AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
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17.06.2026 07:30:03
EQS-News: AUTO1 Group gibt langfristige Ziele für die Merchant und Retail Segmente auf dem Capital Markets Event 2026 bekannt
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EQS-News: AUTO1 Group SE
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
AUTO1 Group gibt langfristige Ziele für die Merchant und Retail Segmente auf dem Capital Markets Event 2026 bekannt
Berlin, 17. Juni 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, wird heute, am 17. Juni um 15:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (CET) / 9:00 Uhr Eastern Time (ET), ihr Capital Markets Event 2026 veranstalten. Im Rahmen des Online-Events präsentiert der Vorstand historische Finanzergebnisse der Segmente, langfristige Ziele für das Merchant- und Retail-Geschäft sowie die Profitabilitäts- und Wachstumstreiber, um das enorme langfristige Potenzial im europäischen Gebrauchtwagenmarkt zu erschließen.
Highlights
Langfristige Ziele für das Retail-Segment
Die AUTO1 Group strebt für ihr Retail-Segment ein langfristiges Absatzwachstum von 20–40% pro Jahr bei den verkauften Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug soll langfristig zwischen 3.880 EUR und 4.470 EUR liegen. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) pro Einheit sollen langfristig zwischen 2.430 EUR und 2.060 EUR betragen, davon Marketingkosten pro Einheit zwischen 710 EUR und 540 EUR. Zusammen ergeben diese Unit Economics ein langfristiges bereinigtes EBITDA-Ziel pro Fahrzeug von 1.450 EUR bis 2.410 EUR im Retail-Segment.
Auf dem Weg zu diesen langfristigen Finanzzielen setzt die AUTO1 Group ein Meilenstein-Ziel von 300.000 verkauften Fahrzeugen im Retail Segment, basierend auf einem jährlichen Wachstumskorridor von 20–40%. Bei 300.000 Einheiten erwartet der Konzern einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von mindestens 3.300 EUR sowie ein bereinigtes EBITDA pro Einheit von mindestens 800 EUR.
Die AUTO1 Group strebt für ihr Merchant-Segment ein langfristiges Absatzwachstum von 10–15% pro Jahr bei den verkauften Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug soll langfristig zwischen 1.080 EUR und 1.200 EUR liegen und die Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) pro Einheit zwischen 600 EUR und 480 EUR, davon Marketingkosten pro Einheit zwischen 140 EUR und 110 EUR. Zusammen ergeben diese Unit Economics ein langfristiges bereinigtes EBITDA-Ziel pro Fahrzeug von 480 EUR bis 720 EUR im Merchant-Segment.
Auf dem Weg zu diesen langfristigen Finanzzielen setzt die AUTO1 Group ein Meilenstein-Ziel von 1.200.000 verkauften Fahrzeugen im Merchant-Segment, basierend auf einem jährlichen Wachstumskorridor von 10-15%. Bei 1.200.000 Fahrzeugen erwartet der Konzern einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von mindestens 1.025 EUR sowie ein bereinigtes EBITDA pro Einheit von mindestens 400 EUR.
Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Seit 14 Jahren investieren wir kontinuierlich in unser vertikal integriertes Geschäftsmodell und haben damit eine starke und einzigartige Plattform geschaffen, die Mehrwerte für Autokäufer und Autoverkäufer in ganz Europa maximiert. Fünf Jahre nach unserem erfolgreichen Börsengang zeigen wir nun das enorme langfristige Geschäftspotenzial für unser Merchant- und Retail-Geschäft auf. Wir arbeiten hochmotiviert auf diese Ziele hin und freuen uns, die außerordentlichen Möglichkeiten in einem der größten und zugleich fragmentiertesten Märkte der Welt weiter zu erschließen.”
Christian Wallentin, CFO der AUTO1 Group: „Die langfristigen Ziele, die wir heute vorstellen, sind ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem bereits erfolgreichen Weg. Die AUTO1 Equity Story verknüpft den enorm großen und fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt mit unserem einzigartigen Modell und ermöglicht so außergewöhnliche Kundenerlebnisse. Dank unserer bewährten Expansionsstrategie und unseres robusten Finanzmodells machen wir kontinuierlich Fortschritte auf dem heute aufgezeigten Weg zu herausragenden Unit Economics. Wir danken unserem Team für ihren täglichen Einsatz und unseren Investoren für ihr Vertrauen in unsere Vision. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, der vor uns liegt.“
Finanzieller Ausblick für 2026 bestätigt
AUTO1 Group bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026:
Das Q2 2026 Trading Update und die Finanzergebnisse werden am 29. Juli 2026 veröffentlicht.
Investoren und Analysten können sich hier oder im Investor-Relations-Bereich auf der Homepage der AUTO1 Group für das Capital Markets Event registrieren und erhalten Zugang zum Livestream inklusive Q&A-Session. Die Präsentationsunterlagen zum Capital Markets Event finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Homepage der AUTO1 Group. Nach der Veranstaltung wird die Video-Webcast-Aufzeichnung auf der Investor Relations Website der AUTO1 Group verfügbar sein.
Über AUTO1 Group
Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.
Investor Relations Kontakte
Philip Reicherstorfer
Group Treasurer
Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213
Email: ir@auto1-group.com
Maria Shevtsova
Head of Investor Relations
Tel: +49 (0)170 556 9259
Email: ir@auto1-group.com
Media Relations Kontakt
Christine Preyer
Director Communications & PR
Tel: +49 (0)175 64 59 192
Email: press@auto1-group.com
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.
[1] Bruttogewinn pro Einheit entspricht dem Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos und unterscheidet sich von dem in vorangegangen veröffentlichten Finanzberichten ausgewiesenen GPU, der um Effekte aus der Aktivierung interner Aufbereitungskosten bereinigt war.
17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@auto1-group.com
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|ISIN:
|DE000A2LQ884
|WKN:
|A2LQ88
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2347544
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2347544 17.06.2026 CET/CEST
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