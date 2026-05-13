EQS-News: AUTO1 Group erzielt Rekordergebnisse in Q1 2026

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AUTO1 Group erzielt Rekordergebnisse in Q1 2026



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AUTO1 Group erzielt Rekordergebnisse in Q1 2026

Berlin, 13. Mai, 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete Rekordergebnisse für alle Kennzahlen.

Highlights für das erste Quartal

Absatz von 248.779 Fahrzeugen, ein Anstieg von 21,9% im Jahresvergleich

von 248.779 Fahrzeugen, ein Anstieg von 21,9% im Jahresvergleich Merchant-Absatz von 216.293, ein Anstieg von 18,8% im Jahresvergleich

von 216.293, ein Anstieg von 18,8% im Jahresvergleich Retail-Absatz von 32.486 Fahrzeugen, ein Anstieg von 47,8% im Jahresvergleich

von 32.486 Fahrzeugen, ein Anstieg von 47,8% im Jahresvergleich Bruttogewinn von 289,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 22,4% im Jahresvergleich

von 289,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 22,4% im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA von 59,8 Mio. EUR, ein Anstieg von 3,0% im Jahresvergleich

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Unsere Rekordergebnisse im ersten Quartal mit 22% mehr verkauften Fahrzeugen und dem höchsten Bruttogewinn unserer Geschichte unterstreichen die Stärke und Skalierbarkeit unseres vertikal integrierten Geschäftsmodells. Unsere einzigartige Technologieplattform in Kombination mit unserer führenden physischen Infrastruktur schafft weiterhin herausragenden Mehrwert für unsere Partnerhändler und Endkunden in ganz Europa. Wir sind hochmotiviert, den Gebrauchtwagenmarkt weiter in hohem Tempo zu transformieren, indem wir unseren Kunden die beste Möglichkeit bieten, Autos zu kaufen, verkaufen und zu finanzieren.”

Christian Wallentin, CFO der AUTO1 Group: „Unsere starken Ergebnisse in diesem Quartal unterstreichen einmal mehr die Stärke unseres einzigartigen Geschäftsmodells und zeigen den Operating Leverage. Gestärkt durch dieses Momentum sind wir optimal darauf vorbereitet, unseren profitablen, selbstfinanzierten Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen.”

Geschäftsentwicklung im ersten Quartal

Die Gruppe verkaufte im ersten Quartal insgesamt 248.779 Fahrzeuge, ein Anstieg von 21,9% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. EUR, ein Anstieg von 25,4% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 289,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 22,4% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im ersten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 59,8 Mio. EUR, ein Anstieg von 3,0% im Vergleich zu Q1 2025.

Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 216.293 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 18,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Merchant-Segment lag bei 1,9 Mrd. EUR, ein Anstieg von 20,5%, und der Bruttogewinn betrug 207,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 14,8% gegenüber Q1 2025. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 957 EUR.

Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 32.486 Fahrzeuge, ein Anstieg von 47,8% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte einen Umsatz von 556,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 45,5% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn im Retail-Segment lag bei 82,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 47,0% im Vergleich zu Q1 2025. Autohero meldete einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 2.555 EUR.

Finanzieller Ausblick

AUTO1 Group bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026:

Absatz: 940.000 - 1.000.000 Fahrzeuge

Absatz im Merchant-Segment: 815.000 - 865.000 Fahrzeuge

Absatz im Retail-Segment: 125.000 - 135.000 Fahrzeuge

Bruttogewinn: 1,1 - 1,2 Mrd. EUR

Bereinigtes EBITDA: 250 - 275 Mio. EUR

Ausgewählte Finanzzahlen

Q1 2025 Q1 2026 Q1 Jahres-

vergleich AUTO1 GROUP Anzahl verkaufte Fahrzeuge 204.046 248.779 21,9% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.942,9 2.437,1 25,4% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 236,4 289,4 22,4% Bruttogewinn pro Fahrzeug[1] (EUR) 1.160 1.166 0,4% Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 58,1 59,8 3,0% Retail Anzahl verkaufte Fahrzeuge 21.984 32.486 47,8% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 382,4 556,5 45,5% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 56,1 82,4 47,0% Bruttogewinn pro Fahrzeug[2] (EUR) 2.569 2.555 -0,6% Merchant Anzahl verkaufte Fahrzeuge 182.062 216.293 18,8% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.560,5 1.880,6 20,5% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 180,3 207,0 14,8% Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR) 990 957 -3,4%

Die Finanzergebnisse der Gruppe für das erste Quartal 2026 können im Bereich Finanzen (Quartalsergebnisse) auf der Investor Relations Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden.

Die AUTO1 Group wird am 17. Juni 2026 ihr erstes Capital Markets Event als Livestream veranstalten. Im Rahmen des Online-Events präsentiert der Vorstand historische Finanzergebnisse der Segmente sowie langfristige Ziele für das Merchant- und Retail-Geschäft. Weitere Informationen zur Anmeldung werden in einer separaten Pressemitteilung sowie im Investor-Relations-Bereich auf der Homepage der AUTO1 Group veröffentlicht.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.

[1]&2 Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.