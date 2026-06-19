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19.06.2026 09:47:43

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

19.06.2026 / 09:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

Wien, 19. Juni 2026

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt im Anschluss an ihre vorherige Mitteilung vom 12. Juni 2026 bezüglich der Veröffentlichung der Angebotsunterlage der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“) hiermit bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute ihre begründeten Äußerungen („Begründete Äußerungen“) zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP („Angebot“) gemäß § 14 des österreichischen Übernahmegesetzes abgegeben haben. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären der Gesellschaft, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Darüber hinaus hat die LeitnerLeitner Audit Partners GmbH Wirtschaftsprüfer als Sachverständiger der Gesellschaft gemäß § 13 des österreichischen Übernahmegesetzes heute ihre Beurteilung des Angebots und der Begründeten Äußerungen abgegeben.

Die Begründeten Äußerungen und der Bericht des Sachverständigen werden heute unter anderem auf der Website der Gesellschaft (www.austriacard.com) und auf der Website der österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) veröffentlicht.

ÜBER DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation, um ihren Kunden sichere und transparente Lösungen zu bieten. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Smartcards, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt weltweit 2.360 Mitarbeiter und ist sowohl an der Euronext Athen als auch an der Wiener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.

Emittent:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstraße 4–8

1230 Wien, Österreich

Ansprechpartner: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market)

   Euronext Athen (Main Market)


19.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2349944

 
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2349944  19.06.2026 CET/CEST

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