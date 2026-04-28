EQS-News: audius veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und schlägt eine um 20% höhere Dividende in Höhe von 24 Cent je Aktie vor

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audius veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und schlägt eine um 20% höhere Dividende in Höhe von 24 Cent je Aktie vor



28.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Die audius SE hat heute ihren Geschäftsbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr veröffentlicht. Die finalen Zahlen bestätigen vollumfänglich die bereits vorab am 11.03.2026 vermeldeten Zahlen.

Der Geschäftsbericht steht ab sofort auf der Webseite unter https://www.audius.de/de/investor-relations/publikationen zum Download bereit.

Vorstand und Aufsichtsrat der audius SE werden der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine erhöhte Dividende in Höhe von 0,24 Euro je Aktie vorschlagen. Die Aktionäre werden damit wieder unmittelbar am Unternehmenserfolg beteiligt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird dieses Jahr in Fellbach als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

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