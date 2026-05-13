AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
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13.05.2026 14:00:03
EQS-News: AUTO1 Group kündigt Capital Markets Event für 2026 an
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EQS-News: AUTO1 Group SE
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
AUTO1 Group kündigt Capital Markets Event für 2026 an
Berlin, 13. Mai 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, wird am Mittwoch, den 17. Juni, um 15:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (CET) bzw. 9:00 Uhr Eastern Time (ET) ihr Capital Markets Event 2026 als Livestream veranstalten.
Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group und Christian Wallentin, CFO, führen durch die Veranstaltung. Im Rahmen des Online-Events präsentiert der Vorstand historische Finanzergebnisse der Segmente sowie langfristige Ziele für das Merchant- und Retail-Geschäft.
Investoren und Analysten können sich hier oder im Investor-Relations-Bereich auf der Homepage der AUTO1 Group für das Capital Markets Event registrieren und erhalten Zugang zum Livestream inklusive Q&A-Session.
Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.
Investor Relations Kontakte
Philip Reicherstorfer
Group Treasurer
Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213
Email: ir@auto1-group.com
Maria Shevtsova
Head of Investor Relations
Tel: +49 (0)170 556 9259
Email: ir@auto1-group.com
Media Relations Kontakt
Christine Preyer
Director Communications & PR
Tel: +49 (0)175 64 59 192
Email: press@auto1-group.com
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@auto1-group.com
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|ISIN:
|DE000A2LQ884
|WKN:
|A2LQ88
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326492 13.05.2026 CET/CEST
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