Anbieter und starker Technologiepartner für globale Energie- und Elektrifizierungsprojekte.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: Juergen.beilein@astagroup.com

Pressefoto:

Messestand CWIEME 2026

© Jule Halsinger für ASTA Energy Solutions AG

Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 695 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.

astagroup.com