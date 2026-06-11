EQS-News: Aurubis AG: Aurubis Hamburg weiht weltweit leistungsstärkstes Abluftsystem in der Kupferproduktion ein

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG: Aurubis Hamburg weiht weltweit leistungsstärkstes Abluftsystem in der Kupferproduktion ein



11.06.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aurubis Hamburg weiht weltweit leistungsstärkstes Abluftsystem in der Kupferproduktion ein

Einzigartige Absaug- und Filteranlage senkt diffuse Emissionen der Primärkupfererzeugung um insgesamt rund 80% und ist eines der weltweit leistungsfähigsten Systeme

Investition von rund 30 Mio. € in erweiterte Anlage setzt neue Maßstäbe in nachhaltiger Multimetall-Produktion: Einzigartige Kombination neuer Technologien ermöglicht energieoptimierte Funktionsweise

Aurubis-COO Tim Kurth: „Mit der erweiterten Anlage zur Reduzierung diffuser Emissionen setzen wir neue Maßstäbe in der umweltschonenden Erzeugung strategisch wichtiger Metalle“

Hamburg, 11. Juni 2026 – Die Aurubis AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Nichteisenmetallen und größter Kupferrecycler der Welt, weihte gestern die Ausbaustufe der Anlage zur Reduktion diffuser Emissionen (RDE) am Standort Hamburg ein. Mit der Erweiterung steigert das Unternehmen die Leistungsfähigkeit der Anlage erheblich und setzt neue Maßstäbe für eine umweltschonende Multimetall-Produktion in unmittelbarer Nähe zur Stadt Hamburg.

Einzigartige und leistungsstarke Umweltschutzanlage

Bereits seit 2021 reduziert die erste Stufe des innovativen Filtersystems diffuse Emissionen in der Primärkupferproduktion. Mit der Erweiterung verdoppelt das Gesamtsystem nun die Reduktion auf rund 80% gegenüber etwa 40% in der ersten Stufe. Mit dieser Gesamtinvestition von rund 115 Mio. € – davon entfallen rund 85 Mio. € auf die Stufe 1 – senkt Aurubis den Ausstoß von diffusen Emissionen nochmals deutlich und setzt damit neue Standards in der Branche. Die Investition wurde durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt.

„Mit der erweiterten Anlage zur Reduzierung diffuser Emissionen setzen wir neue Maßstäbe in der umweltschonenden Erzeugung strategisch wichtiger Metalle“, betont Tim Kurth, COO Custom Smelting & Products. „Damit investieren wir in unsere Fähigkeiten, komplexe Einsatzmaterialien am Standort Hamburg künftig noch besser zu verarbeiten und verbinden dies mit der Stärkung unserer Position in der nachhaltigen Multimetall-Produktion.“

Der Kern der Anlage ist ein hochleistungsfähiges Absaug- und Filtersystem: Über insgesamt sieben Öffnungen auf dem Dach der Kupferhütte, sogenannte Dachreiter, wird Produktionsluft abgesaugt und in ein zentrales Leitungssystem geführt. Die Anlage bewegt über die im Durchmesser 4,50 Meter großen Rohre mehr als 1,6 Millionen Normkubikmeter Luft pro Stunde – ein Volumen, mit dem sich mehr als sechs Heißluftballons in einer Minute füllen ließen. Damit zählt RDE weltweit zu den leistungsfähigsten Anlagen dieser Art. Sie können Partikel mit einer Größe von kleiner als 10 µm sicher herausfiltern.

Die Reinigung der Abluft erfolgt über rund 19.000 Filterelemente, die selbst feinste Partikel aus dem Luftstrom entfernen. Die gereinigte Luft wird anschließend über drei rund 110 Meter hohe Ablufttürme, sogenannte Essen, sicher und kontrolliert abgeführt.

Ein zentrales Element des Konzepts ist der geschlossene Kreislauf: Die herausgefilterten diffusen Emissionen enthalten immer noch wertvolle Metalle und werden deshalb wieder in die Produktion zurückgeführt. So verbindet Aurubis Umweltschutz mit Ressourceneffizienz und kombiniert dies mit einem konsequenten Kreislaufgedanken sowie dem Ansatz, alle Rohstoffe zu marktfähigen Produkten weiterzuverarbeiten, ohne Abfall zu generieren. Dank der vollautomatisierten und bedarfsgerechten Steuerung arbeitet die Anlage besonders energieeffizient.

Klares Bekenntnis zur nachhaltigen Multimetall-Produktion

Die Erweiterung ist Teil umfangreicher Investitionen in den Standort Hamburg. Neben RDE investiert Aurubis rund 490 Mio. € in andere Projekte wie die Recyclinganlage Complex Recycling Hamburg sowie eine neue Anlage zur Edelmetallverarbeitung. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als führender Multimetall-Produzent und -Recycler in Europa und investiert gezielt in die Zukunftsfähigkeit des Standorts.

„Mit der RDE-Anlage setzen wir auf eine umweltfreundliche Multimetall-Produktion direkt vor den Toren Hamburgs“, erklärt Marco Alken, Bereichsleiter Primary & Products. „Wir setzen damit neue Standards in der umweltfreundlichen Multimetall-Produktion und investieren aktiv in die Zukunftsfähigkeit des Standorts Hamburg.“ Gleichzeitig wird deutlich, dass anspruchsvolle Umweltstandards auch mit einem erheblichen Ressourceneinsatz verbunden sind: Rund ein Drittel des Energieverbrauchs am Standort entfallen inzwischen auf Anlagen zur Luftreinhaltung und den aktiven Umweltschutz vor Ort.

Aurubis – Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com