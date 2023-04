EQS-News: ATOSS Software AG: Starker Jahresauftakt 2023 mit hoher Wachstumsdynamik in der Cloud

EQS-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

ATOSS Software AG: Starker Jahresauftakt 2023 mit hoher Wachstumsdynamik in der Cloud



25.04.2023

Die ATOSS Software AG ist nach Abschluss des 17. Rekordjahres in Folge eindrucksvoll in das neue Jahr gestartet und kann im ersten Quartal über neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten sehr deutlich um 39 Prozent auf Mio. EUR 36,2 (Vj. Mio. EUR 26,0). Das operative Ergebnis stieg von Mio. EUR 6,0 auf Mio. EUR 11,6 bei einer EBIT-Marge von 32 Prozent (Vj. 23 Prozent). Die dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung wurde neben dem planmäßigen Ausbau des Cloudgeschäfts wesentlich durch Umsätze aus Lizenzverkäufen beeinflusst. Mit Blick auf den äußerst gelungenen Jahresauftakt und die anhaltende Attraktivität des Geschäftsmodells bestätigt der Vorstand seine im Januar veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023.



Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 stehen bei der ATOSS Software AG auch 2023 die Zeichen weiter auf Wachstum. Der Münchner Spezialist für Workforce Management konnte seinen Umsatz in den ersten drei Monaten sehr deutlich um 39 Prozent auf Mio. EUR 36,2 steigern. Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 47 Prozent Mio. EUR 25,2 (Vj. Mio. EUR 17,1) auf den Bereich Software. Durch den dynamischen Ausbau des Cloudgeschäfts erhöhten sich die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen um 61 Prozent auf Mio. EUR 11,8 (Vj. Mio. EUR 7,3) und machen nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 32 Prozent (Vj. 28 Prozent) aus. Des Weiteren ist der Umsatzrekord im Bereich Software im ersten Quartal insbesondere durch die im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gestiegenen Einmalumsätze mit On-Premises Lizenzen in der Dynamik beschleunigt worden. Zusammen mit den um 14 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 8,8 (Vj. Mio. EUR 7,7), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich in Summe um 36 Prozent auf Mio. EUR 20,5 (Vj. Mio. EUR 15,0) gewachsen. Ungeachtet des starken Anstiegs der Softwarelizenzerlöse bewegt sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen mit 57 Prozent (Vj. 58 Prozent) auf Vorjahresniveau. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten in Q1 2023 auf Mio. EUR 8,3 (Vj. Mio. EUR 7,2) ausgebaut werden.

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung des Münchner Softwarespezialisten für Workforce Management Lösungen blieb auch im Geschäftsjahr 2023 ungebrochen. Dies wird besonders an der zweistelligen Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) im Bereich Cloud sichtbar. Der ARR steht dabei für die von der Gesellschaft innerhalb der nächsten 12 Monate auf Basis der zum Stichtag laufenden monatlichen Cloud-Nutzungsgebühren generierten Umsätze. Dieses zentrale Schlüsselelement für den weiteren Ausbau der wiederkehrenden Umsätze wurde im ersten Quartal mit 72 Prozent um fast drei Viertel auf Mio. EUR 48,5 (Vj. Mio. EUR 28,2) gesteigert.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 31. März 2023 mit 32 Prozent - ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen R&D-Aufwendungen im Rahmen der Transformation des Konzerns in Richtung Cloud-native Company - vor allem aufgrund des starken Anstiegs von Einmallizenzumsätzen oberhalb der Prognose für das Gesamtjahr 2023 von jedenfalls 27 Prozent.

Aufgrund des erstklassigen Jahresstarts erhöhte sich auch die Konzernliquidität gegenüber dem Vorjahr um Mio. EUR 24,2 auf Mio. EUR 79,0. Damit wird ATOSS auch nach der den Aktionären zur Hauptversammlung am 28. April 2023 vorgeschlagenen Ausschüttung in Höhe von EUR 2,83 je Aktie (in Summe Mio. EUR 22,5) über eine sehr robuste Finanzmittelausstattung verfügen, die der Gesellschaft hervorragende Zukunftsperspektiven sichert.

ATOSS bleibt somit weiterhin Garant für profitables und nachhaltiges Wachstum und ist exzellent positioniert, um auch künftig Marktanteile in den internationalen Wachstumsmärkten rund um das Thema Workforce Management über alle Kundensegmente hinweg zu gewinnen. Basis hierfür sind neben den technologisch führenden Softwarelösungen vor allem auch das attraktive Geschäftsmodell des Konzerns, die finanzielle Stärke und die hohe Planbarkeit der Umsätze, welche durch die Fortschritte im Cloudgeschäft kontinuierlich ausgebaut werden.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn abgegebene Prognose für die Jahre 2023 bis 2025. Diese geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Gesamtumsatz von Mio. EUR 135 aus. Des Weiteren ist für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung von geplanten Investitionen insbesondere in den Vertriebsbereich zur Erschließung neuer Märkte eine EBIT-Marge von jedenfalls 27 Prozent geplant. Für 2024 rechnet der Konzern mit einem Umsatz von Mio. EUR 160 und für 2025 mit einem Umsatz von Mio. EUR 190. Die Marge soll dabei bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent steigen.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 3-MONATSVERGLEICH IN TEUR

01.01.2023

- 31.03.2023 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2022

- 31.03.2022 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2023 zu 2022 Umsatz 36.223 100% 26.002 100% 39% Software 25.213 70% 17.094 66% 47% Lizenzen 4.685 13% 2.048 8% 129% Wartung 8.771 24% 7.724 30% 14% Cloud & Subskriptionen 11.757 32% 7.322 28% 61% Beratung 8.337 23% 7.228 28% 15% Hardware 1.794 5% 1.071 4% 68% Sonstiges 879 2% 610 2% 44% EBITDA 12.572 35% 6.980 27% 80% EBIT 11.593 32% 6.010 23% 93% EBT 11.662 32% 5.291 20% 120% Nettoergebnis 7.731 21% 3.545 14% 118% Cash Flow 23.505 65% 6.060 23% 288% Liquidität (1) 78.951 54.709 44% EPS in Euro 0,97 0,45 118% Mitarbeiter (3) 715 646 11%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR





Q1/23 Q4/22 Q3/22 Q2/22 Q1/22 Umsatz 36.223 32.033 28.310 27.571 26.002 Software 25.213 22.123 19.738 19.438 17.094 Lizenzen 4.685 3.651 2.872 4.036 2.048 Wartung 8.771 8.357 7.906 7.645 7.724 Cloud & Subskriptionen 11.757 10.115 8.960 7.757 7.322 Beratung 8.337 7.671 6.632 6.584 7.228 Hardware 1.794 1.388 1.102 915 1.071 Sonstiges 879 851 838 633 610 EBITDA 12.572 10.143 8.751 8.833 6.980 EBIT 11.593 9.186 7.763 7.843 6.010 EBIT-Marge in % 32% 29% 27% 28% 23% EBT 11.662 8.949 7.927 7.143 5.291 Nettoergebnis 7.731 5.628 5.455 4.749 3.545 Cash Flow 23.505 1.615 16.534 2.060 6.060 Liquidität (1/2) 78.951 56.827 56.242 40.605 54.709 EPS in Euro 0,97 0,71 0,68 0,60 0,45 Mitarbeiter (3) 715 693 679 650 646

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold ) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475)

(3) zum Quartals-/Jahresende

Anstehende Termine:

28.04.2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023

24.07.2023 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

11.08.2023 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

23.10.2023 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

