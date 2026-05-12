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12.05.2026 07:45:03

EQS-News: Aumann mit fortschreitender Diversifizierung und solider Profitabilität im ersten Quartal 2026

EQS-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Aumann mit fortschreitender Diversifizierung und solider Profitabilität im ersten Quartal 2026

12.05.2026 / 07:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aumann mit fortschreitender Diversifizierung und solider Profitabilität im ersten Quartal 2026 
Beelen, 12. Mai 2026

Die Aumann AG („Aumann“, ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Anbieter von Automatisierungs- und Robotiklösungen, erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 37,3 Mio. €. Der Umsatz lag damit erwartungsgemäß unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums und verzeichnete einen Rückgang von 38,4 %. Trotz des rückläufigen Umsatzes zeigte sich die Ertragskraft weiterhin stabil. Das EBITDA belief sich auf 4,0 Mio. € nach 6,6 Mio. € im Vorjahr. Die EBITDA-Marge lag somit mit 10,8 % nahezu auf dem Vorjahresniveau von 10,9 %.

Der Auftragseingang belief sich im ersten Quartal 2026 auf 34,4 Mio. € und lag damit um 32,9 % unter dem Vorjahreswert von 51,3 Mio. €. Vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds in der europäischen Automobilindustrie sowie der andauernden Investitionszurückhaltung verringerte sich der Auftragseingang im Segment E-mobility deutlich auf 15,0 Mio. € nach 42,8 Mio. € im Vorjahr. Demgegenüber entwickelte sich das Segment Next Automation erfreulich und bestätigte die strategische Ausrichtung auf neue Wachstumsmärkte wie Clean Tech, Aerospace und Life Sciences. Der Auftragseingang stieg im Vorjahresvergleich deutlich um 127,9 % auf 19,4 Mio. €, unterstützt durch erste Aufträge aus der Luftfahrtindustrie im mittleren einstelligen Millionenbereich. Der Auftragsbestand lag segmentübergreifend zum Quartalsende bei 119,5 Mio. € und damit moderat unter dem Niveau zum Jahresbeginn 2026. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Aumann weiterhin einen Umsatz von rund 160 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 6 bis 8 %.

Zum 31. März 2026 verfügte die Aumann AG über liquide Mittel in Höhe von 148,4 Mio. €. Bei einer Nettoliquidität von 144,2 Mio. € sowie einer Eigenkapitalquote von 68,3 % ist das Unternehmen finanziell weiterhin solide aufgestellt und gut positioniert, um gezielt Unternehmenszukäufe sowie die fortschreitende Diversifizierung im Segment Next Automation voranzutreiben.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.aumann.com verfügbar. 

Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Tel +49 2586 888 7800
Fax +49 2586 888 7805
ir@aumann.com
www.aumann.com

Vorstand
Sebastian Roll (CEO)
Jan-Henrik Pollitt (CFO)

Aufsichtsrat
Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Christoph Weigler
Dr.-Ing. Saskia Wessel

Registergericht
Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2586 888-7800
Fax: +49 (0) 2586 888-7805
E-Mail: info@aumann.com
Internet: www.aumann.com
ISIN: DE000A2DAM03
WKN: A2DAM0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2325640

 
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2325640  12.05.2026 CET/CEST

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