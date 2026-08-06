SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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06.08.2026 07:30:04
EQS-News: Auftragsbestand steigt auf Rekordniveau von 473,7 Mio. € – Visibilität für 2027 deutlich gestiegen
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EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Auftragsbestand steigt auf Rekordniveau von 473,7 Mio. € – Visibilität für 2027 deutlich gestiegen
Garching, 6. August 2026 – SUSS (MDAX/TecDAX: SMHN), ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute seinen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.
Nach einem bereits sehr starken ersten Quartal mit einem Auftragseingang von 149,3 Mio. € erreichte das zweite Quartal mit 260,7 Mio. € einen neuen Rekordwert. Damit summierte sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf 410,0 Mio. €. Neben einem im zweiten Quartal gewonnenen Großauftrag profitierte SUSS dabei von einer insgesamt anhaltend hohen Nachfrage nach Lösungen für Advanced Packaging- und Backend-Anwendungen. Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2026 auf den historischen Höchststand von 473,7 Mio. €. Davon entfallen rund 220 Mio. € auf Auslieferungen von Anlagen, die für das Geschäftsjahr 2027 vorgesehen sind und damit bereits heute die Visibilität für das kommende Geschäftsjahr erhöhen.1
Ein wesentlicher Bestandteil des Auftragseingangs im zweiten Quartal war ein Großauftrag über rund 115 Mio. € für Coating-Lösungen von einem OSAT-Kunden, der einen führenden Akteur in der Wertschöpfungskette für KI-Chipmodule beliefert. Der Auftrag unterstreicht die starke Position von SUSS im Markt für Advanced Packaging-Lösungen und reflektiert die erfolgreiche Ausrichtung auf strategische Kunden und Anwendungen entlang der KI-Wertschöpfungskette.
„Im zweiten Quartal konnten wir den Auftragseingang dank der weiterhin starken Nachfrage nach unseren Lösungen erneut deutlich steigern. Gleichzeitig beobachten wir, dass Kunden ihre Aufträge mit längeren Vorlaufzeiten platzieren. Dies unterstreicht unsere gute Position in ausgewählten Wachstumssegmenten der Halbleiter-Wertschöpfungskette“, sagt Burkhardt Frick, CEO von SUSS.
Umsatz und Profitabilität im zweiten Quartal verbessert
Die Konzernumsatzerlöse erhöhten sich im zweiten Quartal auf 116,2 Mio. € nach 86,6 Mio. € im ersten Quartal. Mit dem höheren Auslieferungsvolumen verbesserte sich auch die Profitabilität: Die Bruttomarge erhöhte sich von 36,2 % im ersten Quartal auf 38,0 % im zweiten Quartal, während die EBIT-Marge von 4,3 % auf 9,0 % zulegte und damit bereits wieder innerhalb des für das Gesamtjahr prognostizierten Korridors lag.
Nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres belaufen sich die Konzernumsatzerlöse auf 202,8 Mio. € (Vorjahr2: 266,6 Mio. €). Die Bruttomarge lag mit 37,2 % leicht über dem Prognosekorridor von 35 bis 37 %, während die EBIT-Marge 7,0 % erreichte.
Der Free Cashflow war im ersten Halbjahr ebenfalls deutlich positiv und belief sich auf +16,4 Mio. € (Vorjahr: -27,5 Mio. €). Entsprechend stieg der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten Ende Juni um 13,8% auf 112,3Mio.€ (31. Dezember 2025: 98,7Mio.€).
Über die aktuelle Geschäftsentwicklung hinaus wird die langfristige Entwicklung von SUSS zudem durch die Einführung neuer Produkte unterstützt. Anfang des dritten Quartals hat das Unternehmen den ersten Scanner zur Bearbeitung von Panels an einen Kunden in Taiwan ausgeliefert. Weitere Produkteinführungen sind für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen und sollen die Position von SUSS in attraktiven Wachstumssegmenten der Halbleiterindustrie weiter stärken.
„Mit einem Rekordauftragsbestand von 473,7 Mio. € und bereits rund 220 Mio. € an für 2027 vorgesehenen Auslieferungen verfügen wir über eine deutlich höhere Visibilität als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig hat sich die Profitabilität im zweiten Quartal wie erwartet verbessert und liegt wieder im Zielkorridor für das Gesamtjahr“, kommentiert Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS.
Vorstand bestätigt Prognose für 2026
Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der derzeit bekannten Auswirkungen des geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Umfelds bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 finden Sie auf der SUSS-Webseite unter Finanzberichte | SUSS.
Der Vorstand von SUSS wird am 6. August 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die während der Telefonkonferenz gezeigte Präsentation steht nach Abschluss auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung. Das Transkript wird auf der Webseite unter dem Link Finanzkalender und weitere Veranstaltungen | SUSS abrufbar sein.
1 Dargestellte Werte für 2027 basieren auf dem aktuellen Auftragsbestand und den derzeit geplanten Auslieferungsterminen. Sie stellen keine Guidance oder Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 dar.
2 Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund von im Rahmen der Konzernabschlusserstellung 2025 vorgenommenen Bilanzierungsänderungen entsprechend angepasst. Die Änderungen sind im Geschäftsbericht 2025 im Konzernanhang erläutert. Die Auswirkung der Anpassungen sind in den Konzernanhangangaben des Konzernhalbjahresabschlusses dargestellt.
Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.
Kontakt:
Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A10K0235) und gehört den Aktienindizes TecDax und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.
Legal Disclaimer
06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 32007-306
|Fax:
|+49 (0)89 4444 33420
|E-Mail:
|florian.mangold@suss.com
|Internet:
|www.suss.com
|ISIN:
|DE000A1K0235
|WKN:
|A1K023
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|EQS News ID:
|2378188
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2378188 06.08.2026 CET/CEST
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