EQS-News: Auslaufen der Bestellung von Falk Neukirch als Finanzvorstand zum 30. April 2026

Auslaufen der Bestellung von Falk Neukirch als Finanzvorstand zum 30. April 2026



06.03.2026 / 08:17 CET/CEST

Berlin, 06. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Medios AG teilt mit, dass die Bestellung von Falk Neukirch als Finanzvorstand (CFO) der Medios AG auf dessen Wunsch nach Ablauf der regulären Amtszeit im April 2026 nicht verlängert wird.

Nach der erfolgreichen Neuaufstellung und Internationalisierung der Medios-Gruppe möchte sich Falk Neukirch neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Damit entsteht zugleich die Möglichkeit einer Neuaufstellung der Führungsstruktur der Medios-Gruppe unter Leitung des neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) Thomas Meier.

Herr Neukirch hat seit Beginn seiner Amtszeit im Oktober 2021, die im Mai 2023 bis April 2026 verlängert wurde, die Entwicklung der Medios-Gruppe maßgeblich geprägt und entscheidend vorangetrieben. So hat Herr Neukirch Systeme, Prozesse und Strukturen vor allem im Bereich Finanzen und Controlling auf ein neues Niveau gehoben und damit die Transparenz und Steuerungsfähigkeit der gesamten Unternehmensgruppe signifikant erhöht. Dazu gehört unter anderem auch die erfolgreiche Einführung eines neuen ERP-Systems, mit dessen Roll-Out im Januar 2026 begonnen wurde.

Neben der operativen Weiterentwicklung leistete Herr Neukirch einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung mehrerer bedeutender Akquisitionen und zur zügigen Integration der erworbenen Gesellschaften in die Finanzorganisation der Medios-Gruppe. Dies betraf insbesondere die Akquisition und Integration der CEBAN-Gruppe im Jahr 2024, bei der mehr als 50 Gesellschaften in kürzester Zeit erfolgreich in den Bereich Finanzen integriert werden konnten. In diesem Zusammenhang wurde unter Federführung von Falk Neukirch auch eine langfristige Bankenfinanzierung über 225 Millionen € sichergestellt.

Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: „Falk Neukirch hat die Entwicklung von Medios seit 2021 maßgeblich mitgestaltet und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Organisation gesetzt. Mit hoher fachlicher Kompetenz und großem Engagement hat er den Finanzbereich nachhaltig gestärkt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz und Stabilität der Gruppe geleistet. Auch bei strategisch bedeutenden Projekten und Akquisitionen hat er die positive Entwicklung des Unternehmens entscheidend unterstützt.“

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Neukirch ausdrücklich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, seinen Einsatz und seinen Beitrag zur positiven Entwicklung der Medios-Gruppe. Herr Neukirch hat die Medios-Gruppe in einer wichtigen Transformationsphase mit großer Umsicht und hoher fachlicher Kompetenz entscheidend vorangebracht.

Übergangsweise wird Falk Neukirch der Gesellschaft noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang der Verantwortlichkeiten sicherzustellen.

Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2026:

26. März Geschäftsbericht 2025 12. Mai Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 10. Juni Ordentliche Hauptversammlung 2026 12. August Halbjahresfinanzbericht 2026 10. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2026

Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.