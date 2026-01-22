Dinkelacker Aktie
WKN: 553830 / ISIN: DE0005538300
|
22.01.2026 16:18:03
EQS-News: Ausschüttung einer Dividende von € 20,00 zuzüglich eines Bonus von € 12,00 je Aktie
|
EQS-News: Dinkelacker AG
/ Schlagwort(e): Dividende
Stuttgart, 22. Januar 2026. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 22. April 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von € 12.066.813,06 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.
DINKELACKER AG
Der Vorstand
Kontakt:
Herr Michael Fischer
Telefon 0711 222 157 30
Dinkelacker AG
Königstraße 18
70173 Stuttgart
22.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dinkelacker AG
|Königstraße 18
|70173 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|0711-222157-30
|Fax:
|0711-222157-80
|E-Mail:
|michael.fischer@dinkelacker-ag.de
|Internet:
|www.dinkelacker-ag.de
|ISIN:
|DE0005538300
|WKN:
|553830
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus)
|EQS News ID:
|2264726
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2264726 22.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dinkelacker AG
Analysen zu Dinkelacker AG
Aktien in diesem Artikel
|Dinkelacker AG
|1 090,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.