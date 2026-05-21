EQS-News: audius mit deutlicher Steigerung aller Kennzahlen im ersten Quartal 2026

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audius mit deutlicher Steigerung aller Kennzahlen im ersten Quartal 2026



21.05.2026 / 10:19 CET/CEST

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Gesamtleistung des ersten Quartals mit EUR 28,3 Mio. um 43,7 % angewachsen (Vorjahr: EUR 19,7 Mio.)

EBITDA und EBIT steigen deutlich überproportional: EBITDA +87,5 % auf EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,8 Mio.), EBIT +300 % auf EUR 0,8 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.)

Gesamtjahresprognosen bestätigt



Weinstadt, 21.05.2026. Die audius SE startet mit einem sehr starken Wachstum in das Geschäftsjahr 2026. Die Gesellschaft erzielte in den ersten drei Monaten eine Gesamtleistung von EUR 28,3 Mio. (Vorjahr: EUR 19,7 Mio.) und konnte damit ein Wachstum von 43,7 % erreichen. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg zugleich überproportional um 87,5 % an und erreichte EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,8). Auch das EBIT im Konzern machte einen deutlichen Sprung und belief sich auf EUR 0,8 Mio. (Vorjahr EUR 0,2 Mio.).

Das Wachstum war zum einen akquisitionsbedingt getrieben durch die Zukäufe des Vorjahres, gleichzeitig erreichte das organische Wachstum im Berichtszeitraum mit rund 17 % einen sehr starken Wert.

Der Auftragsbestand zum 31.03.2026 stieg mit EUR 97,2 Mio. im Vergleich zum Wert des Vergleichszeitpunkt im Vorjahr ebenfalls deutlich an (Vorjahr: EUR 76,9 Mio.) und ist primär akquisitionsgetrieben.

audius ist damit planmäßig ins laufende Geschäftsjahr gestartet und bestätigt die Jahresprognose mit einem Wachstum der Gesamtleistung auf mehr als EUR 125 Mio. sowie einer Steigerung des EBITDA auf mehr als EUR 10 Mio.

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

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