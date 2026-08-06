EQS-News: Aurubis zieht nach deutlich gesteigertem dritten Quartal Jahreserwartung an das obere Prognoseende

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Aurubis zieht nach deutlich gesteigertem dritten Quartal Jahreserwartung an das obere Prognoseende



06.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Aurubis zieht nach deutlich gesteigertem dritten Quartal Jahreserwartung an das obere Prognoseende

Operatives EBT steigt nach neun Monaten 2025/26 um 31 % auf 374 Mio. €; verbessertes drittes Quartal mit 149 Mio. € deutlich über Vorquartal (Q2 2025/26: 121 Mio. € )

Gesteigerte operative Performance im Vorjahresvergleich mit höherem Metallergebnis und höheren Einnahmen aus Recycling- und Produktgeschäft, inklusive Schwefelsäure

Aurubis erwartet für das Gesamtjahr ein Ergebnis am oberen Ende der aktuellen Prognosespanne

~90 % der strategischen Investitionsagenda umgesetzt: Start von weltweit einmaliger Recyclinganlage in Hamburg, Aurubis Richmond im verlängerten Hochlauf und erweiterte Elektrolyse in Bulgarien vor schrittweiser Inbetriebnahme

Hamburg, 06. August 2026 – Die Aurubis AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 ihr operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) um 31 % auf 374 Mio. € gesteigert (Vorjahr: 286 Mio. €). Das operative EBITDA erhöhte sich im gleichen Zeitraum auf 570 Mio. € (Vorjahr: 462 Mio. €).

Wesentliche positive Einflussfaktoren in den ersten neun Monaten waren eine hohe Produktionsauslastung mit verbessertem Metallergebnis infolge höherer Metallpreise, vor allem bei Edelmetallen, höhere Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure sowie leicht höhere Einnahmen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien. Gestiegene Erlöse aus dem Absatz von Kupferprodukten wirkten ebenfalls positiv auf das Ergebnis. Der Vorjahreszeitraum hingegen war beeinflusst durch den geplanten Großstillstand am bulgarischen Standort.

Allein im dritten Quartal 2025/26 erzielte der Multimetall-Anbieter ein operatives EBT von 149 Mio. € (Vorjahr: 57 Mio. €) und lag damit ebenfalls deutlich über dem Ergebnis des zweiten Quartals in Höhe von 121 Mio. €. Im Vergleich dazu war das operative Ergebnis für die Monate April bis Juni 2026 geprägt von einem stärkeren Metallergebnis, aufgrund höherer Kupferpreise, deutlich gestiegenen Schwefelsäureerlösen sowie mehr Einnahmen aus dem Recyclinggeschäft.

„Unser Fokus auf das Multimetallgeschäft zahlt sich aus. Selbst in einem hoch-anspruchsvollen Marktumfeld liefern wir verlässlich. Das zeigt sich in einer gesteigerten operativen Performance unserer Hütten. Gleichzeitig sehen wir immer mehr von unseren strategischen Projekten im Hochlauf“, sagte Dr. Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG.

Der operative Return on Capital Employed (ROCE) lag zum 30. Juni 2026 bei

9,4 % und damit über dem Vorjahreswert von 9,1 % sowie deutlich über dem Vorquartal von 8,1 %. Der Anstieg ist vor allem auf die gesteigerte Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten zurückzuführen.

Im Zuge der schrittweisen Inbetriebnahme der erweiterten Kupfer-Elektrolyse in Bulgarien hat Aurubis zeitweise mehr Zwischenprodukte bevorratet. Dieser temporäre Effekt beeinflusste den Netto-Cashflow, der sich nach neun Monaten auf -28 Mio. € (Vorjahr: 357 Mio. €) belief. Der Netto-Cashflow unterliegt zudem unterjährigen Schwankungen, die sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres wieder ausgleichen.

In den Segmenten entwickelte sich das Geschäft unterschiedlich: Im Segment Multimetal Recycling erzielte Aurubis ein operatives EBT nach neun Monaten von 87 Mio. € (Vorjahr: 36 Mio. €). Im Segment Custom Smelting & Products erhöhte sich das operative EBT auf 355 Mio. € (Vorjahr: 342 Mio. €). Damit trugen beide Segmente zur Ergebnisverbesserung im Konzern bei, das Segment Multimetal Recycling wieder deutlich stärker als in den Vorquartalen.

Rund 90 % der strategischen Investitionsagenda umgesetzt

Aurubis hat in den vergangenen Monaten weitere wichtige Meilensteine bei der Umsetzung seiner Unternehmensstrategie „Aurubis Performance 2030: Forging resilience. Leading in multimetal.“ erreicht. Ende Juni 2026 waren rund 90 % des strategischen Investitionsprogramms von rund 1,7 Mrd. € umgesetzt.

Mit der Inbetriebnahme der 190 Mio. €-Investition Complex Recycling Hamburg hat das Unternehmen im Juli eines der bedeutendsten Projekte erfolgreich in Betrieb genommen. Die neue Recyclinganlage wird zu einer signifikanten Optimierung der Materialflüsse im Werk Hamburg führen und nach vollständigem Hochlauf einen erheblichen positiven finanziellen Beitrag leisten.

Auch der schrittweise Hochlauf von Aurubis Richmond, der ersten Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den Vereinigten Staaten, wird weiter mit großem Fokus vorangetrieben. Während sich die erste Stufe derzeit in einer verlängerten Hochlaufphase befindet, läuft parallel die Inbetriebnahme der zweiten Stufe an. Im Zuge der sich überlappenden Inbetriebnahmen beider Stufen verlängert sich der Hochlauf bei wesentlichen Anlagen. Aus heutiger Sicht wird der Hochlauf von Phase 1 im Geschäftsjahr 2026/27 und von Phase 2 im Geschäftsjahr 2027/28 abgeschlossen sein. Mit der fortschrittlichen Technologie und den Verarbeitungsmöglichkeiten seines Recyclingsystems ist Aurubis Vorreiter für nachhaltiges Multimetall-Recycling in den USA. Gleichzeitig ermöglicht der neue Standort die Perspektive auf weiteres profitables Wachstum entlang der metallurgischen Wertschöpfungskette in den USA.

In Bulgarien steht die Erweiterung der Kupfer-Elektrolyse vor ihrer Fertigstellung. Die vorbereitenden Maßnahmen für eine schrittweise Inbetriebnahme verlaufen nach Plan. Mit der Erweiterung steigert Aurubis seine lokale Kapazität in der Kupferelektrolyse um 50 % auf 340.000 Tonnen raffiniertes Kupfer.

Ausblick: Aurubis erwartet Ergebnis am oberen Ende der Prognosespanne

Aurubis bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet ein operatives EBT zwischen 425 und 525 Mio. € sowie einen operativen ROCE zwischen 10 und 12 %. Aus heutiger Sicht geht das Unternehmen zudem davon aus, im Geschäftsjahr 2025/26 ein operatives EBT am oberen Ende des Prognosekorridors zu erzielen.

Weitere Informationen

Den Quartalsbericht 9 Monate 2025/26 sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie ab sofort auf unserer Website unter aurubis.com/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.

Aurubis bietet Analysten, Investoren und Journalisten am 06. August 2026 ab 14:00 Uhr (MEZ) die Möglichkeit, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen. Der Zugangslink für den „listen-only“-Modus (Voranmeldung notwendig) befindet sich auf der Aurubis-Website im Bereich Investor Relations.

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com