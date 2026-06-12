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12.06.2026 13:42:33

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

12.06.2026 / 13:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

 

 

Wien, 12. Juni 2026

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt im Anschluss an ihre früheren Mitteilungen vom 13. Mai 2026 im Zusammenhang mit der Absicht der Dai Nippon Printing Co., Ltd („DNP“ oder die „Bieterin“), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Angebot“) zu stellen, bekannt, dass die Bieterin der Gesellschaft nach Prüfung durch die Österreichische Übernahmekommission die offizielle Angebotsunterlage (die „Angebotsunterlage“) übermittelt hat. Die Angebotsunterlage wird auf der Elektronischen Veröffentlichungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI), abrufbar unter https://www.evi.gv.at/, sowie auf den Webseiten der Bieterin (www.global.dnp/index.html), der Gesellschaft (www.austriacard.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (http://www.takeover.at) veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist darüber hinaus kostenlos in gedruckter Form während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, erhältlich. Die Raiffeisen Bank International AG fungiert als Zahlungs- und Abwicklungsstelle.

 

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstraße 4-8

1230 Wien, Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 - 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market)

   Euronext Athen (Main Market)

 


12.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2345268

 
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2345268  12.06.2026 CET/CEST

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