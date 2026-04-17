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17.04.2026 09:45:03

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veräußerung der Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. zu einem Gesamtkaufpreis von € 2,25 Mio.

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veräußerung der Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. zu einem Gesamtkaufpreis von € 2,25 Mio.

17.04.2026 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veräußerung der Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. zu einem Gesamtkaufpreis von € 2,25 Mio.

Wien, 17. April 2026

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft") gibt den Abschluss eines SPA am 07.04.2026 über den Verkauf ihrer 25%igen Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. ("Seglan") an DIUSFRAMI S.A. (einen Drittanbieter, der nicht mit dem Unternehmen und seinen verbundenen Unternehmen in Verbindung steht) zu einem gesamten Bar-Kaufpreis von € 2,25 Mio. bekannt.

Zusätzlich zum Transaktionswert erhielt die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von ca. € 0,3 Mio. von Seglan, welche von der Generalversammlung der Seglan am 01.04.2026 genehmigt wurde.

Der Buchwert der 25%igen Beteiligung betrug im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft  zum 31. Dezember 2025 etwa € 0,4 Mio. (bilanzierte Beteiligung nach der Equity-Methode und ausgewiesen unter „At-Equity bewertete Beteiligungen“). Aus der Transaktion wird ein Bilanzgewinn vor Steuern von rund € 2,2 Mio. erwartet, der im Ergebnis für das erste Halbjahr 2026 erfasst werden soll. Die Transaktion hat keinen Einfluss auf das operative Geschäft der Gesellschaft.

Seglan ist ein in Madrid ansässiger Anbieter von Zahlungssoftware und Transport-Ticketing-Plattformen, der Kunden in ganz Europa und Lateinamerika betreut.

Die Veräußerung steht im Einklang mit den fortlaufenden Bemühungen der Gesellschaft, ihr Portfolio zu straffen, Ressourcen auf Kernaktivitäten umzuverteilen und sich auf Geschäftsbereiche zu konzentrieren, in denen sie eine aktive Rolle und eine klare strategische Passung einnimmt.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstraße 4-8

1230 Wien, Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börse(n):  Wiener Börse (prime market)

   Athener Börse (main market)


17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2310448

 
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2310448  17.04.2026 CET/CEST

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