WKN DE: A2AAA7 / ISIN: DE000A2AAA75

04.02.2026 15:05:03

EQS-News: Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG

EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Personalie
Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG

04.02.2026 / 15:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG

 

Köln, 4. Februar 2026. Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG (7P), einem deutschen IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, hat Herrn Jörn Caumanns mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt.

Herr Caumanns wird in seiner Funktion die Position des Chief Financial Officer (CFO) übernehmen. Damit wird der derzeit aus einem Mitglied bestehende Vorstand zum genannten Zeitpunkt erweitert. Der Vertrag mit Herrn Caumanns hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Der Aufsichtsrat freut sich, mit Herrn Caumanns einen erfahrenen Experten mit großer Transaktionserfahrung für das Unternehmen gewonnen zu haben.

 

Über die SEVEN PRINCIPLES AG

Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme – zuverlässig und unter allen Bedingungen.

 

Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG
Helgrid Jenne
Telefon: 0221-92007-0
ir@7p-group.com

 

Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

 

 


04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51149 Köln
Deutschland
Telefon: 0221/ 92 00 7-0
Fax: -
E-Mail: info@7p-group.com
Internet: www.7p-group.com
ISIN: DE000A2AAA75
WKN: A2AAA7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2271480

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271480  04.02.2026 CET/CEST

Nachrichten zu SEVEN PRINCIPLES AG

Analysen zu SEVEN PRINCIPLES AG

Aktien in diesem Artikel

SEVEN PRINCIPLES AG 5,15 0,00% SEVEN PRINCIPLES AG

