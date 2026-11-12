EQS-News: Automatisierung und Portfoliobereinigung belasten Neunmonatsergebnis der HHLA

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Automatisierung und Portfoliobereinigung belasten Neunmonatsergebnis der HHLA



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Veröffentlichung Quartalsmitteilung Januar – September 2026 Automatisierung und Portfoliobereinigung belasten Neunmonatsergebnis der HHLA Containerumschlag geht um 7,3 Prozent auf 4.446 Tsd. TEU zurück

Containertransport steigt um 0,5 Prozent auf 1.509 Tsd. TEU

Konzern-Umsatzerlöse erhöhen sich um 3,3 Prozent auf 1.375,1 Mio. Euro

Operatives Betriebsergebnis (EBIT) sinkt auf 81,2 Mio. Euro

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst Hamburg, 12. November 2026 | Die Geschäftsentwicklung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) war in den ersten neun Monaten 2026 weiterhin von anspruchsvollen Rahmenbedingungen sowie operativen Belastungen geprägt. Insbesondere die Anlaufphase zur weiteren Automatisierung der Hamburger Containerterminals sowie streikbedingte Ausfälle beeinträchtigten im dritten Quartal die Entwicklung des Containerumschlags. Der konzernweite Containerumschlag ging um 7,3 Prozent auf 4.446 Tsd. Standardcontainer (TEU) zurück (im Vorjahr: 4.798 Tsd. TEU). Der Containertransport erhöhte sich dagegen um 0,5 Prozent auf 1.509 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.501 Tsd. TEU). Die Konzern-Umsatzerlöse stiegen um 3,3 Prozent auf 1.375,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.331,4 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich um 30,7 Prozent auf 81,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 117,1 Mio. Euro). Neben den operativen Belastungen wirkten sich dabei auch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Zuge der strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft negativ auf das Ergebnis aus. Jeroen Eijsink, HHLA-Vorstandsvorsitzender: „Wir sind mit unserer Veränderungsagenda gut vorangekommen, stehen operativ aber noch nicht dort, wo wir hinwollen. Deshalb liegt unser Fokus klar auf der Stabilisierung der automatisierten Abläufe und einer spürbaren Verbesserung der Abfertigungsqualität. Gleichzeitig schärfen wir unser Portfolio und konzentrieren unsere Ressourcen auf unser Kerngeschäft: leistungsfähige Containerterminals in Hamburg und ein starkes europäisches Intermodalnetzwerk.“ Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung Januar – September 2026 Der börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik verzeichnete im Berichtszeitraum einen moderaten Umsatzanstieg um 3,3 Prozent auf 1.346,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.303,5 Mio. Euro). Hierzu trugen insbesondere erforderliche Preisanpassungen sowie ein veränderter Umsatzmix im Segment Intermodal bei. Im Segment Container konnten zusätzliche Lagergelderlöse an den Hamburger Containerterminals den deutlichen Mengenrückgang nur teilweise kompensieren. Das Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich um 34,7 Prozent auf 70,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 107,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 5,2 Prozent (im Vorjahr: 8,2 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf - 4,0 Mio. Euro (im Vorjahr: 29,6 Mio. Euro). Im Segment Container ging der Containerumschlag an den Containerterminals der HHLA in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt deutlich um 7,3 Prozent auf 4.446 Tsd. TEU zurück (im Vorjahr: 4.798 Tsd. TEU). An den Hamburger Containerterminals lag der Umschlag mit 4.200 Tsd. TEU um 7,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau (im Vorjahr: 4.548 Tsd. TEU). Die Mengenentwicklung wurde im Berichtszeitraum insbesondere durch die fortlaufenden Modernisierungsmaßnahmen an den Terminals sowie Anpassungen internationaler Transport- und Warenströme infolge geopolitischer Spannungen beeinträchtigt. Hinzu kamen der starke Wintereinbruch zu Jahresbeginn und streikbedingte Ausfälle im dritten Quartal. Die Feederquote am wasserseitigen Umschlag lag bei 18,9 Prozent (im Vorjahr: 19,6 Prozent). An den internationalen Containerterminals ging das Umschlagvolumen nach der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr leicht um 1,6 Prozent auf 246 Tsd. TEU zurück (im Vorjahr: 250 Tsd. TEU). Am Container Terminal Odessa (CTO) kam der zuvor deutlich über dem Vorjahr liegende Umschlag im dritten Quartal infolge der weiterhin angespannten Sicherheitslage nahezu zum Erliegen, sodass die Rückgänge an den anderen internationalen Standorten nicht mehr ausgeglichen werden konnten. Trotz der deutlich rückläufigen Mengenentwicklung sanken die Umsatzerlöse des Segments Container im Berichtszeitraum nur leicht um 0,7 Prozent auf 637,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 641,8 Mio. Euro). Stützend wirkten zusätzliche Lagergelderlöse infolge längerer Verweildauern sowie die positive Erlösentwicklung an den internationalen Containerterminals der HHLA. Infolge der rückläufigen wasserseitigen Mengenentwicklung und des deutlichen Anstiegs der Aufwendungen sank das Betriebsergebnis (EBIT) um 51,3 Prozent auf 29,4 Mio. Euro (im Vorjahr: 60,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge ging um 4,8 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent zurück (im Vorjahr: 9,4 Prozent). Neben der Tarifentwicklung, zusätzlichen Personalaufwendungen und höheren Energiekosten wirkten sich auch die Anlaufphase der weiteren Automatisierung der Hamburger Containerterminals und die damit verbundenen Produktivitätseinschränkungen belastend auf das Ergebnis aus. Das Segment Intermodal verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen geringfügigen Mengenanstieg. Der Containertransport erhöhte sich insgesamt um 0,5 Prozent auf 1.509 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.501 Tsd. TEU). Die Bahntransporte konnten im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent auf 1.308 Tsd. TEU zulegen (im Vorjahr: 1.300 Tsd. TEU). Zum Mengenanstieg trugen vor allem Verkehre mit den norddeutschen Seehäfen sowie Transporte von und nach Polen bei. Weiterhin rückläufig entwickelten sich dagegen die Verkehre mit den adriatischen Seehäfen und innerhalb Deutschlands. Die Straßentransporte lagen mit 201 Tsd. TEU auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 201 Tsd. TEU). Ein wesentlicher Einflussfaktor waren im Berichtszeitraum außerdem die schwierigen Witterungsbedingungen zu Jahresbeginn. Die Umsatzerlöse lagen mit 651,0 Mio. Euro um 7,8 Prozent über dem Vorjahreswert (im Vorjahr: 604,1 Mio. Euro) und stiegen damit stärker als die Transportmenge. Gründe hierfür waren insbesondere erforderliche Preisanpassungen sowie ein veränderter Umsatzmix. Der Bahnanteil an der Transportmenge lag mit 86,7 Prozent nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (im Vorjahr: 86,6 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf 78,0 Mio. Euro und erhöhte sich somit um 2,3 Prozent (im Vorjahr: 76,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge ging dagegen um 0,6 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent zurück (im Vorjahr: 12,6 Prozent). Ursächlich für die positive EBIT-Entwicklung waren im Wesentlichen die leicht höhere Transportmenge sowie die gestiegenen Durchschnittserlöse. Negativ wirkten dagegen operative Belastungen durch Baustellen auf wesentlichen Transportstrecken und die hohe Auslastung in den norddeutschen Seehäfen. Im Segment Logistik führte die strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft zu einer Überprüfung des Beteiligungsportfolios im Start-up-Bereich. Daraus ergaben sich nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen von insgesamt 21,4 Mio. Euro, davon 12,0 Mio. Euro im dritten Quartal auf die HHLA Sky GmbH und 9,4 Mio. Euro bereits im ersten Halbjahr auf die omoqo GmbH, die das Segmentergebnis belasteten. Der Geschäftsbetrieb der omoqo GmbH wurde zum 30. September 2026 dauerhaft eingestellt; die Veräußerung der HHLA Sky GmbH wurde Ende Oktober 2026 vollzogen. Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung Januar – September 2026 Die HHLA-Immobilien in der historischen Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal konnten sich vom verhaltenen Markttrend auf dem Hamburger Büromarkt entkoppeln und verzeichneten auch im dritten Quartal 2026 eine stabile Entwicklung bei annähernder Vollvermietung in beiden Quartieren. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum moderat um 2,3 Prozent auf 35,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 34,8 Mio. Euro). Zum Umsatzanstieg trugen auch Neuvermietungen nach Projektabschluss in der Speicherstadt bei. Trotz höherer Instandhaltungskosten stieg das kumulierte Betriebsergebnis (EBIT) um 13,1 Prozent auf 10,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 9,5 Mio. Euro) infolge gestiegener Erlöse sowie des Wegfalls hoher das Vorjahresergebnis belastender Einmalaufwendungen für nicht operative Leistungen. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 angepasst Auf Grundlage des bisherigen Geschäftsverlaufs sowie aktualisierter Einschätzungen für das vierte Quartal 2026 hat der Vorstand der HHLA am 22. Oktober 2026 die Jahresprognose angepasst. Streikbedingte Ausfälle und die Anlaufphase zur weiteren Automatisierung der Hamburger Containerterminals ließen die Entwicklung des Containerumschlags hinter den Erwartungen zurückbleiben und wirkten sich negativ auf das Ergebnis aus. Darüber hinaus ergibt sich im Zuge der strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft für das Segment Logistik eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von 12 Mio. Euro auf die HHLA Sky GmbH. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 eine niedrigere Ergebnisentwicklung als zuletzt prognostiziert. Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird nunmehr ein deutlicher Rückgang im Containerumschlag gegenüber dem Vorjahr erwartet. Zuvor war die HHLA von einem leichten Rückgang ausgegangen. Für den Containertransport wird unverändert mit einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Für die Umsatzerlöse wird weiterhin von einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. Die Erwartung für das operative Betriebsergebnis (EBIT) wurde angepasst und liegt nunmehr in einer Bandbreite von 100 bis 120 Mio. Euro. Zuvor war eine Bandbreite von 135 bis 155 Mio. Euro erwartet worden. Für den Teilkonzern Immobilien wird unverändert mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet und für das operative Betriebsergebnis (EBIT) von einem deutlichen Rückgang ausgegangen. Auf Konzernebene wird unverändert ein deutlicher Umsatzanstieg erwartet. Die Erwartung für das operative Betriebsergebnis (EBIT) wurde ebenfalls angepasst und liegt nunmehr in einer Bandbreite von 115 bis 135 Mio. Euro. Zuvor war eine Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro erwartet worden. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Investitionstätigkeit wurden im Rahmen der Quartalsberichterstattung angepasst. Für den Konzern wird nunmehr mit Investitionen in einer Bandbreite von 380 bis 430 Mio. Euro gerechnet. Zuvor lag die Erwartung bei 430 bis 480 Mio. Euro. Davon werden voraussichtlich 350 bis 400 Mio. Euro auf den Teilkonzern Hafenlogistik entfallen. Zuvor waren 400 bis 450 Mio. Euro erwartet worden. Hintergrund ist insbesondere der veränderte zeitliche Verlauf der laufenden Automatisierungsprojekte an den Hamburger Containerterminals, wodurch sich Mittelabrufe teilweise in das Folgejahr verschieben. Wesentliche Kennzahlen Januar – September 2026 HHLA-Konzern in Mio. € 1–9 | 2026 1–9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 1.375,1 1.331,4 3,3 % EBITDA 245,6 246,7 - 0,4 % EBITDA-Marge in % 17,9 18,5 - 0,6 PP EBIT 81,2 117,1 - 30,7 % EBIT-Marge in % 5,9 8,8 - 2,9 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 2,0 34,9 - 94,1 % ROCE in % 3,7 5,9 - 2,2 PP Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. € 1–9 | 2026 1–9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 1.346,8 1.303,5 3,3 % EBITDA 226,3 229,6 - 1,4 % EBITDA-Marge in % 16,8 17,6 - 0,8 PP EBIT 70,2 107,4 - 34,7 % EBIT-Marge in % 5,2 8,2 - 3,0 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter - 4,0 29,6 neg. Ergebnis je Aktie in €3 - 0,06 0,41 neg. 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert 3 Unverwässert und verwässert Segment Container in Mio. € 1–9 | 2026 1–9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 637,2 641,8 - 0,7 % EBITDA 107,7 129,1 - 16,6 % EBITDA-Marge in % 16,9 20,1 - 3,2 PP EBIT 29,4 60,4 - 51,3 % EBIT-Marge in % 4,6 9,4 - 4,8 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 4.446 4.798 - 7,3 % Segment Intermodal in Mio. € 1–9 | 2026 1–9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 651,0 604,1 7,8 % EBITDA 113,5 112,3 1,1 % EBITDA-Marge in % 17,4 18,6 - 1,2 PP EBIT 78,0 76,2 2,3 % EBIT-Marge in % 12,0 12,6 - 0,6 PP Containertransport in Tsd. TEU 1.509 1.501 0,5 % Wesentliche Kennzahlen Juli – September 2026 HHLA-Konzern in Mio. € 7 - 9 | 2026 7 - 9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 464,2 446,9 3,9 % EBITDA 89,3 81,5 9,6 % EBITDA-Marge in % 19,2 18,2 1,0 PP EBIT 29,8 37,8 - 21,0 % EBIT-Marge in % 6,4 8,5 - 2,1 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 6,3 15,9 - 60,3 % Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. € 7 - 9 | 2026 7 - 9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 455,1 437,7 4,0 % EBITDA 83,2 76,2 9,2 % EBITDA-Marge in % 18,3 17,4 0,9 PP EBIT 26,5 34,9 - 24,2 % EBIT-Marge in % 5,8 8,0 - 2,2 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 4,3 14,3 - 69,9 % Ergebnis je Aktie in €3 0,05 0,2 - 69,9 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert 3 Unverwässert und verwässert Segment Container in Mio. € 7 - 9 | 2026 7 - 9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 210,6 215,5 - 2,3 % EBITDA 38,7 40,7 - 4,9 % EBITDA-Marge in % 18,4 18,9 - 0,5 PP EBIT 12,2 17,6 - 30,6 % EBIT-Marge in % 5,8 8,2 - 2,4 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 1.487 1.627 - 8,6 % Segment Intermodal in Mio. € 7 - 9 | 2026 7 - 9 | 2025 Veränderung Umsatzerlöse 225,4 203,6 10,7 % EBITDA 41,8 40,0 4,5 % EBITDA-Marge in % 18,5 19,7 - 1,2 PP EBIT 30,5 28,0 8,9 % EBIT-Marge in % 13,5 13,8 - 0,3 PP Containertransport in Tsd. TEU 524 505 3,8 %

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