EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG baut US Präsenz mit neuem Personalisierungszentrum in Salt Lake City aus

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG baut US Präsenz mit neuem Personalisierungszentrum in Salt Lake City aus



20.03.2026 / 09:14 CET/CEST

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG baut US-Präsenz

mit neuem Personalisierungszentrum in Salt Lake City aus

Wien, 20. März 2026

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt die geplante Eröffnung ihres zweiten US-Personalisierungszentrums in Salt Lake City bekannt, die für das 3. Quartal 2026 erwartet wird. Diese strategische Expansion stellt einen wichtigen Meilenstein im Engagement der Gesellschaft dar, hoch-performante und sichere Kartenpersonalisierung für Finanzinstitute und Fintech -Unternehmen in ganz Nordamerika bereitzustellen.

Ergänzend zu den bestehenden Ostküsten-Aktivitäten in New Jersey stärkt der neue Standort in Salt Lake City die Fähigkeit der Gruppe, ihre wachsende nordamerikanische Kundenbasis schnell, sicher und zuverlässig zu bedienen. Das budgetierte Investitionsvolumen wird voraussichtlich bis zu USD 2 Mio. betragen. Mit dem neuen Personalisierungszentrum soll sich die jährliche Gesamtkapazität der Kartenpersonalisierung der Gruppe in den USA verdoppeln.

Zentrale strategische Fähigkeiten des neuen Standorts

Stärkung der Lieferfähigkeit: Das Zwei-Standorte-Modell bietet eine hohe geografische Redundanz sowie zusätzliche Produktionskapazitäten und unterstützt damit das dynamische Wachstum von Neobanken und etablierten Finanzinstituten.

Verbesserte Servicequalität: Beide Personalisierungszentren nutzen modernste Technologien zur Bereitstellung ganzheitlicher Kartenpersonalisierungsleistungen und gewährleisten eine durchgängig hohe, erstklassige Qualität über alle US-Aktivitäten hinweg.

Reduzierte Lieferzeiten: Mit dem Aufbau eines Standorts an der Westküste werden die Versandzeiten in die westlichen Regionen der USA deutlich verkürzt, sodass Kundinnen und Kunden ihre personalisierten EMV-Karten schneller als bisher erhalten.

Exzellenz in der Partnerschaft: Das Personalisierungszentrum in Salt Lake City unterstreicht das klare Bekenntnis der Gesellschaft zu ihren Partnern – durch gezielte Investitionen in Infrastruktur, die den Servicestandard weiter erhöhen und das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen.

Manolis Kontos, Vorsitzender des Vorstands und Group CEO, kommentierte:

„Die Eröffnung unseres Standorts in Salt Lake City ist ein entscheidender Meilenstein unserer Wachstumsstrategie in den USA. Der US-Markt zählt weltweit zu den dynamischsten und anspruchsvollsten Märkten für Kartenpersonalisierung – und unser Bekenntnis zu diesem Markt ist unmissverständlich. Mit dem Betrieb zweier Standorte an beiden Küsten erfüllen wir nicht nur die aktuellen Anforderungen unserer Partner, sondern machen unsere Infrastruktur zukunftssicher, um die nächste Generation des digitalen Bankings, von Fintech-Innovationen und das Wachstum von Kartenemittenten nachhaltig zu unterstützen.

Geografische Redundanz ist für uns nicht nur eine Maßnahme zur Erhöhung der operativen Resilienz, sondern ein klares Leistungsversprechen: Sie ermöglicht es uns, unseren Kunden in den USA schnellstmögliche SLAs zu garantieren – bei gleichzeitig höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards. Diese Expansion ist ein direkter Ausdruck unserer langfristigen Vision, in den von uns bedienten Märkten der agilste, sicherste und strategisch am besten positionierte Anbieter von Kartenservices zu sein.“

ABOUT AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet ihren Kunden sichere und transparente Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Leistungsportfolio der Gruppe umfasst unter anderem Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Smart Cards, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen sowie sicheres Datenmanagement.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG beschäftigt weltweit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an der Athener sowie der Wiener Börse unter dem Börsenkürzel ACAG notiert.

Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Vienna

Austria

Kontakt Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR): +30 210 6697 860

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)

Athener Börse (Main Market)