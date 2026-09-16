R. Stahl Aktie
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16.09.2026 10:00:03
EQS-News: Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner scheidet aus dem Aufsichtsrat der R. STAHL AG aus
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EQS-News: R. Stahl Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner scheidet aus dem Aufsichtsrat der R. STAHL AG aus
Waldenburg, 16. September 2026 – Peter Leischner hat seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats der R. STAHL AG erklärt und sein Amt niedergelegt. Mit Ablauf der gestrigen Sitzung ist das langjährige Mitglied aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Leischner wurde 2008 in den Aufsichtsrat gewählt und hatte von 2018 bis Februar 2026 den Vorsitz inne. Während seiner Amtszeit leitete R. STAHL eine umfangreiche strategische Neuausrichtung ein und meisterte die großen globalen Krisen der letzten Jahre. Zahlreiche Entscheidungen tragen dabei auch seine Handschrift. Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm für sein langjähriges Engagement.
Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Besetzung und weiteren Handlungsfähigkeit hat der Vorstand der R. STAHL AG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beim zuständigen Gericht beantragt, Elke Eckstein (62) für die Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung als Mitglied der Kapitalseite in den Aufsichtsrat zu bestellen. R. STAHL geht davon aus, dass das Gericht zeitnah über den Antrag entscheiden wird.
Elke Eckstein verfügt über langjährige Erfahrung als Führungskraft in Industrieunternehmen, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik. Darüber hinaus bringt sie umfassende Kenntnisse aus verschiedenen Tätigkeiten in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie vergleichbaren internationalen Gremien mit – unter anderem bei JENOPTIK AG (Jena), KK Group A/S (Dänemark), Saferoad SRH Holding AS (Norwegen), BE Semiconductor Industries NV (Niederlande) sowie Norautron Group AS (Norwegen) mit.
„Mit diesem Schritt ist ein reibungsloser Übergang bis zur Neuwahl der vakanten Position auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eingeleitet. Frau Eckstein bringt eine ausgezeichnete Expertise mit, aus dem Aufsichtsrat heraus R. STAHL bei der eingeleiteten Transformation zu begleiten,“ so Tobias Popp, Vorstand R. STAHL AG.
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Kontakt:R. STAHL AG
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16.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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