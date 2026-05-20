EQS-News: ASTA und Siemens Energy verlängern Langzeitvertrag vorzeitig bis 2032

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ASTA und Siemens Energy verlängern Langzeitvertrag vorzeitig bis 2032



20.05.2026 / 08:03 CET/CEST

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ASTA und Siemens Energy verlängern Langzeitvertrag vorzeitig bis 2032

Strategische Partnerschaft stärkt Versorgungssicherheit und treibt Energiewende voran

Die ASTA Gruppe und Siemens Energy haben ihren bestehenden Langzeitvertrag (Long-Term Agreement, LTA) vorzeitig bis Ende 2032 verlängert. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte im Rahmen der CWIEME Berlin, einer der weltweit wichtigsten Fachmessen für Spulenwicklung, Isolierung und Elektrofertigung.

Mit der Verlängerung setzen beide Unternehmen ihre langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit konsequent fort. ASTA beliefert auch künftig sämtliche europäischen Transformatorenwerke von Siemens Energy mit kundenspezifisch produzierten CTCs (Continuously Transposed Conductors) sowie weiteren hochspezialisierten Kupferkomponenten für den Hochspannungsbereich. Dazu zählen kundenspezifische Lösungen in ein- und mehrdrähtiger Ausführung ebenso wie maßgeschneiderte Produkte für technologisch anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere für HVDC-Transformatoren und Drosselspulen (Shunt-Reaktoren).

„Mit der Verlängerung unseres Rahmenvertrags vertiefen wir unsere strategische Partnerschaft mit ASTA als einem der führenden Anbieter von Kupferkomponenten“, betont Dr. Florian Bertram, Vice President Procurement von Siemens Energy Transformers. „Gemeinsam schaffen wir langfristige Planungssicherheit und legen die Grundlage, unsere Wachstumsstrategie partnerschaftlich, resilient und wettbewerbsfähig weiter voranzutreiben.“

Die langfristige Partnerschaft zwischen der ASTA Gruppe und Siemens Energy verbindet technologische Kompetenz mit hoher Verlässlichkeit und schafft für beide Unternehmen Planungssicherheit sowie eine starke Grundlage für weiteres gemeinsames Wachstum. Damit leistet die Zusammenarbeit zugleich einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der europäischen Energieinfrastruktur.

„Die Vertragsverlängerung ist das Ergebnis fairer und transparenter Verhandlungen sowie des hohen Engagements und der großen Flexibilität beider Partner“, betont Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe. „Sie ist zugleich ein starkes Signal für die langfristige strategische Partnerschaft und die nachhaltige Entwicklungsperspektive beider Unternehmen.“

Die von ASTA gefertigten Kupferkomponenten und kundenspezifische Leiterlösungen sind integraler Bestandteil von Leistungstransformatoren von Siemens Energy, die weltweit in zentralen Energieinfrastrukturprojekten eingesetzt werden – darunter 2-GW-HVDC-Offshore-Netzanschlussprojekte sowie große Phasenschieberanlagen für europäische und amerikanische Kunden. Insbesondere im Hochspannungsbereich sind maßgeschneiderte Lösungen erforderlich, die extremen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen dauerhaft standhalten müssen. Mit technologischer Kompetenz, metallurgischem Know-how und hoher Präzision entwickelt ASTA innovative Produkte, die Kunden wie Siemens Energy dabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit und Effizienz moderner Transformatorenlösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Um die steigende Nachfrage der europäischen Transformatorenindustrie im Zuge der Energiewende langfristig bedienen zu können, investiert ASTA gezielt auch in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Europa. Derzeit entsteht ein neuer Produktionsstandort in Bosnien und Herzegowina, der sich aktuell im Hochlauf befindet. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 40.000 m² schafft ASTA damit die Grundlage für eine nachhaltige Erweiterung der europäischen Produktionskapazitäten und stärkt gleichzeitig die Versorgungssicherheit für europäische Kunden.

Gemeinsam leisten ASTA und Siemens Energy einen wichtigen Beitrag zum Ausbau einer resilienten und zukunftsfähigen Energieinfrastruktur und treiben damit die europäische und globale Energiewende nachhaltig voran.

Ergänzend zur operativen Zusammenarbeit begleitete Siemens Energy als langjähriger Partner den Börsengang der ASTA Gruppe im Jänner dieses Jahres als Cornerstone-Investor und unterstrich damit die enge strategische Verbundenheit beider Unternehmen.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

E-Mail: Juergen.beilein@astagroup.com

Foto: Gruppenfoto LTA Unterzeichnung, 19. Mai 2026, CWIEME Berlin

©Jule Halsinger für ASTA

L-R: Alexander Gregori (Commodity Engineer, Siemens Energy) Thomas Vogl (Managing Director, ASTA Europe), Thomas Schneider (CSO, ASTA Group), Nicole Kohout (Global Commodity Manager Conductive Material, Siemens Energy), Karl Schäcke (CEO, ASTA Group), Mike Decraene (Head of Global Commodity Management, Siemens Energy), Florian Bertram (Vice President for Procurement & Supply Chain Transformers, Siemens Energy), Thomas Trimmel (Managing Director Sales, ASTA Europe)



Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 695 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.

astagroup.com

Über Siemens Energy

Siemens Energy ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energietechnik. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an Energiesystemen für die Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab – von der Stromerzeugung über die Übertragung bis hin zur Speicherung.



Das Portfolio umfasst konventionelle und erneuerbare Energietechnologien wie Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke sowie Stromgeneratoren und Transformatoren. Durch die Mehrheitsbeteiligung an der Windkraft-Tochtergesellschaft Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ist Siemens Energy ein weltweit führender Anbieter im Bereich der erneuerbaren Energien. Siemens Energy beschäftigt weltweit 103.000 Mitarbeiter in mehr als 90 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 39,1 Milliarden Euro. Siemens Energy ist eine von der Siemens AG lizenzierte Marke.

siemens-energy.com