EQS-News: Aurubis AG: Update zur Cyber-Attacke bei Aurubis

Update zur Cyber-Attacke bei Aurubis IT-Systeme wurden präventiv heruntergefahren

Produktionsanlagen an den Hüttenstandorten sind in Betrieb Hamburg, 28. Oktober 2022 In der Nacht auf den 28.10.2022 gab es einen Cyberangriff auf die IT-Systeme von Aurubis. Dies war scheinbar Teil eines größeren Angriffs auf die Metals- und Miningindustrie. Daraufhin mussten gezielt zahlreiche Systeme an Aurubis-Standorten präventiv heruntergefahren und vom Internet getrennt werden. Die Produktion konnte weitgehend aufrechterhalten werden. Der Umfang der Auswirkungen im Konzern wird derzeit bewertet. Darüber hinaus arbeitet Aurubis eng mit den eingeschalteten Ermittlungsbehörden zusammen. Das oberste Ziel ist es, die Produktion und den Bezug von Rohstoffen sowie die Lieferung von Metallen und Produkten weiter am Laufen zu halten. Aktuell kann Aurubis jedoch noch keine Auskunft darüber geben, wann die Systeme wieder komplett funktionsfähig sind. Die Produktions- und Umweltschutzanlagen an den Hüttenstandorten laufen, auch der Warenein- und -ausgang wird manuell aufrechterhalten. Es werden Übergangslösungen implementiert, um ab nächster Woche die vollen Serviceleistungen des Unternehmens den Geschäftspartnern wieder zur Verfügung zu stellen. Kunden und Lieferanten können ihre Aurubis-Ansprechpartner weiterhin telefonisch erreichen. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com

