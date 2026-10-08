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08.10.2026 08:59:42

EQS-News: AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Finanzierung
AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

08.10.2026 / 08:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an
 

 Refinanzierung senkt laufende Finanzierungskosten deutlich und optimiert die Kapitalstruktur

 

Leoben – AT&S wird die ausstehende Hybridanleihe 2022 (ISIN XS2432941693) mit einer Nominale von 350 Mio. € am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Anschließend wird die Anleihe eingezogen und annulliert.

 

Die Rückzahlung folgt auf die erfolgreiche Platzierung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026. Mit dieser Refinanzierung reduziert AT&S die laufenden Finanzierungskosten deutlich. Der Kupon der neuen Finanzierung liegt rund 50 % unter jenem der Hybridanleihe 2022. Dadurch verbessert sich das langfristige Finanzierungsprofil des Unternehmens nachhaltig.

 

Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln und unterstreicht die solide Liquiditäts- und Finanzierungsposition von AT&S.

 

„Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort“, sagt CFO Gerrit Steen. „Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von AT&S. Darüber hinaus senkt die erfolgreiche Refinanzierung unsere laufenden Finanzierungskosten deutlich, und stärkt die finanzielle Flexibilität von AT&S.“

 

 

 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net

 

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

 

 


08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321
EQS News ID: 2412220

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412220  08.10.2026 CET/CEST

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