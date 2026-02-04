SEVEN PRINCIPLES Aktie
WKN DE: A2AAA7 / ISIN: DE000A2AAA75
|
04.02.2026 15:05:03
EQS-News: Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG
|
EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG
Köln, 4. Februar 2026. Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG (7P), einem deutschen IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, hat Herrn Jörn Caumanns mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt.
Herr Caumanns wird in seiner Funktion die Position des Chief Financial Officer (CFO) übernehmen. Damit wird der derzeit aus einem Mitglied bestehende Vorstand zum genannten Zeitpunkt erweitert. Der Vertrag mit Herrn Caumanns hat eine Laufzeit von drei Jahren.
Der Aufsichtsrat freut sich, mit Herrn Caumanns einen erfahrenen Experten mit großer Transaktionserfahrung für das Unternehmen gewonnen zu haben.
Über die SEVEN PRINCIPLES AG
Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme – zuverlässig und unter allen Bedingungen.
Pressekontakt:
SEVEN PRINCIPLES AG
Disclaimer
Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SEVEN PRINCIPLES AG
|Ettore-Bugatti-Straße 6-14
|51149 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221/ 92 00 7-0
|Fax:
|-
|E-Mail:
|info@7p-group.com
|Internet:
|www.7p-group.com
|ISIN:
|DE000A2AAA75
|WKN:
|A2AAA7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2271480
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2271480 04.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEVEN PRINCIPLES AG
|
15:05
|EQS-News: Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG (EQS Group)
|
28.01.26
|EQS-Adhoc: SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an (EQS Group)
|
12.09.25
|SEVEN PRINCIPLES bleibt profitabel und bestätigt Prognose für 2025 (EQS Group)
Analysen zu SEVEN PRINCIPLES AG
Aktien in diesem Artikel
|SEVEN PRINCIPLES AG
|5,15
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow fester erwartet -- ATX unentschlossen -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich die Wiener Börse mit Schwankungen. Der DAX gibt leicht nach. Der Dow zeigt eine leichte Erholung. Am Mittwoch zeigten sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.