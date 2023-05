EQS-News: Aus datac wird q.beyond Consulting Solutions: IT-Dienstleister integriert Tochter unter Dachmarke

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aus datac wird q.beyond Consulting Solutions: IT-Dienstleister integriert Tochter unter Dachmarke Gesteigertes Microsoft-Know-how, umfassendere Lösungen für die Kunden

Erste Adresse für die Voice-Integration in Microsoft-Umgebungen

Mehr als 150 gemeinsame Projekte seit Übernahme Köln, 15. Mai 2023 Beim IT-Dienstleister q.beyond kommen die Integration der Töchter und die Vereinheitlichung des Portfolios voran: Nachdem mit dem Projekt One q.beyond bereits Anfang des Jahres die ehemalige scanplus unter der Dachmarke integriert wurde, firmiert der 2021 übernommene Microsoft-Spezialist datac ab sofort als q.beyond Consulting Solutions. Für die Kunden bieten sich bereits seit der Übernahme zahlreiche Vorteile: Sie können bei ihren Digitalisierungsvorhaben auf den gesamten IT-Leistungskatalog der q.beyond Gruppe zurückgreifen, mit dem der IT-Dienstleister mittelständische Unternehmen ganzheitlich bei ihrer Digitalisierung unterstützt. Insgesamt habe man seit der Übernahme mehr als 150 gemeinsame Kundenprojekte gestartet. Europaweit gefragtes Microsoft-Voice-Know-how Einen besonderen Schwerpunkt hat q.beyond Consulting Solutions bei der Beratung und Einführung von cloudbasierten Microsoft-Umgebungen in Unternehmen. Das umfasst neben den Office-Apps und Teams auch neue Lösungen wie Viva oder auch die Microsoft Power Platform. Zahlreiche mittelständische Unternehmen wie die RKW Gruppe, Hevert Arzneimittel oder auch Wempe setzen auf diese Expertise. Insbesondere im Voice-Bereich hat der IT-Spezialist ein mittlerweile einzigartiges Know-how aufgebaut und wird europaweit auch von Großkonzernen angefragt. Wer seine alte Telefonanlage ablösen und Standort- sowie Geräte-unabhängig per Voice-Integration in die Office-Umgebung kommunizieren möchte, kommt an uns nicht vorbei, so Sabine Erlebach, Geschäftsführerin der q.beyond Consulting Solutions. Auch von großen Telekommunikationsanbietern werde dieses Know-how angefragt. Für die q.beyond Tochter hätten sich hierdurch weitere, indirekte Vertriebskanäle eröffnet. Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Meilenstein bei der Integration der q.beyond Gesellschaften, betont Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. Dieser Schritt eröffnet uns zusätzliche Chancen am Markt, denn wir profitieren von dem gemeinsamen Know-how, können unsere Kunden noch besser beraten und ihnen ein breiteres Leistungsspektrum anbieten. M365 Rollouts auf Knopfdruck q.beyond Consulting Solutions ist in der Lage, das gesamte Projektvorgehen bei der Einführung von Microsoft 365 vom Consulting bis hin zum Rollout und Betrieb hochstandardisiert und hochskalierbar zu liefern: Schon bei der Beratung sowie im gesamten fortlaufenden Projekt greifen wir auf unseren umfassenden Erfahrungshorizont und hochstandardisierte Vorgehensweisen zurück. Beispielsweise anhand unserer Cloud Compliance Policy, ein umfassendes Werk zur Umsetzung von Compliance-Richtlinien im Rahmen der Einführung von Microsoft 365, so Sabine Erlebach. Dazu zählten beispielsweise Berechtigungskonzepte oder auch die Einführung von Cyber-Security-Abwehrmechanismen. q.beyond verfügt seit Kurzem über insgesamt fünf Kompetenzen sowie weitere fünf Spezialisierungen im neuen Microsoft-Partnerprogramm MCPP (Microsoft Cloud Partner Program). q.beyond Consulting Solutions ist zudem Microsoft FastTrack-ready Partner bei Microsoft. Darüber hinaus wurde q.beyond in der neuen Microsoft-Anbieterstudie der Marktbeobachter von ISG als Leader in den Bereichen Microsoft 365 Services Mittelstand und SAP on Azure Services ausgezeichnet. Zur Website von q.beyond Consulting Solutions.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

