EQS-News: AUMOVIO stärkt die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Forschung und Entwicklung

AUMOVIO stärkt die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Forschung und Entwicklung



27.01.2026 / 16:00 CET/CEST

AUMOVIO beschließt zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit weltweiter Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) in herausforderndem Marktumfeld

Abbau von weltweit bis zu 4.000 Stellen soll bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen und möglichst sozialverantwortlich umgesetzt werden

Ziel einer F&E-Aufwandsquote von unter zehn Prozent am Umsatz in 2027 wird bekräftigt

Philipp von Hirschheydt, CEO: „In einem herausfordernden Umfeld ergreifen wir zusätzliche Maßnahmen, um konsequent unsere Effizienz zu steigern. Wir fokussieren uns dabei auf wertschaffende Technologien, investieren in Zukunftsfelder und nutzen neue ebenso wie bewährte Partnerschaften.“

Frankfurt am Main, 27. Januar 2026. AUMOVIO stärkt die strategische Ausrichtung ihrer weltweiten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E), um ihre führende Markt- und Technologieposition in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld abzusichern. Mit der Fokussierung der F&E-Aufwendungen auf wertschaffende Technologien, der Intensivierung von Entwicklungspartnerschaften und zusätzlichen Effizienzmaßnahmen bekräftigt AUMOVIO das Ziel, bis 2027 eine F&E-Aufwandsquote von unter zehn Prozent zu erreichen (zuletzt 11,9 Prozent zum 3. Quartal 2025). Von den Maßnahmen, die bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen sein sollen, sind weltweit voraussichtlich bis zu 4.000 Stellen betroffen. Sie werden schwerpunktmäßig an AUMOVIO-Standorten in Indien, Singapur, Rumänien, Serbien, Deutschland sowie Mexiko umgesetzt. Für die Standorte in Deutschland sieht das Unternehmen die Notwendigkeit, Stellen in einem Umfang bis in den hohen dreistelligen Bereich abzubauen.

Mit dem Ziel, alternative Lösungen zur Effizienzsteigerung und Reduzierung des Abbaubedarfs in Deutschland zu entwickeln, hat AUMOVIO den sozialpartnerschaftlichen Dialog mit der Arbeitnehmervertretung aufgenommen.

Die Umsetzung der Maßnahmen soll möglichst sozialverantwortlich gestaltet werden. So plant das Unternehmen unter anderem, an den betroffenen Standorten in Deutschland bereits Anfang März ein Freiwilligenprogramm zu starten.

Philipp von Hirschheydt, CEO AUMOVIO SE, sagt: „Mit unseren wettbewerbsstarken Lösungen sind wir technologisch führend für die sichere, begeisternde, vernetzte und autonome Mobilität der Zukunft. Diese Marktposition bauen wir mit einer klaren Strategie weiter aus. In einem herausfordernden Umfeld ergreifen wir nun zusätzliche Maßnahmen, um konsequent unsere Effizienz zu steigern. Wir fokussieren uns dabei auf wertschaffende Technologien, investieren in Zukunftsfelder und nutzen neue ebenso wie bewährte Partnerschaften.“

Weltweite Umsetzung in allen Geschäftsfeldern

Entlang aller Geschäftsfelder sieht AUMOVIO vor, das Technologieportfolio weiter zu fokussieren, auf Marktentwicklungen auszurichten und Aktivitäten stärker zu bündeln. Zusammen mit den bereits laufenden Maßnahmen zur Standardisierung, Automatisierung und verbesserten organisatorischen Aufstellung führt dies zu einem verringerten Stellenbedarf in den Entwicklungsbereichen des Unternehmens.

Für die Weiterentwicklung ihrer führenden Technologieposition investiert AUMOVIO gleichzeitig weiterhin signifikant in F&E-Aktivitäten für wertschaffende und marktführende Technologien und den Ausbau ihrer Technologiepartnerschaften in wichtigen Zukunftsfeldern, wie Software-definierten Fahrzeugen, autonomer Mobilität, modernen Displaylösungen sowie elektronischen Bremssystemen.

