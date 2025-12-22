NanoFocus Aktie

NanoFocus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ESC / ISIN: DE000A40ESC1

22.12.2025 15:00:03

EQS-News: Ausschluss der Minderheitsaktionäre im Handelsregister eingetragen – Auszahlung der Barabfindung per 30. Dezember 2025

EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Delisting/Squeeze-Out
Ausschluss der Minderheitsaktionäre im Handelsregister eingetragen – Auszahlung der Barabfindung per 30. Dezember 2025

22.12.2025 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ausschluss der Minderheitsaktionäre im Handelsregister eingetragen – Auszahlung der Barabfindung per 30. Dezember 2025

Oberhausen, 22. Dezember 2025 – Die von der außerordentlichen Hauptversammlung der NanoFocus AG am 12. November 2025 beschlossene Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Gesellschaft auf die Carl Mahr Holding GmbH als Hauptaktionärin gemäß §§ 327a ff. AktG gegen Gewährung einer von der Carl Mahr Holding GmbH zu zahlenden Barabfindung in Höhe von Euro 1,76 je Aktie wurde am 22. Dezember 2025 in das Handelsregister der NanoFocus AG eingetragen. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister sind kraft Gesetzes alle Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Carl Mahr Holding GmbH übergegangen.

Der börsliche Handel der Aktien der NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) an der Börse München und der Börse Berlin wird daraufhin zum 22. Dezember 2025 eingestellt.

Die ausgeschlossenen Minderheitsaktionäre brauchen für die Entgegennahme der Barabfindung nichts zu veranlassen. Die Auszahlung des Barabfindungsbetrags soll mit Valuta zum 30. Dezember 2025 Zug um Zug gegen Ausbuchung der Aktien der NanoFocus AG aus dem Wertpapierdepot des jeweiligen Aktionärs über seine Depotbank erfolgen.

Vorstand und Aufsichtsrat der NanoFocus AG danken allen bisherigen Aktionärinnen und Aktionären herzlich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Mit der künftig verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der Mahr Gruppe eröffnen sich neue Chancen für Innovation und Wachstum, die wir gemeinsam nutzen wollen, um die Zukunft unseres Unternehmens erfolgreich zu gestalten.

NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Deutschland

Investor Relations Kontakt:
NanoFocus AG
Kevin Strewginski
E-Mail: ir@nanofocus.de

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Deutschland
Telefon: 0208 62000 55
Fax: 0208 62000 99
E-Mail: ir@nanofocus.de
Internet: www.nanofocus.de
ISIN: DE000A40ESC1
WKN: A40ESC
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München
EQS News ID: 2250112

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250112  22.12.2025 CET/CEST

