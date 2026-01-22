Dinkelacker Aktie

Dinkelacker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553830 / ISIN: DE0005538300

22.01.2026 16:18:03

EQS-News: Ausschüttung einer Dividende von € 20,00 zuzüglich eines Bonus von € 12,00 je Aktie

EQS-News: Dinkelacker AG / Schlagwort(e): Dividende
Ausschüttung einer Dividende von € 20,00 zuzüglich eines Bonus von € 12,00 je Aktie

22.01.2026 / 16:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart, 22. Januar 2026. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 22. April 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von € 12.066.813,06 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.

 

 

DINKELACKER AG

 

Der Vorstand

 

 

 


Kontakt:
Herr Michael Fischer
Telefon 0711 222 157 30
Dinkelacker AG
Königstraße 18
70173 Stuttgart

22.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dinkelacker AG
Königstraße 18
70173 Stuttgart
Deutschland
Telefon: 0711-222157-30
Fax: 0711-222157-80
E-Mail: michael.fischer@dinkelacker-ag.de
Internet: www.dinkelacker-ag.de
ISIN: DE0005538300
WKN: 553830
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus)
EQS News ID: 2264726

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264726  22.01.2026 CET/CEST

