AUTO1 Aktie

AUTO1 ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:30:03

EQS-News: AUTO1 Group meldet Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2026 mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 46%

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
AUTO1 Group meldet Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2026 mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 46%

04.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUTO1 Group meldet Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2026 mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 46%

Berlin, 4. November 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das dritte Quartal 2026 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete ein zweistelliges Absatzwachstum sowie Rekordergebnisse bei dem Bruttogewinn pro Fahrzeug, dem bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge.

 
Highlights für das dritte Quartal

  • Absatz von 242.817 Fahrzeugen, ein Anstieg von 11,1% im Jahresvergleich
  • Merchant-Absatz von 211.461 Fahrzeugen, ein Anstieg von 10,3% im Jahresvergleich
  • Retail-Absatz von 31.356 Fahrzeugen, ein Anstieg von 16,2% im Jahresvergleich
  • Bruttogewinn von 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich
  • Bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 45,7% im Jahresvergleich

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Q3 war das profitabelste Quartal in der Geschichte von AUTO1. Beim Bruttogewinn pro Fahrzeug, beim bereinigten EBITDA und bei der bereinigten EBITDA-Marge haben wir neue Rekorde erzielt. Gleichzeitig ist die Zahl der verkauften Fahrzeuge zweistellig gestiegen, ein Beleg für unseren starken Operating Leverage. Unser neues Trading-System ist inzwischen sowohl im Merchant- als auch im Retail-Segment erfolgreich im Einsatz. Es hat den Bruttogewinn pro Fahrzeug deutlich erhöht und gleichzeitig haben wir unsere Kosten konsequent unter Kontrolle gehalten. Die starken Q3 Resultate bringen uns unseren langfristigen Zielen einen wichtigen Schritt näher und wir sind weiter hochmotiviert, die Transformation des Gebrauchtwagenmarktes in hohem Tempo voranzutreiben.“

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Die Gruppe verkaufte im dritten Quartal insgesamt 242.817 Fahrzeuge, ein Anstieg von 11,1% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. EUR, ein Anstieg von 10,4% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Rekordwert und ein Anstieg von 45,7% im Vergleich zu Q3 2025.

Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 211.461 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 10,3% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Merchant-Segment lag bei 1,8 Mrd. EUR, ein Anstieg von 7,7%, und der Bruttogewinn betrug 212,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 14,8% gegenüber Q3 2025. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Rekord-Bruttogewinn pro Fahrzeug von 1.005 EUR.

Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 31.356 Fahrzeuge, ein Anstieg von 16,2% im Vergleich zum Vorjahr, und erzielte einen Umsatz von 561,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 19,8% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn im Retail-Segment lag bei 85,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 18,0% im Vergleich zu Q3 2025. Autohero erzielte mit 2.777 EUR den bislang höchsten Bruttogewinn pro Fahrzeug.

Finanzieller Ausblick

AUTO1 Group bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026:

  • Absatz: 940.000 - 1.000.000 Fahrzeuge
  • Absatz im Merchant-Segment: 815.000 - 865.000 Fahrzeuge
  • Absatz im Retail-Segment: 125.000 - 135.000 Fahrzeuge
  • Bruttogewinn: 1,1 - 1,2 Mrd. EUR
  • Bereinigtes EBITDA: 250 - 275 Mio. EUR

Ausgewählte Finanzzahlen

  Q3 2025 Q3 2026 Q3 Jahres-
vergleich
AUTO1 GROUP
Anzahl verkaufte Fahrzeuge 218.617 242.817 11,1%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 2.124,8 2.345,6 10,4%
Bruttogewinn (in Mio. EUR) 257,7 298,0 15,7%
Bruttogewinn pro Fahrzeug[1] (EUR) 1.176 1.234 4,9%
Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 51,9 75,6 45,7%
Retail
Anzahl verkaufte Fahrzeuge 26.985 31.356 16,2%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 468,2 561,0 19,8%
Bruttogewinn (in Mio. EUR) 72,5 85,5 18,0%
Bruttogewinn pro Fahrzeug2 (EUR) 2.664 2.777 4,2%
Merchant
Anzahl verkaufte Fahrzeuge 191.632 211.461 10,3%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.656,6 1.784,6 7,7%
Bruttogewinn (in Mio. EUR) 185,1 212,5 14,8%
Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR) 966 1.005 4,0%

Die vollständigen Finanzergebnisse der Gruppe für das dritte Quartal 2026, der CEO-Kommentar sowie die Trading-Update-Präsentation sind im Investor-Relations-Bereich der Website der AUTO1 Group abrufbar.


Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

 

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

 

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

 

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

 

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.

 [1]&2 Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@auto1-group.com
Internet: https://ir.auto1-group.com
ISIN: DE000A2LQ884
WKN: A2LQ88
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX
LEI Code: 391200S2LPXG5ZD5G304
EQS News ID: 2427836

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427836  04.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:59 AUTO1 Buy UBS AG
11:39 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 18,90 2,66% AUTO1

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen