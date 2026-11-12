EQS-News: Aumann behauptet hohe Profitabilität, baut Wachstum in Next Automation weiter aus und konkretisiert seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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Aumann behauptet hohe Profitabilität, baut Wachstum in Next Automation weiter aus und konkretisiert seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026



12.11.2026 / 07:45 CET/CEST

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Aumann behauptet hohe Profitabilität, baut Wachstum in Next Automation weiter aus und konkretisiert seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Beelen, 12. November 2026



Die Aumann AG („Aumann“, ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Anbieter von Automatisierungs- und Robotiklösungen, erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein starkes EBITDA von 10,7 Mio. € (Vorjahr: 18,3 Mio. €) bei einer soliden EBITDA-Marge von 10,2 % (Vorjahr: 11,6 %) und bestätigte damit erneut seine hohe operative Widerstandsfähigkeit. Der Umsatz erreichte im selben Zeitraum 104,4 Mio. € gegenüber 157,7 Mio. € im Vorjahr. Während das Segment E-mobility angesichts der anhaltenden Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie einen Umsatzrückgang um 52,6 % auf 61,2 Mio. € verzeichnete, setzte das Segment Next Automation seinen dynamischen Wachstumskurs fort und steigerte den Umsatz um 50,9 % auf 43,2 Mio. €.



Marktseitig war die Automobilindustrie in den ersten neuen Monaten von einer spürbaren Investitionszurückhaltung geprägt. Die deutliche Zunahme der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in den ersten neun Monaten 2026, weltweit um 12 % und in Europa sogar um 42 %, schlägt sich mittlerweile allerdings in einer zusehends positiven Entwicklung der Sales Pipeline im Segment E-mobility nieder und stimmt daher zuversichtlich hinsichtlich einer Belebung der Nachfrage. Der Auftragseingang in diesem Segment belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 39,0 Mio. € gegenüber 82,9 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Im Segment Next Automation setzte sich darüber hinaus die ausgesprochen erfreuliche Geschäftsentwicklung fort. Der Auftragseingang stieg um 93,2 % auf 56,9 Mio. € (Vorjahr: 29,4 Mio. €). Die konsequente Positionierung in den Wachstumsmärkten Clean Tech, Aerospace und Life Sciences zahlt sich damit zunehmend aus. Auch hier bietet die gut gefüllte Sales Pipeline vielversprechende Perspektiven für weiteres Wachstum. Insgesamt erreichte der Auftragseingang 95,8 Mio. € gegenüber 112,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2026 auf 101,6 Mio. € (Vorjahr: 135,8 Mio. €), wovon mit 52,9 Mio. € bereits mehr als die Hälfte auf das Segment Next Automation entfiel.



Vor dem Hintergrund des bislang hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Auftragseingangs konkretisiert Aumann seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 140 bis 160 Mio. € (bisher: rund 160 Mio. €). Angesichts der erfreulichen Profitabilität der ersten neun Monate hebt Aumann zugleich die Prognose für die EBITDA-Marge auf 8 bis 10 % (bisher: 6 bis 8 %) an.



Nach Berücksichtigung des im dritten Quartal vollzogenen Aktienrückkaufs sowie der Dividendenzahlung beliefen sich die liquiden Mittel zum 30. September 2026 auf 112,7 Mio. €. Mit einer Nettoliquidität von 109,4 Mio. € und einer Eigenkapitalquote von 67,7 % verfügt Aumann weiterhin über eine ausgesprochen solide finanzielle Basis. Diese ermöglicht es dem Unternehmen, auch in einem herausfordernden Marktumfeld konsequent in seine strategische Weiterentwicklung zu investieren. Neben dem weiteren Ausbau der Marktposition bleiben strategisch passende Unternehmenszukäufe ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.aumann.com verfügbar.

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