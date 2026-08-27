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27.08.2026 12:17:13

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Freiwilliges Übernahmeangebot von DNP: Update zum Antrag auf separate Handelbarkeit.

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Freiwilliges Übernahmeangebot von DNP: Update zum Antrag auf separate Handelbarkeit.

27.08.2026 / 12:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Freiwilliges Übernahmeangebot von DNP: Update zum Antrag auf separate Handelbarkeit.

 

Wien, 27. August 2026

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) informiert in Ergänzung zu den Bekanntmachungen vom 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026, 03.08.2026 und 26.08.2026 betreffend das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“) (das „Angebot“) die Anlegeröffentlichkeit darüber, dass Euronext Athen am 26.08.2026 den Antrag auf gesonderte Handelbarkeit der im Rahmen des Angebots zum Verkauf eingereichten AUSTRIACARD-Aktien abgelehnt hat (der Antrag wurde gemäß Abschnitt 5.3. der Angebotsunterlage gestellt, da die aufschiebende Bedingung gemäß Abschnitt 4.1.3. bisher noch nicht vollständig erfüllt wurde). Die Ablehnung erfolgte mit der Begründung, dass „kein regulatorischer Rahmen besteht, der die Umsetzung eines Mechanismus zur gesonderten Handelbarkeit von im Rahmen des vorgenannten Übernahmeangebots angedienten Aktien ermöglicht“. Der entsprechende Antrag bei der Wiener Börse wurde genehmigt, somit können die im Rahmen des Angebots angedienten AUSTRIACARD-Aktien an der Wiener Börse gehandelt werden.

Es wird auf Abschnitt 5.3. der Angebotsunterlage sowie auf die entsprechende Mitteilung von DNP vom 27.08.2026 verwiesen.

 

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien, Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 - 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market)

                 Euronext Athen (Main Market)

 


27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900QI445M00DK4407
EQS News ID: 2389692

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389692  27.08.2026 CET/CEST

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