EQS-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group meldet Rohergebnis auf Rekordniveau in Q1 2023

AUTO1 Group meldet Rohergebnis auf Rekordniveau in Q1 2023 Berlin, 3. Mai 2023 AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das erste Quartal 2023 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete ein Rekord-Rohergebnis auf Gruppenebene, Rekordergebnisse in wesentlichen Kennziffern im Retail-Segment und machte deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität. Finanzielle Highlights Gesamt-Absatz von 157.106 Einheiten, eine Steigerung von 4,5% im Quartalsvergleich

von 157.106 Einheiten, eine Steigerung von 4,5% im Quartalsvergleich Gesamt-Rohergebnis auf 132 Mio. EUR erhöht, ein Plus von 15,3% im Quartalsvergleich

auf 132 Mio. EUR erhöht, ein Plus von 15,3% im Quartalsvergleich Gesamt-Umsatz auf 1,5 Mrd. EUR erhöht, ein Plus von 4,0% im Quartalsvergleich Retail-Absatz auf 18.079 Einheiten erhöht, ein Plus von 24,2% im Jahresvergleich

auf 18.079 Einheiten erhöht, ein Plus von 24,2% im Jahresvergleich Retail-Rohergebnis auf 25,0 Mio. EUR erhöht, ein Plus von 139,7% im Jahresvergleich

auf 25,0 Mio. EUR erhöht, ein Plus von 139,7% im Jahresvergleich Merchant-Absatz auf 139.027 Einheiten gesteigert, ein Plus von 4,0% im Quartalsvergleich

auf 139.027 Einheiten gesteigert, ein Plus von 4,0% im Quartalsvergleich Merchant-Rohergebnis auf 107 Mio. EUR erhöht, ein Plus von 18,8% im Quartalsvergleich

auf 107 Mio. EUR erhöht, ein Plus von 18,8% im Quartalsvergleich Bereinigtes EBITDA von (25,1) Mio. EUR im ersten Quartal 2023, eine Verbesserung von 11 Mio. EUR gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres und ein wichtiger Meilenstein für die Gruppe, um ihr Profitabilitäts-Ziel auf Basis des bereinigten EBITDA bis Ende des Jahres zu erreichen Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: Es war ein sehr erfolgreiches erstes Quartal und ein ausgezeichneter Start in das neue Jahr für uns. Wir sind stolz auf die signifikante Verbesserung unserer Profitabilität, die auf unser Rekord-Rohergebnis und eine außergewöhnlich starke Performance unseres Retail-Geschäfts zurückzuführen ist. Wir investieren weiter in allen Kernbereichen, um unsere Plattform, die zunehmend zum zentralen Anlaufpunkt für Gebrauchtwagentransaktionen in Europa wird, für starkes Wachstum zu rüsten. Geschäftsentwicklung im ersten Quartal Insgesamt verkaufte die Gruppe im ersten Quartal 157.106 Fahrzeuge, erzielte einen Umsatz von 1,5 Mrd. EUR und verzeichnete ein Rohergebnis von 132,0 Mio. EUR. Das Retail-Geschäft der Gruppe, Autohero, verbesserte sein Rohergebnis pro Fahrzeug (GPU) deutlich und steigerte gleichzeitig erneut die Zahl der Einheiten und den Umsatz. Die Anzahl der über Autohero verkauften Fahrzeuge stieg im Jahresvergleich um 24,2% auf 18.079 Fahrzeuge, während sich der Umsatz auf 284,4 Mio. EUR erhöhte, ein Plus von 16,4% im Jahresvergleich. Im Vergleich zu Q1 2022 steigerte Autohero seinen GPU um 88% auf 1.349 EUR, was zu einem Retail-Rohergebnis von 25,0 Mio. EUR führte, ein Anstieg von 139,7% im Jahresvergleich. Das Merchant-Segment der AUTO1 Group verkaufte 139.027 Fahrzeuge an gewerbliche Händler. Der Umsatz im Merchant-Segment betrug 1,2 Mrd. EUR, das Rohergebnis belief sich auf 107,0 Mio. EUR. Die Gruppe verbesserte ihr bereinigtes EBITDA um 47,2% von (47,6) Mio. EUR in Q1 2022 auf (25,1) Mio. EUR in Q1 2023. Damit ist das Unternehmen auf einem guten Weg, sein Ziel der bereinigten EBITDA-Profitabilität bis zum 4. Quartal 2023 zu erreichen. Finanzieller Ausblick AUTO1 Group bestätigt das erwartete Rohergebnis für das Gesamtjahr 2023 von 500 bis 550 Mio. EUR bei einem bereinigten EBITDA zwischen (60) und (90) Mio. EUR für das gesamte Jahr. Das Unternehmen strebt weiterhin ein Ziel von 625.000-690.000 verkauften Einheiten an, wobei 65.000-70.000 Einheiten im Autohero-Retail Segment und 590.000 +/-5 % Einheiten im Merchant-Segment verkauft werden sollen. Ausgewählte Finanzzahlen Q1 2022 Q4 2022 Q1 2023 QoQ AUTO1 GROUP Anzahl verkaufte Fahrzeuge 169.610 150.391 157.106 4,5% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.637,9 1.447,3 1.505,9 4,0% Rohergebnis (in Mio. EUR) 124,0 114,5 132,0 15,3% Rohergebnis pro Einheit[1] (EUR) 731 737 836 13,4% Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) (47,6) (36,0) (25,1) 30,2% Retail Anzahl verkaufte Fahrzeuge 14.558 16.647 18.079 8,6% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 244,4 265,0 284,4 7,3% Rohergebnis (in Mio. EUR) 10,4 24,4 25,0 2,4% Rohergebnis pro Einheit[2] (EUR) 718 1.254 1.349 7,6% Merchant Anzahl verkaufte Fahrzeuge 155.052 133.744 139.027 4,0% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.393,5 1.182,3 1.221,5 3,3% Rohergebnis (in Mio. EUR) 113,5 90,0 107,0 18,8% Rohergebnis pro Einheit (EUR) 732 673 769 14,3% Die wesentlichen Finanzergebnisse der Gruppe für das erste Quartal 2023 können in der Präsentation zum Trading Update des Quartalsergebnisses im Bereich Investor Relations auf der Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR in 2022. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen. [1]&2 Rohergebnis pro Einheit ist nicht gleich Rohergebnis/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden. [2]

