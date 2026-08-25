Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
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25.08.2026 07:30:04
EQS-News: Baader Bank and DJE Extend Strategic Partnership
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EQS-News: Baader Bank AG
/ Key word(s): Alliance
Baader Bank and DJE Extend Strategic Partnership
Baader Bank remains the long-term custodian bank and infrastructure partner for DJE Kapital AG’s digital wealth management offering. The existing partnership has recently been extended for several years. As part of the extension, DJE Kapital AG’s offering for retail investors has been repositioned with more attractive pricing conditions.
Almost ten years ago, the two companies launched a joint concept for DJE’s digital wealth management solution, enabling clients to invest directly in equities and bonds. Since then, both partners have continuously developed and expanded this successful joint model. As part of the renewed cooperation agreement, the two companies have placed their collaboration in digital wealth management on a future-proof footing and are working on strategic enhancements. In addition, custodian bank fees for clients of DJE’s digital wealth management offering have been significantly reduced.
“We are very pleased to continue having such a strong partner at our side. This enables us to continue investing actively and purposefully in equities and bonds worldwide for our clients — now at an even more attractive price,” says Klaus Pfaller, Head of DJE Vermögen (digital).
Baader Bank has extensive expertise in custody and trading services and maintains long-term partnerships with a wide range of major wealth managers and neobroker partners. As part of its cooperation partner business, Baader Bank consistently optimizes the product and trading offering together with its partners under the Baader Trading brand. In this context, an expansion of the service offering — including for wealth managers — is planned in connection with the launch of retirement provision custody accounts from 2027 onwards. Partners will benefit from Baader Bank’s infrastructure and processes. In this way, Baader Bank is consistently pursuing further and diversified growth with both existing and new B2B partners.
“Our cooperation partnership has now been in place for almost ten years and is based on mutual trust and shared experience. We are pleased to continue supporting DJE Vermögen (digital) as a cooperation partner on our platform in the future, enabling further development and continuing our joint growth story,” says Oliver Riedel, Chief Executive Officer of Baader Bank AG.
For further information and media enquiries:
Marlene Constanze Hartz
Baader Bank AG
Upcoming dates:
12/09/2026 ‚Börsentag‘ Düsseldorf
21-24/09/2026 Baader Investment Conference
25-26/09/2026 Finance ’26
About Baader Bank:
25.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Germany
|Phone:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2387894
|End of News
|EQS News Service
|
2387894 25.08.2026 CET/CEST
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