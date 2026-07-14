EQS-News: Aumann gibt Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 6 % bekannt

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Aumann gibt Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 6 % bekannt



14.07.2026 / 17:51 CET/CEST

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Aumann gibt Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 6 % bekannt



Beelen, 14. Juli 2026



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) gibt hiermit das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots der Aumann AG an ihre Aktionäre bekannt.



Der Aumann AG wurden von ihren Aktionären 9.358.558 Stückaktien im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes angedient. Das Angebot bezog sich auf insgesamt bis zu 1.291.704



Es wurden damit insgesamt 1.291.200 Stückaktien zurück erworben, was einem Anteil von rund 10,00 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Das Settlement und damit die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken wird voraussichtlich am 16. Juli 2026 erfolgen.

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Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Beelen, 14. Juli 2026Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) gibt hiermit das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots der Aumann AG an ihre Aktionäre bekannt.Der Aumann AG wurden von ihren Aktionären 9.358.558 Stückaktien im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes angedient. Das Angebot bezog sich auf insgesamt bis zu 1.291.704 Aktien der Gesellschaft. Gemäß Ziffer 3.5 der Angebotsunterlage hat die Gesellschaft von der Möglichkeit der bevorrechtigten Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück Gebrauch gemacht. Alle weiteren Annahmeerklärungen der Aktionäre wurden, ohne Berücksichtigung von Spitzen, mit einer Zuteilungsquote von rund 6,07 % berücksichtigt.Es wurden damit insgesamt 1.291.200 Stückaktien zurück erworben, was einem Anteil von rund 10,00 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Das Settlement und damit die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken wird voraussichtlich am 16. Juli 2026 erfolgen.Aumann AGDieselstraße 648361 BeelenDeutschlandTel +49 2586 888 7800Fax +49 2586 888 7805ir@aumann.comwww.aumann.comVorstandSebastian Roll (CEO)Jan-Henrik Pollitt (CFO)AufsichtsratGert-Maria Freimuth (Vorsitzender)Christoph WeiglerDr.-Ing. Saskia WesselRegistergerichtAmtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

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