Baader Bank Aktie

Baader Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108

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25.08.2026 07:30:04

EQS-News: Baader Bank and DJE Extend Strategic Partnership

EQS-News: Baader Bank AG / Key word(s): Alliance
Baader Bank and DJE Extend Strategic Partnership

25.08.2026 / 07:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Baader Bank and DJE Extend Strategic Partnership

Baader Bank remains the long-term custodian bank and infrastructure partner for DJE Kapital AG’s digital wealth management offering. The existing partnership has recently been extended for several years. As part of the extension, DJE Kapital AG’s offering for retail investors has been repositioned with more attractive pricing conditions.

Almost ten years ago, the two companies launched a joint concept for DJE’s digital wealth management solution, enabling clients to invest directly in equities and bonds. Since then, both partners have continuously developed and expanded this successful joint model. As part of the renewed cooperation agreement, the two companies have placed their collaboration in digital wealth management on a future-proof footing and are working on strategic enhancements. In addition, custodian bank fees for clients of DJE’s digital wealth management offering have been significantly reduced.

“We are very pleased to continue having such a strong partner at our side. This enables us to continue investing actively and purposefully in equities and bonds worldwide for our clients — now at an even more attractive price,” says Klaus Pfaller, Head of DJE Vermögen (digital).

Baader Bank has extensive expertise in custody and trading services and maintains long-term partnerships with a wide range of major wealth managers and neobroker partners. As part of its cooperation partner business, Baader Bank consistently optimizes the product and trading offering together with its partners under the Baader Trading brand. In this context, an expansion of the service offering — including for wealth managers — is planned in connection with the launch of retirement provision custody accounts from 2027 onwards. Partners will benefit from Baader Bank’s infrastructure and processes. In this way, Baader Bank is consistently pursuing further and diversified growth with both existing and new B2B partners.

“Our cooperation partnership has now been in place for almost ten years and is based on mutual trust and shared experience. We are pleased to continue supporting DJE Vermögen (digital) as a cooperation partner on our platform in the future, enabling further development and continuing our joint growth story,” says Oliver Riedel, Chief Executive Officer of Baader Bank AG.

 

 

 

 

 

 

For further information and media enquiries:

Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication


T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de
 

Baader Bank AG
Weihenstephaner Strasse 4
85716 Unterschleißheim, Germany
www.baaderbank.de
www.baadertrading.de
 


 

Upcoming dates:

12/09/2026  ‚Börsentag‘ Düsseldorf

21-24/09/2026  Baader Investment Conference

25-26/09/2026 Finance ’26

 

 

About Baader Bank:
Baader Bank is one of the leading European partners for investment and banking services. Trading and banking are combined using a single powerful platform that offers a unique set-up and optimum access to the capital market using a secure, automated and scalable approach. As a full-service bank with its headquarters in Unter-schleissheim near Munich, Baader Bank AG employs around 700 staff members and operates in Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services and Research Services. The Baader Trading brand unites the trading activities and services of Baader Bank.

 

 


25.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Germany
Phone: +49 89 5150 1044
Fax: +49 89 5150 1111
E-mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JFOPPEDUR61H13
EQS News ID: 2387894

 
End of News EQS News Service

2387894  25.08.2026 CET/CEST

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