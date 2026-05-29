EQS-News: Aufsichtsrat der wienerberger ordnet Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu

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Aufsichtsrat der wienerberger ordnet Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu



29.05.2026 / 13:30 CET/CEST

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Aufsichtsrat der wienerberger ordnet Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu

Wien, 29. Mai 2026 – wienerberger, ein führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser - und Energiemanagement, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Wienerberger AG die Vertretungsbefugnisse im Vorstand mit Wirkung zum 1. Juni 2026 neu geordnet und Herrn Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost, zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernannt hat.

Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates von wienerberger, sagt: „Aufgrund des starken Wachstums der letzten Jahre und der zunehmenden Komplexität der Gruppe ist es notwendig, neben exzellenter Governance und einem wirksamen Risikomanagement eine klare Vertretungsbefugnis im Vorstand festzulegen. Wir sind als Aufsichtsrat sehr glücklich darüber, Herrn Gerhard Hanke mit seiner langjährigen Erfahrung zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes zu ernennen. Dies ermöglicht nicht nur, dass unser Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch eine nachhaltige Unterstützung aus dem Vorstand bekommt, sondern auch, dass wir für alle Ernstfälle im Unternehmen gerüstet sind und Kontinuität in der Führungsmannschaft gewährleisten.“

Die Aufgabenbereiche von CFO Dagmar Steinert und COO Region West, Harald Schwarzmayr, bleiben davon unberührt.

Gerhard Hanke ist seit mehr als 25 Jahren bei wienerberger in verschiedenen Führungspositionen tätig, davon über fünf Jahre als Mitglied des Vorstands. Er wurde 2021 Finanzvorstand (CFO) und ist seit 1. März 2025 Chief Operating Officer (COO) Zentral & Ost. Als erfahrener Experte für die Bereiche Industrie und Finanz setzte er zahlreiche strategische Wachstumsprojekte und M&A-Transaktionen erfolgreich um. Vor seinem Eintritt bei wienerberger war der studierte Betriebswirt bei einem international führenden Wirtschaftsprüfer tätig.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.



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Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

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