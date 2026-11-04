EQS-News: AUTO1 Group meldet Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2026 mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 46%

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AUTO1 Group meldet Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2026 mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 46%



04.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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AUTO1 Group meldet Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2026 mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 46%

Berlin, 4. November 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das dritte Quartal 2026 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete ein zweistelliges Absatzwachstum sowie Rekordergebnisse bei dem Bruttogewinn pro Fahrzeug, dem bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge.



Highlights für das dritte Quartal

Absatz von 242.817 Fahrzeugen, ein Anstieg von 11,1% im Jahresvergleich

von 242.817 Fahrzeugen, ein Anstieg von 11,1% im Jahresvergleich Merchant-Absatz von 211.461 Fahrzeugen, ein Anstieg von 10,3% im Jahresvergleich

von 211.461 Fahrzeugen, ein Anstieg von 10,3% im Jahresvergleich Retail-Absatz von 31.356 Fahrzeugen, ein Anstieg von 16,2% im Jahresvergleich

von 31.356 Fahrzeugen, ein Anstieg von 16,2% im Jahresvergleich Bruttogewinn von 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich

von 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 45,7% im Jahresvergleich

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Q3 war das profitabelste Quartal in der Geschichte von AUTO1. Beim Bruttogewinn pro Fahrzeug, beim bereinigten EBITDA und bei der bereinigten EBITDA-Marge haben wir neue Rekorde erzielt. Gleichzeitig ist die Zahl der verkauften Fahrzeuge zweistellig gestiegen, ein Beleg für unseren starken Operating Leverage. Unser neues Trading-System ist inzwischen sowohl im Merchant- als auch im Retail-Segment erfolgreich im Einsatz. Es hat den Bruttogewinn pro Fahrzeug deutlich erhöht und gleichzeitig haben wir unsere Kosten konsequent unter Kontrolle gehalten. Die starken Q3 Resultate bringen uns unseren langfristigen Zielen einen wichtigen Schritt näher und wir sind weiter hochmotiviert, die Transformation des Gebrauchtwagenmarktes in hohem Tempo voranzutreiben.“

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Die Gruppe verkaufte im dritten Quartal insgesamt 242.817 Fahrzeuge, ein Anstieg von 11,1% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. EUR, ein Anstieg von 10,4% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Rekordwert und ein Anstieg von 45,7% im Vergleich zu Q3 2025.

Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 211.461 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 10,3% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Merchant-Segment lag bei 1,8 Mrd. EUR, ein Anstieg von 7,7%, und der Bruttogewinn betrug 212,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 14,8% gegenüber Q3 2025. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Rekord-Bruttogewinn pro Fahrzeug von 1.005 EUR.

Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 31.356 Fahrzeuge, ein Anstieg von 16,2% im Vergleich zum Vorjahr, und erzielte einen Umsatz von 561,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 19,8% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn im Retail-Segment lag bei 85,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 18,0% im Vergleich zu Q3 2025. Autohero erzielte mit 2.777 EUR den bislang höchsten Bruttogewinn pro Fahrzeug.

Finanzieller Ausblick

AUTO1 Group bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026:

Absatz: 940.000 - 1.000.000 Fahrzeuge

Absatz im Merchant-Segment: 815.000 - 865.000 Fahrzeuge

Absatz im Retail-Segment: 125.000 - 135.000 Fahrzeuge

Bruttogewinn: 1,1 - 1,2 Mrd. EUR

Bereinigtes EBITDA: 250 - 275 Mio. EUR

Ausgewählte Finanzzahlen

Q3 2025 Q3 2026 Q3 Jahres-

vergleich AUTO1 GROUP Anzahl verkaufte Fahrzeuge 218.617 242.817 11,1% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 2.124,8 2.345,6 10,4% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 257,7 298,0 15,7% Bruttogewinn pro Fahrzeug[1] (EUR) 1.176 1.234 4,9% Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 51,9 75,6 45,7% Retail Anzahl verkaufte Fahrzeuge 26.985 31.356 16,2% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 468,2 561,0 19,8% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 72,5 85,5 18,0% Bruttogewinn pro Fahrzeug2 (EUR) 2.664 2.777 4,2% Merchant Anzahl verkaufte Fahrzeuge 191.632 211.461 10,3% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.656,6 1.784,6 7,7% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 185,1 212,5 14,8% Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR) 966 1.005 4,0%

Die vollständigen Finanzergebnisse der Gruppe für das dritte Quartal 2026, der CEO-Kommentar sowie die Trading-Update-Präsentation sind im Investor-Relations-Bereich der Website der AUTO1 Group abrufbar.



Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.

[1]&2 Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.